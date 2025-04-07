Кого нельзя выселить из жилья в Украине в 2025 году: перечень

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

Даже в разгар войны в Украине действует правило: жилье должно быть неприкосновенным для самых уязвимых. И хотя суд может разрешить принудительное выселение в некоторых случаях, есть категории граждан, которых лишить крыши над головой — юридически невозможно. Знать об этом важно не только тем, кто защищает свои права, но и собственникам, которые стремятся освободить квартиру.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кого даже суд может не позволить выселить из жилья в 2025 году.

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1. Дети: закон на их стороне

Права несовершеннолетних — это особая зона правовой защиты. Ни один ребенок, зарегистрированный в квартире, не может быть выселен без согласия обоих родителей или органов опеки, даже если он не проживает фактически по этому адресу.

Особенно жесткий подход действует, если жилье государственное или коммунальное, уточняет адвокат Ростислав Кравец. В таких случаях ребенок сохраняет регистрацию до 18 лет, и суды обычно не соглашаются на его снятие даже в случае формального прописывания.

2. Дети без родителей: выселение только через равноценное жилье

Если речь идет о сиротах или детях под опекой, выселение возможно лишь при одном условии: обеспечение их новым жильем, равным или превосходящим предыдущее. При этом нужно не просто обещание, а документы — договор купли-продажи или нотариальное обязательство о предоставлении другой площади. Без этого органы опеки не дадут согласие, а суд встанет на защиту ребенка.

3. Иждивенцы: если кормишь — не выселишь

Лицо, находящееся на содержании у собственника жилья — например, бывший супруг, пожилая родственница или другое лицо, которому платят алименты, — не может быть выселено просто так. Если обязательства по содержанию не прекращены, суд скорее всего откажет в принудительном выселении.

4. Бывшие родственники без жилья: суд может дать им время

Вы хотите выселить бывшего зятя или сожительницу? Если этому лицу негде жить, не владеет другим жильем, не может арендовать квартиру из-за отсутствия доходов, суд может приостановить выселение. Максимальная отсрочка — до одного года. Такая "передышка" дается, чтобы лицо нашло новое место жительства без нарушения его прав.

5. Отказ от приватизации

Этот пункт хорошо знают пожилые люди: если жилец добровольно отказался от участия в приватизации, но остался зарегистрированным, его нельзя выселить. Такие лица имеют пожизненное право пользования квартирой. Судебные попытки лишить их этого права почти всегда провальные, отмечают эксперты портала Zagorodna.

6. Морозы — защита от выселения

Согласно постановлению Кабинета министров №844, в отопительный сезон — с 1 октября по 1 апреля — выселение без предоставления альтернативного жилья запрещено. Это правило действует как для арендаторов, так и для жильцов приватизированных квартир. Закон не позволяет оставить человека без крыши над головой в зимний холод.

7. Долги не всегда повод для выселения

Долг за коммунальные услуги — серьезное основание для судебного иска, но не автоматического выселения. Суд учитывает обстоятельства: болезнь, потеря работы или форс-мажор могут остановить процедуру. А без решения суда никаких действий осуществить нельзя.

8. Люди с инвалидностью: особая защита

Согласно Закону "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", любое выселение лиц с инвалидностью без предоставления другого жилья запрещено. Это означает, что даже по решению суда выселение не произойдет, пока государство или владелец не найдет соответствующее альтернативное жилье.

Отметим, сейчас информация об официально зарегистрированных жильцах в квартире перестает быть просто интересной деталью, а становится важной необходимостью. Эти знания могут понадобиться в различных ситуациях, начиная от покупки или аренды жилья и заканчивая оформлением социальных выплат или решением юридических вопросов.

Также количество зарегистрированных в квартире лиц имеет прямое влияние на коммунальные платежи и определенные юридические аспекты. Хотя прописка не является правом собственности, она важна для расчета коммунальных услуг, получения государственных субсидий и может иметь значение в наследственных делах.