Кому принадлежит земля в гаражном кооперативе - правила и нюансы в 2025 году

Земля под гаражом — кому принадлежит и как стать владельцем
Вопрос собственности земли под гаражными кооперативами в Украине вызывает немало дискуссий. Члены кооперативов часто считают, что земля под их гаражами принадлежит им, но юридическая реальность может быть другой.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому принадлежит земля в гаражном кооперативе, какие права имеют его члены и как можно оформить землю в собственность.
Правовой статус гаражного кооператива в 2025 году
Гаражный кооператив — это юридическое лицо, созданное для коллективного использования земельного участка и строительства гаражей. И здесь возникает ключевой вопрос: кому принадлежит земля? Ответ зависит от того, было ли оформлено право пользования или собственности.
Земельный кодекс Украины (статья 41) отмечает, что гаражно-строительным кооперативам земельные участки могут предоставляться бесплатно в собственность или в аренду по решению местных советов.
В большинстве случаев земля под кооперативами:
- находится в постоянном пользовании юридического лица (кооператива);
- или вообще не имеет оформленного правового статуса, а кооператив пользуется ею "фактически".
В случае отсутствия документа о праве пользования или собственности — формально никто не имеет права на землю.
Однако земля, как правило, принадлежит кооперативу как юридическому лицу, а не отдельным его членам. Это означает, что физическое лицо, владеющее гаражом, не автоматически является владельцем земли под ним.
Земля в гаражном кооперативе в собственности кооператива
Если кооператив успел оформить право собственности или постоянного пользования на землю, она принадлежит именно ему. И даже если гараж ваш — участок под ним, скорее всего, нет.
Это значит, что вы имеете право собственности на сооружение (гараж), но не имеете никакого права на землю.
А значит, без участия кооператива вы не сможете:
- продать гараж с гарантией права на землю;
- достроить или перестроить его;
- зарегистрировать объект как недвижимость, которая стоит на частной земле.
"Слабое место многих кооперативов — вопрос оформления земельного участка. Нередко землю выделяли во временное пользование, в дальнейшем участок планировалось пустить под другие нужды", — отмечает эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина в комментарии изданию "Минфин".
Это означает, что без надлежащего оформления документов кооператив может потерять землю, а вместе с ней — и гаражи.
Можно ли оформить землю под гаражом в собственность
Оформить землю под индивидуальный гараж — возможно, но не всегда. Зависит от того, имеет ли кооператив правовой статус пользователя или собственника участка. Если да — он может выступать инициатором разделения участка и передачи каждому собственнику части.
Но кооператив должен отказаться от части земли, а каждый владелец должен изготовить техническую документацию. И только тогда возможно получить кадастровый номер и право собственности.
По данным Госгеокадастра, большинство таких кооперативов не оформлены, а потому процесс часто тормозится или требует судебного вмешательства.
Чем грозит отсутствие права на землю
Последствия могут быть серьезными:
- невозможность узаконить реконструкцию;
- риск потери гаража, если землю передадут под застройку;
- отказ в регистрации права собственности на весь объект.
Если земля кооператива не оформлена, а кооператив неактивен, риск потери права пользования растет с каждым годом.
Проблемы с оформлением земли
Одна из главных проблем — отсутствие надлежащих документов у кооператива. Часто земля под гаражами находится во временной аренде, срок которой может закончиться. В таких случаях местные власти могут решить использовать участок для других нужд, например, для строительства дорог или жилых домов.
Чтобы избежать таких ситуаций, кооперативу нужно:
- Убедиться, что он зарегистрирован как юридическое лицо.
- Оформить право собственности или аренды на землю.
- Провести общее собрание для решения вопросов по документам.
Если документы кооператива не в порядке, члены могут требовать от председателя кооператива приведения их в соответствие с законодательством.
Как сообщалось, эксплуатация гаража без надлежащих документов в Украине создает множество проблем. Без них вы не сможете распоряжаться имуществом, продать, подарить или передать его по наследству, а также подключить коммуникации.
Также мы рассказывали, что в 2025 году строительство гаража остается рискованным делом. Прежде чем начать, важно тщательно изучить законные ограничения и узнать, где именно разрешено возводить такое сооружение, чтобы избежать штрафов или требований по демонтажу.
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