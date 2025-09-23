Обов'язкова перевірка та повернення коштів — отримувачам “єВідновлення нагадали про звітність

Люди на будівництві. Фото: Freepik

Стартував третій етап державної програми "єВідновлення" для людей, які втратили свої приватні будинки через війну. Він відкриває можливість подати фінальний звіт про завершене будівництво, зафіксувати введення нового житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання державних коштів.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, що грошова виплата доступна для людей, в яких був знищений приватний житловий будинок та які хочуть звести новий на власній земельній ділянці у безпечнішому регіоні.

Реклама

Читайте також:

Програма передбачає три послідовні етапи. На перших двох українські родини отримували транші грошової компенсації для будівництва. Тепер настав час звітувати про виконані роботи.

Результати попередніх етапів єВідновлення

Станом на осінь 2025 року перший транш коштів отримали 663 родини на загальну суму 805,6 мільйона гривень. Другий транш, який дозволив продовжити або завершити будівництво, уже виплачено на суму 9,7 мільйона гривень.

Третій етап має ключове значення, адже саме він визначає, чи використано гроші за призначенням і чи можна вважати участь у програмі завершеною, зазначають у відомстві.

Подання фінального звіту у єВідновленні

Щоб закрити участь у програмі, людина має пройти три кроки.

Подання декларації або сертифіката готовності до експлуатації. Цей документ подає лише замовник будівництва через портал "Дія" чи в центрі надання адмінпослуг. Подання повідомлення про завершення будівництва. Його потрібно надіслати протягом 30 робочих днів після завершення робіт через застосунок "Дія". До звіту обов’язково додаються підтвердні документи – акти виконаних робіт, чеки на матеріали, а також фотографії будинку. Фінальна верифікація. Система перевіряє документи автоматично, звіряючи їх із Реєстром пошкодженого та знищеного майна. У разі помилок заявнику надходять пояснення, як виправити ситуацію.

Подача звіту у єВідновленні. Графіка: Мінрозвитку

"Після успішної перевірки дані автоматично надходять до державного реєстру. Якщо немає зауважень, статус заявки змінюється на "Будівництво завершено", — кажуть у міністерстві.

Як працює перевірка будівництва

Перевірка проходить у двох сценаріях.

Сценарій А — вибіркова перевірка. Щомісяця система обирає щонайменше 10% заяв у кожній громаді. Якщо родина потрапила до вибірки, комісія виїжджає на місце, оглядає будинок і звіряє документи. Якщо ж заявник не обраний для перевірки — його участь автоматично визнається завершеною.

Сценарій Б — обов’язкова перевірка через 18 місяців. Якщо з моменту другої виплати минуло півтора року, а звіт не подано, система призначає виїзну перевірку. Якщо комісія виявляє нецільове використання коштів, родина зобов’язана повернути компенсацію у повному обсязі.

Верифікація у єВідновленні. Графіка: Мінрозвитку

Важливість звітності для отримання виплат

Фінальний звіт — це ключовий інструмент контролю. Він не лише гарантує прозорість процесу, а й захищає добросовісних учасників програми від підозр у зловживаннях.

"Держава фінансує лише нове будівництво. Технічна інвентаризація є обов’язковою умовою, щоб підтвердити факт відбудови", — нагадують у міністерстві.

Таким чином, без подання звіту родина не може остаточно підтвердити завершення будівництва, а отже — і отримати всі належні виплати.

Які документи варто підготувати заздалегідь

Щоб уникнути затримок, учасникам програми радять заздалегідь зібрати всі необхідні матеріали.

До списку належать:

декларація або сертифікат готовності до експлуатації;

акти виконаних робіт від підрядників;

фіскальні чеки на будматеріали;

фотофіксація об’єкта на різних етапах будівництва.

Ці документи допоможуть швидко підтвердити витрати й довести, що кошти використані за призначенням.

Раніше уряд спростив механізм відбудови пошкоджених житлових будинків та гуртожитків. Це рішення значно пришвидшить відновлення зруйнованого житла.

Також ми розповідали, що у межах програми "єВідновлення" українці можуть отримати сертифікат для придбання нової нерухомості. Але багатьох хвилює питання, чи можна скористатися послугами будь-якого банку для купівлі житла за цим сертифікатом.