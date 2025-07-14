Як приватизувати гараж у 2025 році — варіанти та ризики

Металевий гараж. Фото: all.biz

Експлуатація гаража без документів в Україні — поширена проблема, яка може ускладнити життя власнику. Без належного оформлення неможливо продати, подарувати чи передати гараж у спадок, а також під'єднати комунікації, наприклад електроенергію. Оформлення гаража — це не лише спосіб уникнути штрафів, але й можливість повноцінно розпоряджатися майном. Крім того, приватизація підвищує цінність об’єкта та захищає ваші права як власника.

Сам процес оформлення гаража залежить від його розташування та дотримання будівельних норм, що може створювати певні труднощі, наголошують в юридичній компанії Dozvil.

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Приватизація гаража у дворі багатоповерхівки

Оформлення гаража у дворі багатоквартирного будинку — найскладніший випадок. Основна проблема полягає у неможливості виділити земельну ділянку під гараж, оскільки прибудинкова територія належить усім співвласникам будинку.

"Виділити частину землі одному власнику неможливо, адже це порушує права інших мешканців", — пояснюють у Dozvil.

Крім того, металеві гаражі без фундаменту не вважаються капітальними спорудами, тому оформити на них право власності неможливо. У таких випадках узаконення часто вимагає судового розгляду або демонтажу конструкції. Якщо гараж капітальний, власнику потрібно звернутися до місцевих органів влади для отримання дозвільних документів, але успіх не гарантований через складність із землею.

Як узаконити гараж біля приватного будинку

Якщо гараж збудовано на власній земельній ділянці біля приватного житла, процедура дещо складніша, але цілком здійсненна.

Насамперед важливо, щоб при будівництві дотримувались будівельних норм. Якщо це так, далі потрібно пройти класичну процедуру оформлення господарської будівлі.

"Гараж на приватній ділянці оформлюється за процедурою, спільною для всіх допоміжних споруд", — пояснюють юристи.

Спочатку власник замовляє викопіювання з генплану або топографічну зйомку. Потім розробляє ескіз забудови, отримує будівельний паспорт і реєструє початок будівельних робіт. Після завершення зводиться технічний паспорт і подається декларація про введення в експлуатацію. Лише після цього можлива реєстрація права власності.

Приватизація гаража в гаражному кооперативі

Гаражі, побудовані в кооперативах до 1992 року, не вважаються самовільними спорудами, тому їх оформлення спрощене. Такі гаражі не потребують введення в експлуатацію, а право власності можна зареєструвати одразу. Для цього потрібно:

Отримати довідку з кооперативу. Вона має підтверджувати членство, рік побудови гаража та повну виплату пайової участі. Замовити технічний паспорт. Зверніться до сертифікованого інженера для його розробки. Зареєструвати право власності. Подайте документи до Державного реєстру прав на нерухоме майно та отримайте витяг.

Ця процедура значно швидша і менш затратна, якщо гараж побудовано законно.

Що робити, якщо гараж без документів

Найгірша ситуація — коли гараж зведено, а документів на нього немає. Це створює низку проблем, особливо якщо власник захоче його продати або передати у спадок. Також будь-яка угода або підключення до мережі стане неможливим.

Без офіційного оформлення неможливо під'єднати електроенергію чи легально внести об’єкт до реєстру. Крім того, діє адміністративна відповідальність — мінімальний штраф — від 850 гривень.

Узаконення об’єкта триває в середньому 2,5-5 місяців, залежно від складності та регіону, додають у Dozvil.

Як повідомлялось, будівництво гаража у 2025 році, хоч і не надто складне, несе певні ризики. Щоб уникнути штрафів чи приписів на знесення, вкрай важливо заздалегідь з'ясувати законні місця для будівництва, чинні обмеження та необхідні дозволи.

Також ми розповідали, що у Києві стрімко зменшується вільний простір, що створює дефіцит не лише для новобудов, а й для автомобілістів. Паркомісце зі зручності перетворилося на справжній актив, адже цього року ціни суттєво зросли, попит перевищує пропозицію, а в деяких районах знайти вільне місце майже неможливо.