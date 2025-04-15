Як прописатися чоловікові під час воєнного стану у 2025 році

Чоловіки в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році, в умовах воєнного стану в Україні, питання реєстрації місця проживання (так звана прописка) для чоловіків залишається актуальним і складним, особливо для військовозобов’язаних. Для тих, хто підпадає під військовий облік, процедура ускладнена додатковими вимогами, адже держава контролює їхнє переміщення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як чоловікові зареєструвати місце проживання, що змінюється у воєнний час та які ризики передбачені за порушення.

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Загальні правила реєстрації місця проживання

Громадяни України можуть мати лише одне задеклароване місце проживання. Реєстрація або зміна адреси здійснюється через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи виконавчі органи місцевих рад. Процедура включає:

зняття з попередньої реєстрації (за бажанням або автоматично при новій прописці);

подання заяви до органу реєстрації за новою адресою;

надання документів: паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право проживання (договір оренди, право власності тощо);

очікування результату: реєстрація займає один робочий день, після чого видається документ із новою адресою.

Як уточнюють у юридичній компанії Inseinin, якщо ви декларуєте нове місце проживання, зняття з попереднього відбувається автоматично на підставі повідомлення органу реєстрації. Проте для військовозобов’язаних чоловіків цей процес має свої особливості.

Що потрібно знати військовозобов’язаним

Попри воєнний стан, порядок реєстрації місця проживання не скасовано, але для військовозобов’язаних існують додаткові умови. Вони не можуть змінювати місце проживання без взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зняття з військового обліку

Особисто зверніться до ТЦК за поточним місцем проживання.

Надайте паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво.

Отримайте відмітку про зняття з обліку у військово-обліковому документі.

Зняття з попередньої реєстрації

Відвідайте ЦНАП або орган реєстрації за старою адресою.

Пред’явіть військово-обліковий документ із відміткою про зняття з обліку.

Подайте заяву про зняття з реєстрації (якщо не плануєте автоматичне зняття).

Постановка на військовий облік за новою адресою

Протягом трьох днів після переїзду зверніться до ТЦК за новим місцем проживання.

Надайте ті ж документи, що й при знятті.

Отримайте відмітку про постановку на облік.

Реєстрація нового місця проживання

Зверніться до ЦНАП за новою адресою.

Подайте заяву, паспорт, військово-обліковий документ із відміткою та підтвердження права проживання.

Отримайте документ про реєстрацію.

Варто зазначити, що чоловік не може перебувати без військового обліку довше трьох днів, інакше це може бути розцінено як ухилення від обліку, що тягне за собою штраф від 510 до 850 грн за статтею 210 КУпАП.

Винятки: кому не потрібен дозвіл ТЦК

Як підкреслює юристка Олександра Щербина, деякі категорії чоловіків звільнені від необхідності отримувати дозвіл ТЦК для зміни місця проживання:

виключені з військового обліку: особи з відміткою у військовому квитку про виключення (наприклад, за станом здоров’я);

ті, хто має відстрочку від мобілізації: якщо є посвідчення про відрядження чи інші підстави для відстрочки;

резервісти в процесі переведення: якщо зняті з обліку в одному ТЦК і стають на облік в іншому протягом семи днів.

У таких випадках процедура спрощується: достатньо звернутися до ЦНАП для реєстрації без попередньої взаємодії з ТЦК.

Можливі ризики та штрафи

Недотримання правил може призвести до серйозних наслідків:

штраф за відсутність прописки: від 17 до 51 грн (ст. 197 КУпАП);

штраф за порушення військового обліку: від 510 до 850 грн (ст. 210 КУпАП), а за повторне порушення — до 1 700 грн;

кримінальна відповідальність: у разі систематичного ухилення від військового обліку можливе притягнення за статтею 337 КК України (штраф до 8 500 грн або виправні роботи).

Юристи також радять чоловікам в умовах війни та періодичних змін законодавства:

перевіряти актуальні вимоги у своєму ТЦК та СП;

завжди зберігати копії всіх поданих і отриманих документів;

не ігнорувати терміни — навіть одноденне перевищення строків може мати наслідки.

Зазначимо, у сучасному світі, де мобільність населення зростає, тимчасова реєстрація перестає бути просто формальністю, а стає нагальною потребою. Цей ключовий юридичний інструмент забезпечує законне перебування громадян за адресою, відмінною від їхньої постійної реєстрації. В Україні, попри значущість цього механізму для багатьох людей, він все ще залишає певні питання відкритими.

Також ми розповідали як отримати прописку, якщо немає власного житла. Адже реєстрація місця проживання в Україні є важливою для доступу до медичних послуг, працевлаштування, соціальних виплат та оформлення документів. Однак, відсутність власного житла не є перешкодою для реалізації прав.