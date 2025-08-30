Видео
Жилищные льготы для УБД — какие скидки на коммуналку в сентябре

Жилищные льготы для УБД — какие скидки на коммуналку в сентябре

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 10:50
Жилищные льготы для УБД в сентябре 2025 года — что нужно знать об оформлении и скидках
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Статус участника боевых действий (УБД) открывает доступ к ряду государственных льгот, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ветераны и их семьи могут значительно сэкономить на коммунальных платежах, но для этого нужно знать, как правильно оформить льготы, какие документы подготовить и куда обращаться.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", УБД получают 75% скидку на оплату квартирной платы, коммунальных услуг, а также на стоимость топлива для отопления домов без централизованного теплоснабжения.

Читайте также:

Какие есть льготы на оплату коммунальных услуг

Участники боевых действий и члены их семей, проживающие вместе с ними, могут рассчитывать на несколько видов льгот:

  • 75% скидка на оплату пользования жильем (квартирная плата) в пределах законодательных норм;
  • 75% скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода) и сжиженный газ для бытовых нужд;
  • 75% скидка на стоимость топлива, включая жидкое, для домов без центрального отопления;
  • для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрена 75% скидка на газ для отопления удвоенной нормы площади.

Расчет скидки ведется в соответствии с установленными нормативами — 21 кв. метр жилья на человека, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. метра на семью.

При определении площади для начисления льготы учитывается общая жилая площадь, независимо от того, проживают ли в квартире люди, которые не имеют права на льготы.

Как оформить жилищные льготы для УБД

Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса УБД, отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда в Черкасской области. Для их оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Льготнику необходимо подготовить:

  • паспорт;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • идентификационный код.

Далее следует подать два заявления: о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сделать это можно несколькими способами:

  • дистанционно через портал электронных услуг ПФУ с использованием электронной подписи;
  • лично в отделении Пенсионного фонда;
  • по почте;
  • через доверенное лицо (доверенность может удостоверить даже командир воинской части).

Как выплачиваются жилищные льготы для УБД

Скидка реализуется в денежной форме. По умолчанию Пенсионный фонд открывает счет в Ощадбанке, но участник боевых действий может подать заявление для перечисления средств на другой банк.

Механизм таков: сначала льготник платит полную сумму за коммунальные услуги, а затем получает компенсацию на карточку. Поэтому очень важно избегать долгов, ведь в случае задолженности начисление льгот может быть приостановлено.

Льгота начисляется только при условии отсутствия задолженности. Если долг появляется, предоставление компенсации временно приостанавливается до его погашенияотмечают в Минобороны.

Как сообщалось, для УБД планируют значительно упростить доступ к государственной службе. Благодаря новой инициативе ветеранам не нужно будет проходить обязательное собеседование и подтверждать знание иностранного языка, что значительно облегчит их трудоустройство.

Также мы рассказывали, в каких случаях участнику боевых действий могут отказать в праве на бесплатный проезд.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
