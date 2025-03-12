Чарльз III купив маєток за три мільйони фунтів, щоб захистити Каміллу

Чарльз III та Камілла. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III зробив несподівану покупку — за 3 мільйони фунтів стерлінгів (156 мільйонів гривень) він придбав будинок, розташований поруч із маєтком його дружини Камілли. Але це не просто чергова інвестиція в нерухомість: таким кроком монарх захистив королеву від потенційного натовпу туристів, гучних весіль і незнайомців, які могли порушити її спокій.

Як пише Daily Mail, Реймілл-хаус у Вілтширі — не просто будинок для Камілли. Це місце, де вона може відпочити від королівських обов’язків, сховатися від надмірної уваги преси та просто побути собою.

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Однак сусідня нерухомість, відома як "Старий млин", несподівано стала причиною занепокоєння: її виставили на продаж, а потенційні нові власники планували влаштовувати там весільні церемонії та здавати будинок через Airbnb.

Це означало, що королева більше не змогла б насолоджуватися тишею: постійні вечірки, гучна музика та юрби незнайомих людей перетворили б її прихисток на громадське місце.

"Уявіть собі: щоразу, коли Камілла виходить у сад, вона стикається з натовпами гостей за парканом", — пояснило джерело, наближене до королівської родини.

Королівський прихисток під загрозою: Чарльз III втручається

Коли стало відомо, що "Старий млин" можуть купити для комерційних цілей, король вирішив діяти. Щоб усунути загрозу приватності дружини, він особисто придбав маєток, випередивши інших покупців.

Покупка дала Каміллі не лише спокій, а й контроль над стратегічно важливою 400-ярдовою дорогою, яка веде до обох маєтків. Тепер королева зможе обмежити рух сторонніх осіб, що значно полегшить роботу її охорони.

"Це питання не лише приватності, а й безпеки. Камілла не хоче, щоб незнайомці прогулювалися біля її воріт", — додало королівське джерело.

Маєток "Старий млин". Фото: Daily Mail

Конфлікт із сусідами

Ця історія — не просто епізод про приватне життя монаршої родини, а продовження давнього протистояння Камілли з попереднім власником "Старого млина" Філом Клейтоном.

Коли він купив будинок сім років тому, то перетворив старий гараж на окремі апартаменти для короткострокової оренди. Це викликало незадоволення Камілли: туристи мали змогу не тільки бачити її з вікон, а й користуватися тією ж дорогою, що й вона.

Тепер, після покупки Чарльзом III, маєток буде здаватися "перевіреному орендареві", що означає кінець періоду шумних вечірок та несподіваних гостей.

Королівський комфорт понад усе

Останнім часом життя Камілли стало ще складнішим: з одного боку, зростає її роль у королівській сім’ї, з іншого — вона підтримує Чарльза, якому нещодавно діагностували рак. У таких обставинах особистий простір стає не просто розкішшю, а життєвою необхідністю.

Чарльз III довів, що для нього важливий комфорт дружини — навіть якщо це означає витратити 3 мільйони фунтів, щоб убезпечити її від зайвого шуму.

Раніше ми повідомляли, що перший вихід Чарльза та Камілли у 2025 році затьмарив дощ. Королівське подружжя приєдналися до ранкової служби в церкві Святої Марії Магдалини, розташованій у королівському маєтку Сандрінгем. Ця подія ознаменувала початок їхніх спільних публічних заходів у новому році.

Зазначимо також, що коронація Чарльза III обійшлася у величезну суму грошей.

Витрати на цю подію порівняли з витратами на похорон королеви Єлизавети II, що викликало широкий суспільний резонанс, враховуючи економічну ситуацію в країні.