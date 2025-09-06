Як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн через Дію

Реєстрація онлайн — як студентам швидко прописатися в гуртожитку
Сьогодні українські студенти отримали зручний інструмент для реєстрації місця проживання. Міністерство освіти і науки повідомило, що сервіс прописки в гуртожитках став доступним у Дії. Це означає, що мешканцям студентських гуртожитків більше не потрібно особисто відвідувати ЦНАПи, стояти у чергах чи збирати паперові довідки. Усе робиться дистанційно.
Як зазначили у МОН, зараз сервіс діє вже у 23 закладах вищої освіти, і список таких університетів поступово зростатиме. Це перший крок до масштабного переходу на електронні реєстраційні послуги, наголосили у відомстві.
Хто може оформити прописку онлайн
Не кожен студент зможе скористатися новим сервісом. Є чіткі умови:
- студент не має бути військовозобов’язаним;
- обов’язково потрібен реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- має бути укладений договір про проживання у гуртожитку з навчальним закладом.
Якщо всі критерії виконані, студент може пройти процедуру онлайн у кілька кліків.
Як оформити прописку в гуртожитку онлайн
Процес складається з кількох простих кроків:
- Авторизуватися у застосунку або на порталі "Дія".
- Увійти до особистого кабінету та відкрити розділ "Послуги".
- Знайти опцію "Зміна місця проживання".
- Перевірити особисті дані, які підтягнулися автоматично.
- Обрати навчальний заклад і гуртожиток зі списку.
- Додати номер і дату договору про проживання, якщо це необхідно.
- Підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП.
Після цього заявка передається на перевірку університету.
Погодження і сплата збору
Коли уповноважена особа в університеті підтвердить дані, студент отримає повідомлення. Наступним кроком буде сплата адміністративного збору. Лише після цього орган реєстрації остаточно внесе зміни у державний реєстр.
Завдяки цьому підходу студент економить час, адже йому не потрібно витрачати день на поїздки у держустанови, підкреслили у МОН.
Переваги онлайн прописки
Перехід до електронної форми, наголошують у МОН, має низку переваг:
- швидкість — уся процедура займає лічені хвилини;
- простота — мінімум паперових документів;
- прозорість — статус заявки можна відслідкувати у "Дії";
- доступність — сервіс поступово стане доступним у більшості університетів.
Міністерство освіти і науки планує поширювати онлайн-реєстрацію на всі університети країни. Також розглядається можливість розширення послуги на інші форми проживання студентів — наприклад, орендовані квартири.
Як повідомлялось, деякі категорії студентів мають право на безоплатне проживання в гуртожитку. Ця пільга, яка повністю звільняє їх від оплати, поширюється переважно на молодь, що опинилася в складних життєвих обставинах або має певний соціальний статус.
Також ми розповідали, що на тлі воєнних викликів, у 2025 році українська освіта продовжує активно трансформуватися. Держава зосереджує зусилля на підтримці дітей ветеранів, надаючи їм пільги для навчання, включно з безплатним доступом до освіти, спеціальними стипендіями та пільговим кредитуванням.
Читайте Новини.LIVE!