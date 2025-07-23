Кому належить земля в гаражному кооперативі — правила та нюанси у 2025 році

Гараж у Дніпропетровській області. Фото: olx

Питання власності землі під гаражними кооперативами в Україні викликає чимало дискусій. Члени кооперативів часто вважають, що земля під їхніми гаражами належить їм, але юридична реальність може бути іншою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому належить земля в гаражному кооперативі, які права мають його члени та як можна оформити землю у власність.

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Правовий статус гаражного кооперативу у 2025 році

Гаражний кооператив — це юридична особа, створена для колективного використання земельної ділянки та будівництва гаражів. І тут виникає ключове питання: кому належить земля? Відповідь залежить від того, чи було оформлено право користування або власності.

Земельний кодекс України (стаття 41) зазначає, що гаражно-будівельним кооперативам земельні ділянки можуть надаватися безоплатно у власність або в оренду за рішенням місцевих рад.

У більшості випадків земля під кооперативами:

знаходиться у постійному користуванні юридичної особи (кооперативу);

або взагалі не має оформленого правового статусу, а кооператив користується нею "фактично".

У разі відсутності документа про право користування чи власності — формально ніхто не має права на землю.

Проте земля, як правило, належить кооперативу як юридичній особі, а не окремим його членам. Це означає, що фізична особа, яка володіє гаражем, не автоматично є власником землі під ним.

Земля в гаражному кооперативі у власності кооперативу

Якщо кооператив встиг оформити право власності або постійного користування на землю, вона належить саме йому. І навіть якщо гараж ваш — ділянка під ним, найімовірніше, ні.

Це означає, що ви маєте право власності на споруду (гараж), але не маєте жодного права на землю.

А отже, без участі кооперативу ви не зможете:

продати гараж з гарантією права на землю;

добудувати або перебудувати його;

зареєструвати об’єкт як нерухомість, яка стоїть на приватній землі.

"Слабке місце багатьох кооперативів — питання оформлення земельної ділянки. Нерідко землю виділяли у тимчасове користування, в подальшому ділянку планувалося пустити під інші потреби", — зазначає експерт у сфері нерухомості Ірина Луханіна у коментарі виданню "Мінфін".

Це означає, що без належного оформлення документів кооператив може втратити землю, а разом з нею — і гаражі.

Чи можна оформити землю під гаражем у власність

Оформити землю під індивідуальний гараж — можливо, але не завжди. Залежить від того, чи має кооператив правовий статус користувача або власника ділянки. Якщо так — він може виступати ініціатором поділу ділянки і передачі кожному власнику частини.

Але кооператив має відмовитися від частини землі, а кожен власник має виготовити технічну документацію. І лише тоді можливо отримати кадастровий номер і право власності.

За даними Держгеокадастру, більшість таких кооперативів не оформлені, а тому процес часто гальмується або вимагає судового втручання.

Чим загрожує відсутність права на землю

Наслідки можуть бути серйозними:

неможливість узаконити реконструкцію;

ризик втрати гаража, якщо землю передадуть під забудову;

відмова у реєстрації права власності на весь об’єкт.

Якщо земля кооперативу не оформлена, а кооператив неактивний, ризик втрати права користування зростає з кожним роком.

Проблеми з оформленням землі

Одна з головних проблем — відсутність належних документів у кооперативу. Часто земля під гаражами перебуває в тимчасовій оренді, термін якої може закінчитися. У таких випадках місцева влада може вирішити використати ділянку для інших потреб, наприклад, для будівництва доріг чи житлових будинків.

Щоб уникнути таких ситуацій, кооперативу потрібно:

Переконатися, що він зареєстрований як юридична особа. Оформити право власності чи оренди на землю. Провести загальні збори для вирішення питань щодо документів.

Якщо документи кооперативу не в порядку, члени можуть вимагати від голови кооперативу приведення їх у відповідність до законодавства.

Як повідомлялось, експлуатація гаража без належних документів в Україні створює безліч проблем. Без них ви не зможете розпоряджатися майном, продати, подарувати чи передати його у спадок, а також під'єднати комунікації.

Також ми розповідали, що у 2025 році будівництво гаража залишається ризикованою справою. Перш ніж розпочати, важливо ретельно вивчити законні обмеження та дізнатися, де саме дозволено зводити таку споруду, аби уникнути штрафів чи вимог щодо демонтажу.