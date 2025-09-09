Як оформити договір дарування квартири в Україні — правила та нюанси у 2025 році

Жінка читає документи у таці. Фото: Freepik

Дарування квартири — це офіційна передача житла у власність іншої людини безкоштовно. У більшості випадків цей спосіб обирають для родичів, аби за життя власника закріпити право на житло. В Україні порядок дарування врегульований Цивільним кодексом і передбачає нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію. Без цих дій договір не матиме юридичної сили.

Як наголошують юристи громадської спілки Visit Ukraine, дарування нерухомості можливе лише у письмовій формі. Договір повинен бути посвідчений нотаріусом і зареєстрований у Державному реєстрі речових прав.

Реклама

Читайте також:

Для оформлення можна звернутися як до державного, так і до приватного нотаріуса. Вибір місця залежить від сторін — за місцем знаходження квартири або за місцем проживання дарувальника чи обдарованого.

Документи для договору дарування квартири

Щоб нотаріус посвідчив угоду, готують пакет документів. Серед них:

паспорти та ідентифікаційні коди обох сторін;

документ, що підтверджує право власності на житло;

технічний паспорт;

експертна оцінка квартири;

згода подружжя (якщо квартира є спільною власністю);

довіреність, якщо діє представник.

Якщо право власності на квартиру було оформлене до 2013 року, додатково потрібна довідка з БТІ про належність майна станом на 1 січня 2013 року.

Дарування квартири у шлюбі

Згода подружжя залежить від того, хто саме перебуває у шлюбі. Якщо у шлюбі знаходиться обдарований, дозвіл його чоловіка чи дружини не потрібен.

А от якщо дарувальник має спільне майно з чоловіком чи дружиною, нотаріус не оформить договір без письмової згоди другого з подружжя.

Дарування квартири за довіреністю

Дарувальник може передати право підписати договір іншій особі. Для цього оформлюють довіреність, яку нотаріально посвідчують. У ній обов’язково вказують повні дані обдарованого. Термін дії документа залежить від того, де він виданий:

1 місяць — якщо у іноземного нотаріуса;

2 місяці — якщо у консульстві України за кордоном.

Продовження можливе, але з обмеженням: не більше 7 днів у іноземного нотаріуса і до 1 місяця у консульстві.

Апостиль та переклад довіреності

Якщо довіреність оформлена в консульстві України, додаткове засвідчення не потрібне. Якщо ж документ виданий у місцевого нотаріуса за кордоном, він має бути перекладений українською та нотаріально засвідчений.

У низці країн, серед яких Польща, Литва, Молдова чи Грузія, апостиль не вимагається. Але у більшості випадків, якщо країна не входить до цього переліку, потрібно робити апостиль.

Ідентифікаційний код для договору дарування квартири

Обов’язковою умовою укладення договору є наявність ідентифікаційного коду платника податків. Цей номер вноситься у реєстраційні документи і використовується для податкового обліку. Якщо людина з релігійних причин відмовилася від отримання ІПН, то замість нього застосовуються паспортні дані за наявності відповідної відмітки.

Отримати ІПН можна навіть перебуваючи за кордоном. Для цього оформлюється довіреність на представника, який звернеться до податкової в Україні.

Податкові нюанси договору дарування квартири

Дарування нерухомості може мати податкові наслідки. Якщо квартира передається найближчим родичам — дітям, батькам, подружжю, рідним братам і сестрам — податок на доходи фізичних осіб не сплачується.

В інших випадках одержувач майна зобов’язаний сплатити податок. Тому варто заздалегідь проконсультуватися з юристом або нотаріусом, щоб уникнути непередбачуваних витрат.

Як повідомлялось, договір дарування — це юридичний документ, що безоплатно передає право власності на нерухомість. Він укладається добровільно та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Але іноді виникають ситуації, коли цей договір потрібно скасувати.

Також ми розповідали, що дарування квартири в Україні є популярним методом переоформлення права власності, але варто знати, що ця угода не завжди є безоплатною з точки зору податків. Податок залежить від того, хто кому дарує, а також від їхнього податкового резидентства. Навіть у 2025 році законодавство може містити норми, що роблять цю процедуру податково ризикованою.