Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн через Дію

Студенты с учебными материалами. Фото: Freepik

Сегодня украинские студенты получили удобный инструмент для регистрации места жительства. Министерство образования и науки сообщило, что сервис прописки в общежитиях стал доступным в Дії. Это означает, что жителям студенческих общежитий больше не нужно лично посещать ЦПАУ, стоять в очередях или собирать бумажные справки. Все делается дистанционно.

Как отметили в МОН, сейчас сервис действует уже в 23 учреждениях высшего образования, и список таких университетов постепенно будет расти. Это первый шаг к масштабному переходу на электронные регистрационные услуги, отметили в ведомстве.

Реклама

Читайте также:

В общежитиях каких вузов можно прописаться онлайн. Фото: Дія

Кто может оформить прописку онлайн

Не каждый студент сможет воспользоваться новым сервисом. Есть четкие условия:

студент не должен быть военнообязанным;

обязательно нужен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

должен быть заключен договор о проживании в общежитии с учебным заведением.

Если все критерии выполнены, студент может пройти процедуру онлайн в несколько кликов.

Как оформить прописку в общежитии онлайн

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

Авторизоваться в приложении или на портале "Дія". Войти в личный кабинет и открыть раздел "Услуги". Найти опцию "Смена места жительства". Проверить личные данные, которые подтянулись автоматически. Выбрать учебное заведение и общежитие из списка. Добавить номер и дату договора о проживании, если это необходимо. Подписать заявление с помощью "Дія.Підпис" или КЭП.

После этого заявка передается на проверку университету.

Согласование и уплата сбора

Когда уполномоченное лицо в университете подтвердит данные, студент получит уведомление. Следующим шагом будет уплата административного сбора. Только после этого орган регистрации окончательно внесет изменения в государственный реестр.

Благодаря этому подходу студент экономит время, ведь ему не нужно тратить день на поездки в госучреждения, подчеркнули в МОН.

Преимущества онлайн прописки

Переход к электронной форме, отмечают в МОН, имеет ряд преимуществ:

скорость — вся процедура занимает считанные минуты;

простота — минимум бумажных документов;

прозрачность — статус заявки можно отследить в Дії;

доступность — сервис постепенно станет доступным в большинстве университетов.

Министерство образования и науки планирует распространять онлайн-регистрацию на все университеты страны. Также рассматривается возможность расширения услуги на другие формы проживания студентов — например, арендованные квартиры.

Как сообщалось, некоторые категории студентов имеют право на бесплатное проживание в общежитии. Эта льгота, которая полностью освобождает их от оплаты, распространяется преимущественно на молодежь, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах или имеющую определенный социальный статус.

Также мы рассказывали, что на фоне военных вызовов, в 2025 году украинское образование продолжает активно трансформироваться. Государство сосредотачивает усилия на поддержке детей ветеранов, предоставляя им льготы для обучения, включая бесплатный доступ к образованию, специальные стипендии и льготное кредитование.