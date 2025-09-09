Как оформить договор дарения квартиры в Украине — правила и нюансы в 2025 году

Женщина читает документы в подносе. Фото: Freepik

Дарение квартиры — это официальная передача жилья в собственность другого человека бесплатно. В большинстве случаев этот способ выбирают для родственников, чтобы при жизни владельца закрепить право на жилье. В Украине порядок дарения урегулирован Гражданским кодексом и предусматривает нотариальное удостоверение и государственную регистрацию. Без этих действий договор не будет иметь юридической силы.

Как отмечают юристы общественного союза Visit Ukraine, дарение недвижимости возможно только в письменной форме. Договор должен быть удостоверен нотариусом и зарегистрирован в Государственном реестре вещных прав.

Реклама

Читайте также:

Для оформления можно обратиться как к государственному, так и к частному нотариусу. Выбор места зависит от сторон — по месту нахождения квартиры или по месту жительства дарителя или одаряемого.

Документы для договора дарения квартиры

Чтобы нотариус удостоверил сделку, готовят пакет документов. Среди них:

паспорта и идентификационные коды обеих сторон;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

технический паспорт;

экспертная оценка квартиры;

согласие супругов (если квартира является совместной собственностью);

доверенность, если действует представитель.

Если право собственности на квартиру было оформлено до 2013 года, дополнительно нужна справка из БТИ о принадлежности имущества по состоянию на 1 января 2013 года.

Дарение квартиры в браке

Согласие супругов зависит от того, кто именно находится в браке. Если в браке находится одаряемый, разрешение его мужа или жены не требуется.

А вот если даритель имеет общее имущество с мужем или женой, нотариус не оформит договор без письменного согласия второго супруга.

Дарение квартиры по доверенности

Даритель может передать право подписать договор другому лицу. Для этого оформляют доверенность, которую нотариально заверяют. В ней обязательно указывают полные данные одаряемого. Срок действия документа зависит от того, где он выдан:

1 месяц — если у иностранного нотариуса;

2 месяца — если в консульстве Украины за рубежом.

Продление возможно, но с ограничением: не более 7 дней у иностранного нотариуса и до 1 месяца в консульстве.

Апостиль и перевод доверенности

Если доверенность оформлена в консульстве Украины, дополнительное заверение не требуется. Если же документ выдан у местного нотариуса за рубежом, он должен быть переведен на украинский и нотариально заверен.

В ряде стран, среди которых Польша, Литва, Молдова или Грузия, апостиль не требуется. Но в большинстве случаев, если страна не входит в этот перечень, нужно делать апостиль.

Идентификационный код для договора дарения квартиры

Обязательным условием заключения договора является наличие идентификационного кода налогоплательщика. Этот номер вносится в регистрационные документы и используется для налогового учета. Если человек по религиозным причинам отказался от получения ИНН, то вместо него применяются паспортные данные при наличии соответствующей отметки.

Получить ИНН можно даже находясь за границей. Для этого оформляется доверенность на представителя, который обратится в налоговую в Украине.

Налоговые нюансы договора дарения квартиры

Дарение недвижимости может иметь налоговые последствия. Если квартира передается ближайшим родственникам — детям, родителям, супругам, родным братьям и сестрам — налог на доходы физических лиц не уплачивается.

В остальных случаях получатель имущества обязан уплатить налог. Поэтому стоит заранее проконсультироваться с юристом или нотариусом, чтобы избежать непредвиденных расходов.

Как сообщалось, договор дарения — это юридический документ, который безвозмездно передает право собственности на недвижимость. Он заключается добровольно и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но иногда возникают ситуации, когда этот договор нужно отменить.

Также мы рассказывали, что дарение квартиры в Украине является популярным методом переоформления права собственности, но стоит знать, что эта сделка не всегда является бесплатной с точки зрения налогов. Налог зависит от того, кто кому дарит, а также от их налогового резидентства. Даже в 2025 году законодательство может содержать нормы, которые делают эту процедуру налогово рискованной.