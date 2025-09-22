Ціни на житло в Умані — скільки доведеться викласти за оренду квартир на Рош га-Шана у 2025 році

Паломники в Умані. Фото: Новини.LIVE

Щороку Умань стає місцем паломництва тисяч вірян, які приїжджають на святкування Рош га-Шана. У 2025 році ситуація особливо загострилася, адже місто очікує рекордний наплив прочан. Попит на оренду квартир, кімнат і приватних будинків перевищив усі можливі пропозиції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як цього року наплив паломників до Умані спровокував зростання цін на оренду нерухомості.

Попит на житло в Умані перевищив пропозицію

Орендувати квартиру чи навіть ліжко в Умані на час свята стає дедалі складніше. Бронювання почали розбирати ще за кілька місяців, а ті, хто відклав пошуки на останній момент, стикаються з майже повною відсутністю варіантів.

У результаті власники квартир і будинків піднімають ціни щодня, реагуючи на шалений попит.

Скільки коштує оренда житла в Умані на свято

Ціни на житло в місті змінилися разюче. Якщо в інші періоди року оренда кімнати коштує помірно, то напередодні Рош га-Шана суми виросли в кілька разів:

оренда кімнати на добу стартує від 50 євро і може сягати 200 євро;

приватні будинки або вілли з кількома спальнями коштують від 400 євро до 3 000 євро за дві ночі.

Ціни на оренду в Умані. Фото: скриншот

Наприклад, за ніч у віллі з 2 спальнями двоє дорослих мають заплатити 1 480 євро. Це значно дорожче за відпочинок на Мальдівах, де 6 днів в готелі з приватним пляжем обійдуться в 326 євро.

Ціни на оренду житла в Умані. Фото: скриншот

Найбільший попит спостерігається на житло поруч із місцями паломництва, де ціни зростають найшвидше.

Як паломники вплинули на ринок нерухомості в Умані

Щорічні приїзди тисяч людей вже давно стали фактором, який формує локальний ринок оренди. Багато власників житла спеціально ремонтують квартири та будинки, щоб здавати їх саме на цей період.

Для місцевих це чи не головний заробіток року. Проте у 2025 році масштаби попиту перевищили очікування, і навіть ті, хто раніше не здавав житло, вирішили спробувати заробити.

Чому Рош га-Шана приваблює так багато людей

Рош га-Шана — одне з головних свят у юдаїзмі, що символізує початок нового року. Для прочан важливо зустріти його саме в Умані, біля могили цадика Нахмана.

Саме тому з різних країн світу сюди з’їжджаються десятки тисяч людей, створюючи потужний туристичний потік, який суттєво змінює ритм життя невеликого міста.

Наслідки різкого зростання цін на житло в Умані

Подорожчання оренди має як позитивні, так і негативні наслідки. Так місцеві жителі отримують додатковий заробіток, що стає важливою підтримкою для економіки міста. А у місто надходять інвестиції у сферу обслуговування та нерухомості.

Водночас для багатьох паломників витрати стають надмірними, що може обмежити їхній вибір. Крім того, постійні мешканці стикаються з тим, що на час свята оренда стає практично недоступною.

Як повідомлялось, за попередніми оцінками, цьогоріч до Умані можуть прибути до 55 тисяч паломників з Ізраїлю.

Також ми розповідали, що паломники-хасиди вирушають до Умані, але не через Молдову. Замість цього, вони летітимуть до румунського міста Ясси, звідки автобусами та таксі діставатимуться до Одеси, а потім до Умані. Така зміна маршруту пов'язана з невирішеними питаннями щодо використання аеропорту Кишинева.