Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Регистрация онлайн — как студентам быстро прописаться в общежитии

Регистрация онлайн — как студентам быстро прописаться в общежитии

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 20:08
Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн через Дію
Студенты с учебными материалами. Фото: Freepik

Сегодня украинские студенты получили удобный инструмент для регистрации места жительства. Министерство образования и науки сообщило, что сервис прописки в общежитиях стал доступным в Дії. Это означает, что жителям студенческих общежитий больше не нужно лично посещать ЦПАУ, стоять в очередях или собирать бумажные справки. Все делается дистанционно.

Как отметили в МОН, сейчас сервис действует уже в 23 учреждениях высшего образования, и список таких университетов постепенно будет расти. Это первый шаг к масштабному переходу на электронные регистрационные услуги, отметили в ведомстве.

Реклама
Читайте также:
Регистрация онлайн — как студентам быстро прописаться в общежитии - фото 1
В общежитиях каких вузов можно прописаться онлайн. Фото: Дія

Кто может оформить прописку онлайн

Не каждый студент сможет воспользоваться новым сервисом. Есть четкие условия:

  • студент не должен быть военнообязанным;
  • обязательно нужен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • должен быть заключен договор о проживании в общежитии с учебным заведением.

Если все критерии выполнены, студент может пройти процедуру онлайн в несколько кликов.

Как оформить прописку в общежитии онлайн

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

  1. Авторизоваться в приложении или на портале "Дія".
  2. Войти в личный кабинет и открыть раздел "Услуги".
  3. Найти опцию "Смена места жительства".
  4. Проверить личные данные, которые подтянулись автоматически.
  5. Выбрать учебное заведение и общежитие из списка.
  6. Добавить номер и дату договора о проживании, если это необходимо.
  7. Подписать заявление с помощью "Дія.Підпис" или КЭП.

После этого заявка передается на проверку университету.

Согласование и уплата сбора

Когда уполномоченное лицо в университете подтвердит данные, студент получит уведомление. Следующим шагом будет уплата административного сбора. Только после этого орган регистрации окончательно внесет изменения в государственный реестр.

Благодаря этому подходу студент экономит время, ведь ему не нужно тратить день на поездки в госучреждения, подчеркнули в МОН.

Преимущества онлайн прописки

Переход к электронной форме, отмечают в МОН, имеет ряд преимуществ:

  • скорость — вся процедура занимает считанные минуты;
  • простота — минимум бумажных документов;
  • прозрачность — статус заявки можно отследить в Дії;
  • доступность — сервис постепенно станет доступным в большинстве университетов.

Министерство образования и науки планирует распространять онлайн-регистрацию на все университеты страны. Также рассматривается возможность расширения услуги на другие формы проживания студентов — например, арендованные квартиры.

Как сообщалось, некоторые категории студентов имеют право на бесплатное проживание в общежитии. Эта льгота, которая полностью освобождает их от оплаты, распространяется преимущественно на молодежь, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах или имеющую определенный социальный статус.

Также мы рассказывали, что на фоне военных вызовов, в 2025 году украинское образование продолжает активно трансформироваться. Государство сосредотачивает усилия на поддержке детей ветеранов, предоставляя им льготы для обучения, включая бесплатный доступ к образованию, специальные стипендии и льготное кредитование.

госрегистрация студенты учеба общежитие прописка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации