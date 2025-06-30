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Главная Недвижимость В Португалии подорожали квартиры — сколько стоит жилье летом

В Португалии подорожали квартиры — сколько стоит жилье летом

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Дата публикации 30 июня 2025 15:10
Цены на квартиры в Португалии — где выгодно купить в летний сезон
Лиссабон. Фото: Freepik

Рынок жилья в Португалии продолжает расти — несмотря на глобальную экономическую турбулентность, страна давно привлекает иностранцев своим мягким климатом, живописными пейзажами и доступным уровнем жизни. Португалия остается популярным направлением для инвестиций в недвижимость, особенно среди украинцев, которые ищут новые возможности для жизни или отдыха. Также страна уже несколько лет подряд входит в список самых популярных направлений для переезда среди европейцев и американцев. Это непосредственно влияет на стоимость жилья — особенно в прибрежных городах и туристических центрах.

По данным Национального статистического института Португалии (INE), средняя цена на жилье выросла на 3,9% с января по июнь 2025 года. Основные причины — высокий спрос со стороны иностранцев, ограниченное предложение новостроек и отложенный внутренний спрос после периода повышенных ставок по ипотеке в 2023-2024 годах.

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Средняя цена за квадратный метр в Португалии в январе 2025 года составляла 2 140 евро, а в июне она достигла 2 224 евро. Это означает, что типичная квартира площадью 70 кв. м стоит около 155 700 евро.

Цены на квартиры в Португалии

Лиссабон: самый дорогой рынок

Лиссабон, столица Португалии, остается лидером по стоимости недвижимости. По данным портала Idealista, в июне 2025 года средняя цена за квадратный метр в центре города составляет 4 500-6 000 евро.

Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м в престижных районах, таких как Baixa или Chiado, стоит от 250 000 до 350 000 евро. Двухкомнатные квартиры в центре могут достигать 400 000-500 000 евро, а трехкомнатные — до 700 000 евро.

На окраинах Лиссабона, например, в районах Amadora или Odivelas, цены значительно ниже — от 2 500 до 3 500 за евро/кв. м. Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м здесь будет стоить 125 000-175 000 евро. Однако такие квартиры могут нуждаться в ремонте или иметь ограниченную инфраструктуру, например, отсутствие лифта.

 

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Лиссабон. Фото: Freepik

 

Порту: доступная альтернатива

Порту, второй по величине город Португалии, предлагает более доступные цены. Средняя цена за квадратный метр в центре города составляет 3 000-4 000 евро.

Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м стоит 150 000-200 000 евро, двухкомнатная — 200 000-300 000 евро, а трехкомнатная — 300 000-450 000 евро.

 

В Португалии подорожали квартиры — сколько стоит жилье летом - фото 2
Порту. Фото: Freepik

 

В отдаленных районах, таких как Matosinhos, цены снижаются до 2 000-2 800 евро за кв. м, что делает Порту привлекательным для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством жизни.

Алгарве: туристический магнит

Регион Алгарве, известный своими пляжами, является популярным среди иностранных покупателей, особенно для инвестиций в недвижимость для отдыха.

В городах Фару или Лагуш средняя цена за квадратный метр составляет 2 500-3 500 евро. Однокомнатная квартира площадью кв. м стоит 125 000-175 000 евро, а двухкомнатная — 200 000-250 000 евро.

 

В Португалии подорожали квартиры — сколько стоит жилье летом - фото 3
Алгарве. Фото: Freepik

 

Самые дорогие предложения сосредоточены в элитных комплексах вблизи побережья, где цены могут достигать 5 000 евро за кв. м.

Бюджетные регионы: Брага, Коимбра, Сетубал

В менее популярных городах, таких как Брага или Коимбра, можно найти самые дешевые квартиры. Средняя цена за квадратный метр здесь составляет 1 200-2 000 евро.

Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м стоит 60 000-100 000 евро, что делает эти регионы привлекательными для тех, кто ищет бюджетное жилье.

В Сетубале цены несколько выше — 1 500-2 500 евро за кв. м, но все еще значительно ниже, чем в Лиссабоне или Порту.

 

В Португалии подорожали квартиры — сколько стоит жилье летом - фото 4
Сетубал. Фото: Diego Delso

 

Особенности покупки недвижимости

Покупка квартиры в Португалии для иностранцев является относительно простой, но имеет свои нюансы. Например, при покупке жилья стоимостью от 280 000 евро в определенных регионах (не в туристических зонах) можно претендовать на вид на жительство через программу "Золотая виза". В 2025 году эта программа все еще действует, хотя ее условия стали более строгими.

Для покупки в ипотеку иностранцам нужно внести первый взнос в размере 35% от стоимости жилья. Ставка по ипотеке составляет в среднем 3%, а срок кредитования может достигать 40 лет.

Дополнительные расходы включают налог на передачу собственности (IMT) — 6-8% от стоимости, а также нотариальные и юридические услуги — 1 000-2 000 евро.

Ранее мы рассказывали, что Чехия привлекает украинцев своей стабильностью и культурой, но мечта о собственном жилье здесь сталкивается с серьезными вызовами. Страна остается одной из наименее доступных стран ЕС для покупки недвижимости, требуя до 13 годовых доходов на приобретение квартиры.

Также сообщалось, что Варшава, как экономический и культурный центр Польши, остается лидером по стоимости недвижимости. Цены на однокомнатные квартиры продолжают стабильно расти, что обусловлено высоким спросом, инфляцией и ограниченным предложением, особенно в престижных районах города.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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