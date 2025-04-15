Жилье для УБД в 2025: как стать на очередь и какие документы нужны

Мужчина держит ключи. Фото: Волынские новости

Вопрос обеспечения жильем для участников боевых действий (УБД) и их семей в 2025 году остается чрезвычайно актуальным. Несмотря на войну и ограниченные ресурсы, государство гарантирует право на бесплатное жилье для этой категории граждан. Однако процесс непростой: чтобы воспользоваться правом, необходимо пройти несколько бюрократических этапов и собрать полный пакет документов.

Как отметила адвокат юридической компании Gracers Лариса Величко в комментарии "УНИАН", бесплатное жилье могут получить:

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участники боевых действий, которые принимали участие в конфликтах как в Украине, так и за ее пределами;

лица, которые стали инвалидами в результате боевых действий;

члены семей погибших военных.

"Все они имеют законное право на получение социального жилья, предоставляемого государством, органами местного самоуправления или предприятиями, которые владеют жилищным фондом", — говорит Величко.

Минимальная жилищная норма, по словам адвоката, составляет 13,65 кв. м на одного человека. Если в семье есть дети, на каждого ребенка добавляется еще от 5 до 8 кв. м в зависимости от региона.

Как стать на квартирный учет: алгоритм действий

Первый шаг — подать заявление о постановке на квартирный учет. Это можно сделать в исполнительном комитете местного совета, ЦПАУ или в администрации или профкоме предприятия (если именно оно выступает предоставителем жилья).

Заявление должны подписать все совершеннолетние члены семьи, проживающие вместе с заявителем. К заявлению обязательно прилагаются:

справка о составе семьи и регистрации места жительства;

копия удостоверения УБД или документа об инвалидности вследствие войны;

копия паспорта и идентификационного кода;

документы о наличии или отсутствии квартирного учета других членов семьи.

Что дальше — решение комиссии и уведомление

После подачи документов жилищная комиссия должна рассмотреть их в течение одного месяца. В случае положительного решения заявителя уведомляют — часто через SMS. Но, как подчеркивает Величко, не стоит ждать пассивно.

"Человек имеет право самостоятельно обратиться в орган, куда подавал документы, и узнать о статусе рассмотрения", отмечает адвокат.

Как узнать свой номер в очереди

Если вас уже взяли на учет, вы можете обратиться в орган местного самоуправления, ЦПАУ или на предприятие, если заявление подавали туда.

Это позволяет выяснить ваш текущий номер в очереди и приблизительные перспективы получения жилья.

Если в городе нет социального жилья, государство может предоставить денежную компенсацию на приобретение квартиры в другом населенном пункте. Для этого после постановки на учет нужно подать отдельное заявление в орган социальной защиты населения или в ЦПАУ по месту жительства.

Соцзащита должна в течение 10 рабочих дней принять представление на выплату компенсации в специальную комиссию.

Размер компенсации зависит от площади, на которую вы имеете право и от средней стоимости квадратного метра на день рассмотрения заявления.

Но средств не хватает

Несмотря на то, что государство обязуется предоставить компенсацию, реальность другая.

"Получить деньги на покупку жилья сейчас — почти нереально. На это просто нет финансирования", — объясняет Лариса Величко.

Выплата компенсации часто становится формальностью: решение принимается, но на практике люди годами ждут.

Адвокат отмечает, что несмотря на все сложности, на очередь становиться стоит. Даже если сейчас жилье или компенсация недоступны, ваша очередь будет двигаться. Кроме того, открывается доступ ко всем будущим программам поддержки от государства и международных партнеров.

Как сообщалось, государство гарантирует участникам боевых действий льготы на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива в размере 75-100%. Заявление на оформление скидки могут подавать не только сами УБД, но и некоторые члены их семей. Известны случаи, когда право на подачу заявления имеют жена (муж), несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и другие определенные законом родственники военнослужащего.

В то же время некоторые участники боевых действий сталкиваются с длительным ожиданием решения Пенсионного фонда относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждане выражают недовольство затягиванием процесса рассмотрения их заявлений, которое длится уже не один месяц.