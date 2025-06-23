Цены на 1-комнатные квартиры в Варшаве в июне 2025 года — обзор рынка

Дома в Варшаве. Фото: Freepik

Варшава, экономический и культурный центр Польши, остается одним из самых дорогих городов страны для покупки недвижимости. В июне 2025 года рынок однокомнатных квартир в столице демонстрирует стабильный рост цен, обусловленный высоким спросом, инфляцией и ограниченным предложением в престижных районах.

По данным профильного портала OtoDom, 1-комнатные квартиры в Варшаве остаются дорогим, но востребованным активом. Самое дорогое жилье — в центральных и престижных районах города, тогда как на окраинах жилье более доступно.

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Сколько стоит однокомнатная квартира

В июне 2025 года средняя цена однокомнатной квартиры в Варшаве составляет 689 000 злотых. Это примерно 158 000 евро или 6,8 млн гривен. Если пересчитать на площадь, то средняя стоимость за квадратный метр - 18 400 злотых.

Распределение цен по районам Варшавы

Стоимость однокомнатных квартир в разных районах Варшавы значительно варьируется. Вот как выглядит ценовая карта столицы:

Śródmieście (Центр) — самый дорогой район, где однокомнатная квартира стоит в среднем более 830 000 злотых, а цена за квадратный метр достигает 22 900 злотых;

Mokotów — престижная зона с развитой инфраструктурой. Здесь за "однушку" просят примерно 770 000 злотых, или 21 000 злотых за кв м;

Wilanów — современный жилой район с высоким уровнем жизни. Средняя цена составляет 740 000 злотых, а квадрат стоит около 20 500 злотых;

Ochota — компактный и удобный район, где однокомнатное жилье стоит в среднем 700 000 злотых, со стоимостью квадратного метра около 19 400 злотых;

Praga-Południe — один из самых динамичных районов на правом берегу Вислы. Здесь средняя цена на "однушку" — 660 000 злотых, или 17 800 злотых за кв. м;

Ursus — более доступный район с хорошим транспортным сообщением. Средняя стоимость квартиры — 580 000 злотых, а квадрат стоит примерно 15 500 злотых;

Białołęka — спальный район с большим количеством новостроек. Здесь однокомнатные квартиры продаются в среднем за 540 000 злотых, при стоимости квадратного метра около 14 800 злотых;

Wawer — район с преимущественно малоэтажной застройкой. Самые дешевые квартиры здесь стоят примерно 520 000 злотых, а квадратный метр — 13 800 злотых.

Динамика за последние 6 месяцев

В течение последнего полугодия цены на однокомнатные квартиры в Варшаве выросли на 7,5%, то есть примерно на 45 000-50 000 злотых в среднем. Основные причины такой динамики:

Устойчивый спрос: Варшава остается экономическим и деловым центром Польши, где сосредоточено больше всего рабочих мест. Инфляционное давление: Рост стоимости строительных материалов и работ. Высокий спрос со стороны арендаторов: Увеличение внутренней миграции и присутствие большого количества иностранных работников, в частности из Украины. Ограниченное количество новых объектов: Из-за высоких ставок и уменьшения инвестиционного строительства, предложение не успевает за спросом.

На вторичном рынке рост цен был менее выраженным из-за большего предложения и конкуренции. В отдаленных районах цены выросли лишь на 2-3%, тогда как в центре — на 4%.

Стоит ли ожидать падения цен

По состоянию на июнь 2025 года нет значительных предпосылок для существенного снижения цен в ближайшие месяцы. Высокий спрос держится из-за:

стабильного рынка труда;

активной миграции;

ограниченного предложения;

а также высокой стоимости аренды, которая побуждает многих покупать жилье, несмотря на сложность с кредитами.

Однако, эксперты отмечают, что если во второй половине 2025 года снизятся процентные ставки, а правительство активизирует программу поддержки покупателей первого жилья, это может частично смягчить темпы роста стоимости.

Как сообщалось, несмотря на высокую минимальную зарплату в Польше, что может создавать иллюзию выгодной аренды жилья за рубежом, важно тщательно проанализировать долю дохода, которую "съедает" аренда. Вполне возможно, что киевлянам приходится тратить на жилье меньший процент от своей зарплаты, чем жителям Варшавы.

Также мы рассказывали, что Польша превратилась в привлекательное направление для иностранных инвесторов в недвижимость, и в прошлом году украинцы стали лидерами среди покупателей. Они заключили рекордные 17 330 сделок, приобретя более миллиона квадратных метров жилья. Такой масштабный интерес к польской недвижимости со стороны граждан Украины поражает даже опытных экспертов.