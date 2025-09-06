Відео
Головна Нерухомість Реєстрація онлайн — як студентам швидко прописатися в гуртожитку

Реєстрація онлайн — як студентам швидко прописатися в гуртожитку

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 20:08
Як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн через Дію
Студенти з навчальними матеріалами. Фото: Freepik

Сьогодні українські студенти отримали зручний інструмент для реєстрації місця проживання. Міністерство освіти і науки повідомило, що сервіс прописки в гуртожитках став доступним у Дії. Це означає, що мешканцям студентських гуртожитків більше не потрібно особисто відвідувати ЦНАПи, стояти у чергах чи збирати паперові довідки. Усе робиться дистанційно.

Як зазначили у МОН, зараз сервіс діє вже у 23 закладах вищої освіти, і список таких університетів поступово зростатиме. Це перший крок до масштабного переходу на електронні реєстраційні послуги, наголосили у відомстві.

Читайте також:
Реєстрація онлайн — як студентам швидко прописатися в гуртожитку - фото 1
В гуртожитках яких ВНЗ можна прописатися онлайн. Фото: Дія

Хто може оформити прописку онлайн

Не кожен студент зможе скористатися новим сервісом. Є чіткі умови:

  • студент не має бути військовозобов’язаним;
  • обов’язково потрібен реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • має бути укладений договір про проживання у гуртожитку з навчальним закладом.

Якщо всі критерії виконані, студент може пройти процедуру онлайн у кілька кліків.

Як оформити прописку в гуртожитку онлайн

Процес складається з кількох простих кроків:

  1. Авторизуватися у застосунку або на порталі "Дія".
  2. Увійти до особистого кабінету та відкрити розділ "Послуги".
  3. Знайти опцію "Зміна місця проживання".
  4. Перевірити особисті дані, які підтягнулися автоматично.
  5. Обрати навчальний заклад і гуртожиток зі списку.
  6. Додати номер і дату договору про проживання, якщо це необхідно.
  7. Підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП.

Після цього заявка передається на перевірку університету.

Погодження і сплата збору

Коли уповноважена особа в університеті підтвердить дані, студент отримає повідомлення. Наступним кроком буде сплата адміністративного збору. Лише після цього орган реєстрації остаточно внесе зміни у державний реєстр.

Завдяки цьому підходу студент економить час, адже йому не потрібно витрачати день на поїздки у держустанови, підкреслили у МОН.

Переваги онлайн прописки

Перехід до електронної форми, наголошують у МОН, має низку переваг:

  • швидкість — уся процедура займає лічені хвилини;
  • простота — мінімум паперових документів;
  • прозорість — статус заявки можна відслідкувати у "Дії";
  • доступність — сервіс поступово стане доступним у більшості університетів.

Міністерство освіти і науки планує поширювати онлайн-реєстрацію на всі університети країни. Також розглядається можливість розширення послуги на інші форми проживання студентів — наприклад, орендовані квартири.

Як повідомлялось, деякі категорії студентів мають право на безоплатне проживання в гуртожитку. Ця пільга, яка повністю звільняє їх від оплати, поширюється переважно на молодь, що опинилася в складних життєвих обставинах або має певний соціальний статус.

Також ми розповідали, що на тлі воєнних викликів, у 2025 році українська освіта продовжує активно трансформуватися. Держава зосереджує зусилля на підтримці дітей ветеранів, надаючи їм пільги для навчання, включно з безплатним доступом до освіти, спеціальними стипендіями та пільговим кредитуванням.

держреєстрація студенти навчання гуртожиток прописка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
