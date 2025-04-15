Как прописаться мужчине во время военного положения в 2025 году

Мужчины в ЦПАУ. Фото: Новини .LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году, в условиях военного положения в Украине, вопрос регистрации места жительства (так называемая прописка) для мужчин остается актуальным и сложным, особенно для военнообязанных. Для тех, кто подпадает под воинский учет, процедура усложнена дополнительными требованиями, ведь государство контролирует их перемещение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как мужчине зарегистрировать место жительства, что меняется в военное время и какие риски предусмотрены за нарушение.

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Общие правила регистрации места жительства

Граждане Украины могут иметь только одно задекларированное место жительства. Регистрация или изменение адреса осуществляется через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или исполнительные органы местных советов. Процедура включает:

снятие с предыдущей регистрации (по желанию или автоматически при новой прописке);

подачу заявления в орган регистрации по новому адресу;

предоставление документов: паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право проживания (договор аренды, право собственности и т.д.);

ожидание результата: регистрация занимает один рабочий день, после чего выдается документ с новым адресом.

Как уточняют в юридической компании Inseinin, если вы декларируете новое место жительства, снятие с предыдущего происходит автоматически на основании уведомления органа регистрации. Однако для военнообязанных мужчин этот процесс имеет свои особенности.

Что нужно знать военнобязанным

Несмотря на военное положение, порядок регистрации места жительства не отменен, но для военнообязанных существуют дополнительные условия. Они не могут менять место жительства без взаимодействия с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Снятие с воинского учета

Лично обратитесь в ТЦК по текущему месту жительства.

Предоставьте паспорт, военный билет или приписное свидетельство.

Получите отметку о снятии с учета в военно-учетном документе.

Снятие с предыдущей регистрации

Посетите ЦПАУ или орган регистрации по старому адресу.

Предъявите военно-учетный документ с отметкой о снятии с учета.

Подайте заявление о снятии с регистрации (если не планируете автоматическое снятие).

Постановка на воинский учет по новому адресу

В течение трех дней после переезда обратитесь в ТЦК по новому месту жительства.

Предоставьте те же документы, что и при снятии.

Получите отметку о постановке на учет.

Регистрация нового места жительства

Обратитесь в ЦПАУ по новому адресу.

Подайте заявление, паспорт, военно-учетный документ с отметкой и подтверждение права проживания.

Получите документ о регистрации.

Стоит отметить, что мужчина не может находиться без воинского учета дольше трех дней, иначе это может быть расценено как уклонение от учета, что влечет за собой штраф от 510 до 850 грн по статье 210 КУоАП.

Исключения: кому не нужно разрешение ТЦК

Как подчеркивает юрист Александра Щербина, некоторые категории мужчин освобождены от необходимости получать разрешение ТЦК для смены места жительства:

исключенные с воинского учета: лица с отметкой в военном билете об исключении (например, по состоянию здоровья);

те, кто имеет отсрочку от мобилизации: если есть командировочное удостоверение или другие основания для отсрочки;

резервисты в процессе перевода: если сняты с учета в одном ТЦК и становятся на учет в другом в течение семи дней.

В таких случаях процедура упрощается: достаточно обратиться в ЦПАУ для регистрации без предварительного взаимодействия с ТЦК.

Возможные риски и штрафы

Несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям:

штраф за отсутствие прописки: от 17 до 51 грн (ст. 197 КУоАП);

штраф за нарушение воинского учета: от 510 до 850 грн (ст. 210 КУоАП), а за повторное нарушение — до 1 700 грн;

уголовная ответственность: в случае систематического уклонения от воинского учета возможно привлечение по статье 337 УК Украины (штраф до 8 500 грн или исправительные работы).

Юристы также советуют мужчинам в условиях войны и периодических изменений законодательства:

проверять актуальные требования в своем ТЦК и СП;

всегда сохранять копии всех поданных и полученных документов;

не игнорировать сроки — даже однодневное превышение сроков может иметь последствия.

Отметим, в современном мире, где мобильность населения растет, временная регистрация перестает быть просто формальностью, а становится насущной необходимостью. Этот ключевой юридический инструмент обеспечивает законное пребывание граждан по адресу, отличному от их постоянной регистрации. В Украине, несмотря на значимость этого механизма для многих людей, он все еще оставляет определенные вопросы открытыми.

Также мы рассказывали как получить прописку, если нет собственного жилья. Ведь регистрация места жительства в Украине является важной для доступа к медицинским услугам, трудоустройства, социальных выплат и оформления документов. Однако, отсутствие собственного жилья не является препятствием для реализации прав.