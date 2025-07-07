Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Владельцы жилья Вышгорода неожиданно изменили цены в объявлениях

Владельцы жилья Вышгорода неожиданно изменили цены в объявлениях

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:05
Цены на квартиры в Вышгороде изменились — за сколько готовы продавать владельцы и застройщики
Дома Вышгорода. Фото: uhe.gov.ua

Вышгород, расположенный всего в 15-20 минутах от Киева, становится все более популярным среди тех, кто ищет комфортное жилье вблизи столицы. Благодаря развитой инфраструктуре, близости к природе и удобному транспортному сообщению с Киевом, спрос на квартиры в Вышгороде растет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит двухкомнатная квартира в Вышгороде на первичном и на вторичном рынках летом.

Реклама
Читайте также:

Первичный рынок: новостройки Вышгорода

Квартиры от застройщиков в Вышгороде остается привлекательным для тех, кто хочет современное жилье с новейшими технологиями и инфраструктурой. По данным портала OLX Недвижимость, в июле 2025 года средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет примерно 900-1 100, в зависимости от жилого комплекса, его расположения и класса.

На июль 2025 года цены на 2-комнатные квартиры в новостройках Вышгорода следующие:

  • самые дешевые варианты — от 42 000-45 000 долл. Это либо первые очереди ЖК экономкласса, либо квартиры на самых нижних этажах с не самым лучшим видом;
  • средняя цена — 50 000-60 000 долл. за двухкомнатное жилье площадью 55-65 кв. м. Это преимущественно квартиры в состоянии после строителей — без ремонта;
  • премиальные ЖК с закрытой территорией, собственной инфраструктурой и панорамными окнами могут предлагать двушки за 65 000-80 000 долл.

Вторичный рынок: стабильный, но с нюансами

На вторичном рынке выбор двухкомнатного жилья в Вышгороде немного шире, но ситуация более контрастная. Здесь можно найти и очень старое жилье за небольшую сумму, и свежие квартиры во введенных новостройках с ремонтом, которые конкурируют с первичкой.

Цена за квадратный метр на вторичном рынке — в среднем 700-1 050 долл., но она сильно зависит от состояния квартиры и дома.

В июле 2025 года средние цены на "вторичке" составляли:

  • самые дешевые варианты — от 31 000-39 000 долл. Это квартиры в старых хрущевках или домах 80-90-х годов, часто с советской планировкой и без ремонта;
  • жилье среднего сегмента — 45 000-52 000 долл. Сюда входят квартиры в домах 2000-2010 годов, частично с ремонтом;
  • "двушка" с новым ремонтом в современных домах может стоить 55 000-70 000 долл.

Тренды и прогнозы

В 2025 году рынок недвижимости Вышгорода демонстрирует стабильный рост цен, который соответствует общим тенденциям в Киевской области. По данным аналитиков, цены на первичном рынке выросли на 6-10% по сравнению с 2024 годом из-за подорожания строительных материалов и дефицита новых проектов. На вторичном рынке рост составляет 5-8%, особенно в спальных районах.

Спрос на 2-комнатные квартиры остается стабильным, ведь они являются компромиссом между ценой и комфортом для молодых семей и пар. Государственные программы, такие как єОселя, также стимулируют покупки, особенно на вторичном рынке.

Что еще стоит знать украинцам

Приобретение жилья — это значимое решение, сочетающее глубокие эмоции с важными юридическими аспектами и часто является самой большой финансовой инвестицией в жизни. Даже при нотариальном оформлении сделки не стоит расслабляться, ведь одно неточно внесенное условие в договор может свести на нет все усилия и спровоцировать длительные судебные споры.

Также мы сообщали, что с начала войны украинцы кардинально изменили свое отношение к недвижимости. Теперь, кроме традиционных мотивов приобретения жилья для проживания или сдачи в аренду, появился новый, критически важный аспект — поиск "страхового жилья" как надежного убежища и резервного варианта на случай угрозы жизни.

недвижимость цены на квартиры купить квартиру как насобирать на квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации