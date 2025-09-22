Цены на жилье в Умани — сколько придется выложить за аренду квартир на Рош ха-Шана в 2025 году

Паломники в Умани. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно Умань становится местом паломничества тысяч верующих, которые приезжают на празднование Рош ха-Шана. В 2025 году ситуация особенно обострилась, ведь город ожидает рекордный наплыв паломников. Спрос на аренду квартир, комнат и частных домов превысил все возможные предложения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как в этом году наплыв паломников в Умань спровоцировал рост цен на аренду недвижимости.

Реклама

Читайте также:

Спрос на жилье в Умани превысил предложение

Арендовать квартиру или даже кровать в Умани на время праздника становится все сложнее. Бронирование начали разбирать еще за несколько месяцев, а те, кто отложил поиски на последний момент, сталкиваются с почти полным отсутствием вариантов.

В результате владельцы квартир и домов поднимают цены ежедневно, реагируя на бешеный спрос.

Сколько стоит аренда жилья в Умани на праздник

Цены на жилье в городе изменились разительно. Если в другие периоды года аренда комнаты стоит умеренно, то накануне Рош ха-Шана суммы выросли в несколько раз:

аренда комнаты в сутки стартует от 50 евро и может достигать 200 евро;

частные дома или виллы с несколькими спальнями стоят от 400 евро до 3 000 евро за две ночи.

Цены на аренду в Умани. Фото: скриншот

Например, за ночь в вилле с 2 спальнями двое взрослых должны заплатить 1 480 евро. Это значительно дороже отдыха на Мальдивах, где 6 дней в отеле с частным пляжем обойдутся в 326 евро.

Цены на аренду жилья в Умани. Фото: скриншот

Наибольший спрос наблюдается на жилье рядом с местами паломничества, где цены растут быстрее всего.

Как паломники повлияли на рынок недвижимости в Умани

Ежегодные приезды тысяч людей уже давно стали фактором, который формирует локальный рынок аренды. Многие владельцы жилья специально ремонтируют квартиры и дома, чтобы сдавать их именно на этот период.

Для местных это едва ли не главный заработок года. Однако в 2025 году масштабы спроса превысили ожидания, и даже те, кто раньше не сдавал жилье, решили попробовать заработать.

Почему Рош ха-Шана привлекает так много людей

Рош ха-Шана — один из главных праздников в иудаизме, символизирующий начало нового года. Для паломников важно встретить его именно в Умани, у могилы цадика Нахмана.

Именно поэтому из разных стран мира сюда съезжаются десятки тысяч людей, создавая мощный туристический поток, который существенно меняет ритм жизни небольшого города.

Последствия резкого роста цен на жилье в Умани

Подорожание аренды имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Так местные жители получают дополнительный заработок, что становится важной поддержкой для экономики города. А в город поступают инвестиции в сферу обслуживания и недвижимости.

В то же время для многих паломников расходы становятся чрезмерными, что может ограничить их выбор. Кроме того, постоянные жители сталкиваются с тем, что на время праздника аренда становится практически недоступной.

Как сообщалось, по предварительным оценкам, в этом году в Умань могут прибыть до 55 тысяч паломников из Израиля.

Также мы рассказывали, что паломники-хасиды отправляются в Умань, но не через Молдову. Вместо этого, они будут лететь в румынский город Яссы, откуда автобусами и такси будут добираться в Одессу, а затем в Умань. Такое изменение маршрута связано с нерешенными вопросами по использованию аэропорта Кишинева.