Як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн через Дію

Сьогодні українські студенти отримали зручний інструмент для реєстрації місця проживання. Міністерство освіти і науки повідомило, що сервіс прописки в гуртожитках став доступним у Дії. Це означає, що мешканцям студентських гуртожитків більше не потрібно особисто відвідувати ЦНАПи, стояти у чергах чи збирати паперові довідки. Усе робиться дистанційно.

Як зазначили у МОН, зараз сервіс діє вже у 23 закладах вищої освіти, і список таких університетів поступово зростатиме. Це перший крок до масштабного переходу на електронні реєстраційні послуги, наголосили у відомстві.

Хто може оформити прописку онлайн

Не кожен студент зможе скористатися новим сервісом. Є чіткі умови:

студент не має бути військовозобов’язаним;

обов’язково потрібен реєстраційний номер облікової картки платника податків;

має бути укладений договір про проживання у гуртожитку з навчальним закладом.

Якщо всі критерії виконані, студент може пройти процедуру онлайн у кілька кліків.

Як оформити прописку в гуртожитку онлайн

Процес складається з кількох простих кроків:

Авторизуватися у застосунку або на порталі "Дія". Увійти до особистого кабінету та відкрити розділ "Послуги". Знайти опцію "Зміна місця проживання". Перевірити особисті дані, які підтягнулися автоматично. Обрати навчальний заклад і гуртожиток зі списку. Додати номер і дату договору про проживання, якщо це необхідно. Підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП.

Після цього заявка передається на перевірку університету.

Погодження і сплата збору

Коли уповноважена особа в університеті підтвердить дані, студент отримає повідомлення. Наступним кроком буде сплата адміністративного збору. Лише після цього орган реєстрації остаточно внесе зміни у державний реєстр.

Завдяки цьому підходу студент економить час, адже йому не потрібно витрачати день на поїздки у держустанови, підкреслили у МОН.

Переваги онлайн прописки

Перехід до електронної форми, наголошують у МОН, має низку переваг:

швидкість — уся процедура займає лічені хвилини;

простота — мінімум паперових документів;

прозорість — статус заявки можна відслідкувати у "Дії";

доступність — сервіс поступово стане доступним у більшості університетів.

Міністерство освіти і науки планує поширювати онлайн-реєстрацію на всі університети країни. Також розглядається можливість розширення послуги на інші форми проживання студентів — наприклад, орендовані квартири.

