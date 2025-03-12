Чарльз III купил поместье за три миллиона фунтов, чтобы защитить Камиллу

Чарльз III и Камилла. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III совершил неожиданную покупку — за 3 миллиона фунтов стерлингов (156 миллионов гривен) он приобрел дом, расположенный рядом с поместьем его жены Камиллы. Но это не просто очередная инвестиция в недвижимость: таким шагом монарх защитил королеву от потенциальной толпы туристов, шумных свадеб и незнакомцев, которые могли нарушить ее покой.

Как пишет Daily Mail, Рэймилл-хаус в Уилтшире — не просто дом для Камиллы. Это место, где она может отдохнуть от королевских обязанностей, спрятаться от чрезмерного внимания прессы и просто побыть собой.

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Однако соседняя недвижимость, известная как "Старая мельница", неожиданно стала причиной беспокойства: ее выставили на продажу, а потенциальные новые владельцы планировали устраивать там свадебные церемонии и сдавать дом через Airbnb.

Это означало, что королева больше не смогла бы наслаждаться тишиной: постоянные вечеринки, громкая музыка и толпы незнакомых людей превратили бы ее приют в общественное место.

"Представьте себе: каждый раз, когда Камилла выходит в сад, она сталкивается с толпами гостей за забором", — пояснил источник, приближенный к королевской семье.

Королевское убежище под угрозой: Чарльз III вмешивается

Когда стало известно, что "Старую мельницу" могут купить для коммерческих целей, король решил действовать. Чтобы устранить угрозу приватности жены, он лично приобрел поместье, опередив других покупателей.

Покупка дала Камилле не только спокойствие, но и контроль над стратегически важной 400-ярдовой дорогой, которая ведет к обоим имениям. Теперь королева сможет ограничить движение посторонних лиц, что значительно облегчит работу ее охраны.

"Это вопрос не только приватности, но и безопасности. Камилла не хочет, чтобы незнакомцы прогуливались у ее ворот", — добавил королевский источник.

Маєток "Старий млин". Фото: Daily Mail

Конфликт с соседями

Эта история — не просто эпизод о частной жизни монаршей семьи, а продолжение давнего противостояния Камиллы с предыдущим владельцем "Старой мельницы" Филом Клейтоном.

Когда он купил дом семь лет назад, то превратил старый гараж в отдельные апартаменты для краткосрочной аренды. Это вызвало недовольство Камиллы: туристы могли не только видеть ее из окон, но и пользоваться той же дорогой, что и она.

Теперь, после покупки Чарльзом III, поместье будет сдаваться "проверенному арендатору", что означает конец периода шумных вечеринок и неожиданных гостей.

Королевский комфорт превыше всего

В последнее время жизнь Камиллы стала еще сложнее: с одной стороны, растет ее роль в королевской семье, с другой — она поддерживает Чарльза, которому недавно диагностировали рак. В таких обстоятельствах личное пространство становится не просто роскошью, а жизненной необходимостью.

Чарльз III доказал, что для него важен комфорт жены — даже если это означает потратить 3 миллиона фунтов, чтобы обезопасить ее от лишнего шума.

Ранее мы сообщали, что первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году омрачил дождь. Королевская чета присоединились к утренней службе в церкви Святой Марии Магдалины, расположенной в королевском поместье Сандрингем. Это событие ознаменовало начало их совместных публичных мероприятий в новом году.

Отметим также, что коронация Чарльза III обошлась в огромную сумму денег.

Расходы на это событие сравнили с расходами на похороны королевы Елизаветы II, что вызвало широкий общественный резонанс, учитывая экономическую ситуацию в стране.