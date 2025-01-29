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Придомовая территория — кто должен содержать и ухаживать за ней

29 января 2025 17:35
Катерина Балаева - редактор
Кто отвечает за придомовые территории — важные моменты
Мужчина выбрасывает мусор. Фото: Рexels
Катерина Балаева - редактор

Придомовая территория — это не только важная часть земельного участка, но и объект, за содержанием которого стоит ряд юридических норм. Определение, кто именно несет ответственность за ее обслуживание, является не менее важным, ведь неправильно трактованные границы ответственности могут привести к конфликтам и проблемам с благоустройством.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто именно должен заботиться о придомовой территории, а также как это регламентируется на законодательном уровне.

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Что такое придомовая территория и как она определяется

Придомовая территория является частью земельного участка вокруг многоквартирного дома, предназначенной для его обслуживания. Размеры этой территории, а также ее назначение определяются государственными строительными нормами. Важно отметить, что проектирование территории должно учитывать такие аспекты, как зоны для отдыха, парковки, зеленые насаждения, площадки для выгула животных и сбора мусора.

На уровне микрорайонов и кварталов существует национальный стандарт, регулирующий распределение придомовых территорий, чтобы обеспечить эффективное использование земельных участков. Эти нормы помогают не только определить размер, но и обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Как законодательство регулирует содержание придомовой территории

Согласно законодательству Украины, в частности в Законе "О жилищно-коммунальных услугах", указано, что в случае, если придомовая территория не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка и другие услуги по ее содержанию могут быть включены в смету расходов на содержание дома и территории только с согласия потребителей. Важным условием является определение границ этой территории и согласование с органами местного самоуправления.

Также органы местного самоуправления могут утверждать схемы уборки территории, указывая конкретные обязанности ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) или других обслуживающих организаций. Однако стоит помнить, что ОСМД не несет ответственности за содержание территорий, которые не относятся к его придомовому участку.

Кто именно отвечает за содержание придомовой территории

В целом содержание придомовой территории возлагается на балансодержателя дома или же на предприятие, которое заключило договор с балансодержателем. В зависимости от ситуации, за придомовую территорию могут быть ответственны:

  • управляющие компании, заключившие соответствующие договоры;
  • владельцы квартир, организовавшие обслуживание через обслуживающую организацию.

Все эти стороны должны выполнять обязанности по уборке территории в соответствии с четко определенными стандартами. В частности, в такие обязанности входит:

  • уборка и поддержание зеленых зон, тротуаров, дорожек;
  • удаление снега в зимний период, при этом снег может быть сбрасываться лишь на те участки, где осуществляется уборка техникой;
  • организация сбора твердых бытовых отходов, предусматривающая установку специальных мусорных баков, расположенных не ближе 20 м от дома, но и не дальше 100 м.

Как содержится придомовая территория в зимний период

Особое внимание следует уделять уборке территории в зимнее время. Установленные нормы требуют, чтобы территория была посыпана песком или другим материалом для обеспечения безопасности пешеходов. Снег и лед должны быть убраны оперативно, чтобы избежать травм и обеспечить беспрепятственный доступ к дому.

Обязанности органов местного самоуправления

Кроме того, органы местного самоуправления играют важную роль в обеспечении надлежащего содержания придомовой территории. Они имеют право утверждать схемы уборки и осуществлять контроль за выполнением этих требований. Важно, чтобы органы местного самоуправления четко разграничивали зоны ответственности и не перекладывали обязанности по благоустройству городских территорий на ОСМД или другие частные организации, если эти территории не входят в их компетенцию.

Напомним, с января 2025 года украинцы будут получать субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг по единым правилам. В то же время право на государственную помощь будут иметь только те семьи, чей совокупный доход не позволяет самостоятельно оплачивать коммунальные счета. По старым условиям льготы и субсидии продолжат предоставлять участникам боевых действий и людям, получившим инвалидность вследствие войны.

Также мы рассказывали, могут ли украинцев лишить жилья из-за задолженности за коммунальные услуги. Ведь судебные решения предусматривают различные механизмы взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, а согласно законодательству, даже в период военного положения граждане обязаны оплачивать коммунальные счета.

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