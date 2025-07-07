Цены на квартиры в Вышгороде изменились — за сколько готовы продавать владельцы и застройщики

Дома Вышгорода. Фото: uhe.gov.ua

Вышгород, расположенный всего в 15-20 минутах от Киева, становится все более популярным среди тех, кто ищет комфортное жилье вблизи столицы. Благодаря развитой инфраструктуре, близости к природе и удобному транспортному сообщению с Киевом, спрос на квартиры в Вышгороде растет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит двухкомнатная квартира в Вышгороде на первичном и на вторичном рынках летом.

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Первичный рынок: новостройки Вышгорода

Квартиры от застройщиков в Вышгороде остается привлекательным для тех, кто хочет современное жилье с новейшими технологиями и инфраструктурой. По данным портала OLX Недвижимость, в июле 2025 года средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет примерно 900-1 100, в зависимости от жилого комплекса, его расположения и класса.

На июль 2025 года цены на 2-комнатные квартиры в новостройках Вышгорода следующие:

самые дешевые варианты — от 42 000-45 000 долл. Это либо первые очереди ЖК экономкласса, либо квартиры на самых нижних этажах с не самым лучшим видом;

средняя цена — 50 000-60 000 долл. за двухкомнатное жилье площадью 55-65 кв. м. Это преимущественно квартиры в состоянии после строителей — без ремонта;

премиальные ЖК с закрытой территорией, собственной инфраструктурой и панорамными окнами могут предлагать двушки за 65 000-80 000 долл.

Вторичный рынок: стабильный, но с нюансами

На вторичном рынке выбор двухкомнатного жилья в Вышгороде немного шире, но ситуация более контрастная. Здесь можно найти и очень старое жилье за небольшую сумму, и свежие квартиры во введенных новостройках с ремонтом, которые конкурируют с первичкой.

Цена за квадратный метр на вторичном рынке — в среднем 700-1 050 долл., но она сильно зависит от состояния квартиры и дома.

В июле 2025 года средние цены на "вторичке" составляли:

самые дешевые варианты — от 31 000-39 000 долл. Это квартиры в старых хрущевках или домах 80-90-х годов, часто с советской планировкой и без ремонта;

жилье среднего сегмента — 45 000-52 000 долл. Сюда входят квартиры в домах 2000-2010 годов, частично с ремонтом;

"двушка" с новым ремонтом в современных домах может стоить 55 000-70 000 долл.

Тренды и прогнозы

В 2025 году рынок недвижимости Вышгорода демонстрирует стабильный рост цен, который соответствует общим тенденциям в Киевской области. По данным аналитиков, цены на первичном рынке выросли на 6-10% по сравнению с 2024 годом из-за подорожания строительных материалов и дефицита новых проектов. На вторичном рынке рост составляет 5-8%, особенно в спальных районах.

Спрос на 2-комнатные квартиры остается стабильным, ведь они являются компромиссом между ценой и комфортом для молодых семей и пар. Государственные программы, такие как єОселя, также стимулируют покупки, особенно на вторичном рынке.

Что еще стоит знать украинцам

Приобретение жилья — это значимое решение, сочетающее глубокие эмоции с важными юридическими аспектами и часто является самой большой финансовой инвестицией в жизни. Даже при нотариальном оформлении сделки не стоит расслабляться, ведь одно неточно внесенное условие в договор может свести на нет все усилия и спровоцировать длительные судебные споры.

Также мы сообщали, что с начала войны украинцы кардинально изменили свое отношение к недвижимости. Теперь, кроме традиционных мотивов приобретения жилья для проживания или сдачи в аренду, появился новый, критически важный аспект — поиск "страхового жилья" как надежного убежища и резервного варианта на случай угрозы жизни.