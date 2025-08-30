Житлові пільги для УБД у вересні 2025 року — що треба знати про оформлення та знижки

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Статус учасника бойових дій (УБД) відкриває доступ до низки державних пільг, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Ветерани та їхні сім’ї можуть значно заощадити на комунальних платежах, але для цього потрібно знати, як правильно оформити пільги, які документи підготувати та куди звертатися.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", УБД отримують 75% знижку на оплату квартирної плати, комунальних послуг, а також на вартість палива для опалення будинків без централізованого теплопостачання.

Які є пільги на оплату комунальних послуг

Учасники бойових дій та члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, можуть розраховувати на кілька видів пільг:

75% знижка на оплату користування житлом (квартирна плата) в межах законодавчих норм;

75% знижка на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, вода) та скраплений газ для побутових потреб;

75% знижка на вартість палива, включно з рідким, для будинків без центрального опалення;

для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, передбачена 75% знижка на газ для опалення подвоєної норми площі.

Розрахунок знижки ведеться відповідно до встановлених нормативів — 21 кв. метр житла на особу, яка має право на пільгу, плюс 10,5 кв. метра на сім’ю.

При визначенні площі для нарахування пільги враховується загальна житлова площа, незалежно від того, чи проживають у квартирі люди, які не мають права на пільги.

Як оформити житлові пільги для УБД

Пільги не надаються автоматично після отримання статусу УБД, зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду у Черкаській області. Для їх оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Пільговику необхідно підготувати:

паспорт;

посвідчення учасника бойових дій;

ідентифікаційний код.

Далі слід подати дві заяви: про внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Зробити це можна кількома способами:

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ з використанням електронного підпису;

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

поштою;

через довірену особу (довіреність може посвідчити навіть командир військової частини).

Як виплачуються житлові пільги для УБД

Знижка реалізується у грошовій формі. За замовчуванням Пенсійний фонд відкриває рахунок в Ощадбанку, але учасник бойових дій може подати заяву для перерахунку коштів на інший банк.

Механізм такий: спершу пільговик сплачує повну суму за комунальні послуги, а потім отримує компенсацію на картку. Тому дуже важливо уникати боргів, адже у разі заборгованості нарахування пільг може бути призупинено.

Пільга нараховується лише за умови відсутності заборгованості. Якщо борг з’являється, надання компенсації тимчасово зупиняється до його погашення,зазначають у Міноборони.

