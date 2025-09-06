Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн через Дію

Регистрация онлайн — как студентам быстро прописаться в общежитии
Сегодня украинские студенты получили удобный инструмент для регистрации места жительства. Министерство образования и науки сообщило, что сервис прописки в общежитиях стал доступным в Дії. Это означает, что жителям студенческих общежитий больше не нужно лично посещать ЦПАУ, стоять в очередях или собирать бумажные справки. Все делается дистанционно.
Как отметили в МОН, сейчас сервис действует уже в 23 учреждениях высшего образования, и список таких университетов постепенно будет расти. Это первый шаг к масштабному переходу на электронные регистрационные услуги, отметили в ведомстве.
Кто может оформить прописку онлайн
Не каждый студент сможет воспользоваться новым сервисом. Есть четкие условия:
- студент не должен быть военнообязанным;
- обязательно нужен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- должен быть заключен договор о проживании в общежитии с учебным заведением.
Если все критерии выполнены, студент может пройти процедуру онлайн в несколько кликов.
Как оформить прописку в общежитии онлайн
Процесс состоит из нескольких простых шагов:
- Авторизоваться в приложении или на портале "Дія".
- Войти в личный кабинет и открыть раздел "Услуги".
- Найти опцию "Смена места жительства".
- Проверить личные данные, которые подтянулись автоматически.
- Выбрать учебное заведение и общежитие из списка.
- Добавить номер и дату договора о проживании, если это необходимо.
- Подписать заявление с помощью "Дія.Підпис" или КЭП.
После этого заявка передается на проверку университету.
Согласование и уплата сбора
Когда уполномоченное лицо в университете подтвердит данные, студент получит уведомление. Следующим шагом будет уплата административного сбора. Только после этого орган регистрации окончательно внесет изменения в государственный реестр.
Благодаря этому подходу студент экономит время, ведь ему не нужно тратить день на поездки в госучреждения, подчеркнули в МОН.
Преимущества онлайн прописки
Переход к электронной форме, отмечают в МОН, имеет ряд преимуществ:
- скорость — вся процедура занимает считанные минуты;
- простота — минимум бумажных документов;
- прозрачность — статус заявки можно отследить в Дії;
- доступность — сервис постепенно станет доступным в большинстве университетов.
Министерство образования и науки планирует распространять онлайн-регистрацию на все университеты страны. Также рассматривается возможность расширения услуги на другие формы проживания студентов — например, арендованные квартиры.
Как сообщалось, некоторые категории студентов имеют право на бесплатное проживание в общежитии. Эта льгота, которая полностью освобождает их от оплаты, распространяется преимущественно на молодежь, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах или имеющую определенный социальный статус.
Также мы рассказывали, что на фоне военных вызовов, в 2025 году украинское образование продолжает активно трансформироваться. Государство сосредотачивает усилия на поддержке детей ветеранов, предоставляя им льготы для обучения, включая бесплатный доступ к образованию, специальные стипендии и льготное кредитование.
