Как отменить договор дарения квартиры в Украине — основания и риски

Мужчина с бумагами за столом. Фото: Freepik

Договор дарения — это письменный документ, подтверждающий передачу недвижимости от одного лица другому на безвозмездной основе. Он подписывается добровольно и заверяется нотариусом. Даритель не получает ничего в ответ, зато окончательно теряет право собственности на имущество. Однако иногда возникают ситуации, когда его нужно отменить, и здесь возникает очень много вопросов.

После заключения договора дарения, например, на квартиру, она полностью переходит в собственность другого человека, подчеркивает юрист Александр Курявый в комментарии "Фактам ICTV".

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Гражданский кодекс Украины (ст. 718) предусматривает возможность дарения не только недвижимого имущества, но и движимых вещей или даже имущественных прав. Но больше всего вопросов возникает именно по квартирам — ведь дарение в таких случаях часто сопровождается эмоциональными или семейными конфликтами.

Можно ли аннулировать договор дарения квартиры

По общему правилу отменить договор дарения квартиры в одностороннем порядке нельзя.

"Необходимо понимать последствия такого шага: как только договор подписан, даритель теряет право на имущество", — объясняет Курявый.

Однако есть исключения. Если одна из сторон или третье лицо может доказать нарушение закона, моральных или материальных интересов, договор можно расторгнуть или признать недействительным.

Кто имеет право отменить договор дарения

Оспорить договор могут не только даритель и одаряемый, но и другие лица, чьи права были нарушены его заключением. Например, это могут быть наследники, члены семьи, совладельцы или опекуны малолетних, уточняет юрист Никита Муренко.

Вопрос рассматривается исключительно в судебном порядке — речь идет не о добровольном возврате имущества, а о юридическом решении об отмене договора.

Когда можно расторгнуть договор дарения квартиры

Гражданский кодекс позволяет несколько оснований для одностороннего расторжения или признания недействительности договора дарения. Основные из них следующие.

Если совершено преступление против дарителя

Если одаряемый нанес вред здоровью, жизни или имуществу дарителя или его близких, договор может быть расторгнут.

"В случае умышленного убийства дарителя наследники имеют право требовать аннулирования договора дарения", — объясняет Муренко.

Если подарок имеет высокую неимущественную ценность

В случае, когда квартира имеет эмоциональную, культурную или семейную ценность, и существует риск ее потери или уничтожения из-за действий одариваемого, даритель также может обратиться в суд.

"Дарение часто имеет не только юридическое, но и моральное значение. Если вещь важна для человека — ее потеря может стать основанием для расторжения сделки", — отмечает Курявый.

Если одариваемый пренебрегает ценностью имущества

Когда имущество представляет историческую или культурную ценность и может быть повреждено или уничтожено по вине нового владельца, даритель имеет право вмешаться. Это касается и объектов культурного наследия, и частных реликвий, передаваемых через поколения.

Отказ от дарения в будущем

Отдельно следует выделить возможность отказаться от дарения, если передача имущества предусмотрена на будущее.

"Даритель имеет право не выполнять договор, если его финансовое состояние ухудшилось после подписания", — говорит Курявый.

А одаряемый, в свою очередь, может в любой момент до момента принятия подарка от него отказаться — это также прописано в статье 714 Гражданского кодекса.

Как оспорить договор дарения через суд

Если нет оснований для расторжения договора, но есть сомнения относительно законности или свободного волеизъявления сторон, даритель или другие заинтересованные лица могут обратиться в суд.

Возможные основания для признания договора недействительным:

отсутствие гражданской дееспособности;

принуждение или психологическое давление;

сделка заключена для прикрытия другой сделки (например, купли-продажи);

договор противоречит законам или нарушает права несовершеннолетних детей;

нарушена форма заключения договора (например, не заверена нотариусом).

"Главное — доказать, что стороны не имели настоящей воли на дарение или что документ подписывали с другим намерением", — отмечает Муренко.

Сколько есть времени чтобы обжаловать дарение

Срок, в который можно обращаться в суд, зависит от характера иска:

3 года — для общего признания недействительности сделки (с момента, когда стало известно о нарушении прав);

1 год — если иск касается расторжения договора дарения по конкретным основаниям (преступление, потеря вещи, моральный ущерб и т.д.).

Дела рассматриваются по месту нахождения имущества. Обязательными участниками процесса являются истец, ответчик (тот, кто получил имущество), а также нотариус, который удостоверял документ. Как правило, процесс длится от 6 до 12 месяцев, добавляют юристы.

Как сообщалось, дарение квартиры является популярным методом переоформления права собственности на жилье в Украине. Однако, даже такая безвозмездная сделка влечет за собой налоговые обязательства, размер которых зависит от степени родства между дарителем и одаряемым, а также их налогового резидентства.

Также мы рассказывали, что право собственности на недвижимость может быть аннулировано, несмотря на его кажущуюся незыблемость. Этот сложный юридический процесс всегда зависит от конкретных обстоятельств, действующего законодательства и решений суда.