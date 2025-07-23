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Главная Недвижимость Земля под гаражом — кому принадлежит и как стать владельцем

Земля под гаражом — кому принадлежит и как стать владельцем

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 22:15
Кому принадлежит земля в гаражном кооперативе - правила и нюансы в 2025 году
Гараж в Днепропетровской области. Фото: olx

Вопрос собственности земли под гаражными кооперативами в Украине вызывает немало дискуссий. Члены кооперативов часто считают, что земля под их гаражами принадлежит им, но юридическая реальность может быть другой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому принадлежит земля в гаражном кооперативе, какие права имеют его члены и как можно оформить землю в собственность.

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Правовой статус гаражного кооператива в 2025 году

Гаражный кооператив — это юридическое лицо, созданное для коллективного использования земельного участка и строительства гаражей. И здесь возникает ключевой вопрос: кому принадлежит земля? Ответ зависит от того, было ли оформлено право пользования или собственности.

Земельный кодекс Украины (статья 41) отмечает, что гаражно-строительным кооперативам земельные участки могут предоставляться бесплатно в собственность или в аренду по решению местных советов.

В большинстве случаев земля под кооперативами:

  • находится в постоянном пользовании юридического лица (кооператива);
  • или вообще не имеет оформленного правового статуса, а кооператив пользуется ею "фактически".

В случае отсутствия документа о праве пользования или собственности — формально никто не имеет права на землю.

Однако земля, как правило, принадлежит кооперативу как юридическому лицу, а не отдельным его членам. Это означает, что физическое лицо, владеющее гаражом, не автоматически является владельцем земли под ним.

Земля в гаражном кооперативе в собственности кооператива

Если кооператив успел оформить право собственности или постоянного пользования на землю, она принадлежит именно ему. И даже если гараж ваш — участок под ним, скорее всего, нет.

Это значит, что вы имеете право собственности на сооружение (гараж), но не имеете никакого права на землю.

А значит, без участия кооператива вы не сможете:

  • продать гараж с гарантией права на землю;
  • достроить или перестроить его;
  • зарегистрировать объект как недвижимость, которая стоит на частной земле.

"Слабое место многих кооперативов — вопрос оформления земельного участка. Нередко землю выделяли во временное пользование, в дальнейшем участок планировалось пустить под другие нужды", — отмечает эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина в комментарии изданию "Минфин".

Это означает, что без надлежащего оформления документов кооператив может потерять землю, а вместе с ней — и гаражи.

Можно ли оформить землю под гаражом в собственность

Оформить землю под индивидуальный гараж — возможно, но не всегда. Зависит от того, имеет ли кооператив правовой статус пользователя или собственника участка. Если да — он может выступать инициатором разделения участка и передачи каждому собственнику части.

Но кооператив должен отказаться от части земли, а каждый владелец должен изготовить техническую документацию. И только тогда возможно получить кадастровый номер и право собственности.

По данным Госгеокадастра, большинство таких кооперативов не оформлены, а потому процесс часто тормозится или требует судебного вмешательства.

Чем грозит отсутствие права на землю

Последствия могут быть серьезными:

  • невозможность узаконить реконструкцию;
  • риск потери гаража, если землю передадут под застройку;
  • отказ в регистрации права собственности на весь объект.

Если земля кооператива не оформлена, а кооператив неактивен, риск потери права пользования растет с каждым годом.

Проблемы с оформлением земли

Одна из главных проблем — отсутствие надлежащих документов у кооператива. Часто земля под гаражами находится во временной аренде, срок которой может закончиться. В таких случаях местные власти могут решить использовать участок для других нужд, например, для строительства дорог или жилых домов.

Чтобы избежать таких ситуаций, кооперативу нужно:

  1. Убедиться, что он зарегистрирован как юридическое лицо.
  2. Оформить право собственности или аренды на землю.
  3. Провести общее собрание для решения вопросов по документам.

Если документы кооператива не в порядке, члены могут требовать от председателя кооператива приведения их в соответствие с законодательством.

Как сообщалось, эксплуатация гаража без надлежащих документов в Украине создает множество проблем. Без них вы не сможете распоряжаться имуществом, продать, подарить или передать его по наследству, а также подключить коммуникации.

Также мы рассказывали, что в 2025 году строительство гаража остается рискованным делом. Прежде чем начать, важно тщательно изучить законные ограничения и узнать, где именно разрешено возводить такое сооружение, чтобы избежать штрафов или требований по демонтажу.

земля недвижимость парковка автомобиль собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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