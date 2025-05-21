Кто имеет право приватизировать комнату в общежитии — условия 2025 года

Мужчина подписывает документы. Фото: Freepik

Приватизация жилья в Украине — это не только о квартирах. Жители общежитий также имеют шанс получить в собственность свое жилье, но при условии соблюдения строгих законодательных требований. Законодательство четко определяет круг лиц, которые могут претендовать на приватизацию, и механизмы реализации такого права.

Как отмечают юристы Бесплатной правовой помощи, основным документом, регулирующим этот вопрос, является Закон Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий".

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Согласно документу, право на приватизацию комнаты в общежитии имеют граждане Украины и члены их семей, которые отвечают следующим условиям:

не имеют другого жилья в собственности;

не воспользовались правом бесплатной приватизации ранее;

вселены в общежитие на законных основаниях (ордер, решение предприятия и т.д.);

фактически проживают в общежитии постоянно не менее пяти лет.

Распространяется это право также на членов их семей — при условии, что те проживают вместе и зарегистрированы по тому же адресу.

Какие общежития подлежат приватизации

Согласно закону, приватизация разрешена в тех общежитиях, которые были:

переданы в собственность территориальных общин;

построены за государственные средства;

не предназначены для временного проживания или использования студентами, курсантами и тому подобное.

Помещения должны быть именно жилыми, а не переоборудованными офисами, складскими комнатами или другими нежилыми объектами.

Какие документы понадобятся

Для инициации процесса приватизации нужно подготовить внушительный пакет документов. Среди основных:

заявление на приватизацию;

копии паспортов, ИНН и документов о родственных связях;

технический паспорт комнаты;

ордер или другой документ, подтверждающий законность проживания;

справки о месте регистрации;

справка о неиспользовании жилищных чеков;

договор найма комнаты;

медицинская справка (форма № 028/0) об отсутствии туберкулеза;

выписка из Государственного реестра вещных прав.

В случае отсутствия любого из указанных документов процесс может затормозиться или быть заблокированным.

Особенности процедуры

Приватизация осуществляется бесплатно с учетом санитарной нормы: 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи плюс дополнительно 10 кв. м на семью. Например, семья из трех человек может приватизировать помещение площадью до 73 кв. м. Если площадь меньше, это не является препятствием, но большая площадь может потребовать дополнительных согласований.

Орган приватизации (обычно местный совет) рассматривает заявление и документы в течение месяца. В случае отказа решение можно обжаловать в суде.

Типичные препятствия: почему не всем удается

На практике существует немало причин, по которым заявителям отказывают.

Отсутствие ордера . Если ордер утерян или не был выдан, доказать законность вселения можно через суд, подав другие документы (например, справки от ЖЭКа).

. Если ордер утерян или не был выдан, доказать законность вселения можно через суд, подав другие документы (например, справки от ЖЭКа). Недостаточный срок проживания . Если лицо зарегистрировано в общежитии менее 5 лет, право на приватизацию может быть признано только через суд.

. Если лицо зарегистрировано в общежитии менее 5 лет, право на приватизацию может быть признано только через суд. Наличие другого жилья . Если у заявителя есть другое жилье, которое не подлежало приватизации (например, унаследованное), это может стать основанием для отказа.

. Если у заявителя есть другое жилье, которое не подлежало приватизации (например, унаследованное), это может стать основанием для отказа. Нецелевое использование помещения . Если комната используется не по назначению (например, как склад), приватизация невозможна.

. Если комната используется не по назначению (например, как склад), приватизация невозможна. Технические проблемы с документами. Например, несоответствие данных в техническом паспорте или отсутствие нужных справок.

В таких случаях единственный способ реализовать право на приватизацию — обращение в суд. Судебный процесс может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности дела и наличия документов.

Судебная практика: когда без юриста не обойтись

Суд — это последний вариант, когда все остальные пути исчерпаны. Судебное разбирательство может понадобиться, если:

отказано в приватизации по формальным причинам;

документы утеряны, а доказать законное проживание возможно лишь через свидетельские показания;

помещение признано не подлежащим приватизации, но жильцы считают иначе.

В суде надо предоставить доказательства проживания, уплаты за коммунальные услуги, свидетельства соседей, фото и тому подобное. Такие дела часто решаются в пользу заявителей, но только при условии профессиональной подготовки.

Что происходит после положительного решения

Когда решение принято, орган приватизации выдает свидетельство о праве собственности, которое регистрируется в специальной книге. После этого бывшая комната в общежитии юридически становится частной собственностью, и владелец может ее продать, завещать, оформить в ипотеку или сдавать в аренду.

Как сообщалось, приватизация позволяет гражданам Украины бесплатно или за частичную плату оформить жилье из государственной или коммунальной собственности в свою частную. Этот процесс предоставляет им полное право собственности на жилье, которым они пользуются на законных основаниях. Однако, многие не до конца понимают все тонкости и правила этой процедуры.

Отметим также, в повседневной жизни термин "неприватизированная квартира" часто вызывает недоразумения: некоторые ошибочно считают ее "ничьей" или легкой для оформления в собственность. Однако, согласно украинскому законодательству, такого юридического понятия вообще не существует.