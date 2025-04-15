Житло для УБД у 2025: як стати на чергу та які документи потрібні

Чоловік тримає ключи. Фото: Волинські новини

Питання забезпечення житлом для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин у 2025 році залишається надзвичайно актуальним. Попри війну та обмежені ресурси, держава гарантує право на безоплатне житло для цієї категорії громадян. Однак процес непростий: аби скористатися правом, необхідно пройти кілька бюрократичних етапів і зібрати повний пакет документів.

Як зазначила адвокатка юридичної компанії Gracers Лариса Величко у коментарі "УНІАН", безплатне житло можуть отримати:

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учасники бойових дій, які брали участь у конфліктах як в Україні, так і за її межами;

особи, які стали інвалідами внаслідок бойових дій;

члени сімей загиблих військових.

"Усі вони мають законне право на отримання соціального житла, що надається державою, органами місцевого самоврядування або підприємствами, які володіють житловим фондом", — каже Величко.

Мінімальна житлова норма, за словами адвокатки, становить 13,65 кв. м на одну особу. Якщо в родині є діти, на кожну дитину додається ще від 5 до 8 кв. м залежно від регіону.

Як стати на квартирний облік: алгоритм дій

Перший крок — подати заяву про взяття на квартирний облік. Це можна зробити у виконавчому комітеті місцевої ради, ЦНАПі або у адміністрації або профкомі підприємства (якщо саме воно виступає надавачем житла).

Заяву повинні підписати всі повнолітні члени родини, що мешкають разом із заявником. До заяви обов’язково додаються:

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копія посвідчення УБД або документа про інвалідність внаслідок війни;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

документи про наявність чи відсутність квартирного обліку інших членів родини.

Що далі — рішення комісії та повідомлення

Після подачі документів житлова комісія має розглянути їх протягом одного місяця. У разі позитивного рішення заявника повідомляють — часто через SMS. Але, як підкреслює Величко, варто не чекати пасивно.

"Людина має право самостійно звернутися в орган, куди подавала документи, і дізнатися про статус розгляду", — наголошує адвокатка.

Як дізнатися свій номер у черзі

Якщо вас вже взяли на облік, ви можете звернутися до органу місцевого самоврядування, ЦНАП або на підприємство, якщо заяву подавали туди.

Це дозволяє з’ясувати ваш поточний номер у черзі та приблизні перспективи отримання житла.

Якщо в місті немає соціального житла, держава може надати грошову компенсацію на придбання квартири в іншому населеному пункті. Для цього після взяття на облік потрібно подати окрему заяву до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу за місцем проживання.

Соцзахист має протягом 10 робочих днів ухвалити подання на виплату компенсації до спеціальної комісії.

Розмір компенсації залежить від площі, на яку ви маєте право та від середньої вартості квадратного метра на день розгляду заяви.

Але коштів не вистачає

Попри те, що держава зобов’язується надати компенсацію, реальність інша.

"Отримати гроші на купівлю житла зараз — майже нереально. На це просто немає фінансування", — пояснює Лариса Величко.

Виплата компенсації часто стає формальністю: рішення ухвалюється, але на практиці люди роками чекають.

Адвокатка наголошує, що попри всі складнощі, на чергу ставати варто. Навіть якщо зараз житло чи компенсація недоступні, ваша черга рухатиметься. Крім того, відкривається доступ до всіх майбутніх програм підтримки від держави та міжнародних партнерів.

Як повідомлялось, держава гарантує учасникам бойових дій пільги на оплату комунальних послуг та придбання палива в розмірі 75-100%. Заяву на оформлення знижки можуть подавати не лише самі УБД, але й деякі члени їхніх сімей. Відомо випадки, коли право на подачу заяви мають дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки та інші визначені законом родичі військовослужбовця.

Водночас деякі учасники бойових дій стикаються з тривалим очікуванням рішення Пенсійного фонду щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни висловлюють невдоволення затягуванням процесу розгляду їхніх заяв, що триває вже не один місяць.