Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Прибудинкова територія — хто має утримувати та доглядати її arrow

Прибудинкова територія — хто має утримувати та доглядати її

29 січня 2025 17:35
Катерина Балаєва - редактор
Хто відповідає за прибудинкові території — важливі моменти
Чоловік викидає сміття. Фото: Рexels
Катерина Балаєва - редактор

Прибудинкова територія — це не тільки важлива частина земельної ділянки, але й об'єкт, за утриманням якого стоїть низка юридичних норм. Визначення, хто саме несе відповідальність за її обслуговування, є не менш важливим, адже неправильно трактовані межі відповідальності можуть призвести до конфліктів і проблем із благоустроєм. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто саме повинен піклуватися про прибудинкову територію, а також як це регламентується на законодавчому рівні.

Читайте також:

Що таке прибудинкова територія і як вона визначається

Прибудинкова територія є частиною земельної ділянки навколо багатоквартирного будинку, призначеною для його обслуговування. Розміри цієї території, а також її призначення визначаються державними будівельними нормами. Важливо зазначити, що проектування території повинно враховувати такі аспекти, як зони для відпочинку, паркування, зелені насадження, майданчики для вигулу тварин і збору сміття.

На рівні мікрорайонів та кварталів існує національний стандарт, що регулює розподіл прибудинкових територій, щоб забезпечити ефективне використання земельних ділянок. Ці норми допомагають не лише визначити розмір, але й забезпечити комфорт і безпеку мешканців.

Як законодавство регулює утримання прибудинкової території

Згідно із законодавством України, зокрема у Законі "Про житлово-комунальні послуги", зазначено, що в разі, якщо прибудинкова територія не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з її утримання можуть бути включені в кошторис витрат на утримання будинку та території лише за згодою споживачів. Важливою умовою є визначення меж цієї території та погодження з органами місцевого самоврядування.

Також органи місцевого самоврядування можуть затверджувати схеми прибирання території, вказуючи конкретні обов'язки ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) чи інших обслуговуючих організацій. Проте варто пам'ятати, що ОСББ не несе відповідальності за утримання територій, які не належать до його прибудинкової ділянки.

Хто саме відповідає за утримання прибудинкової території

Загалом утримання прибудинкової території покладається на балансоутримувача будинку або ж на підприємство, яке уклало договір із балансоутримувачем. Залежно від ситуації, за прибудинкову територію можуть бути відповідальні:

  • керуючі компанії, що уклали відповідні договори;
  • власники квартир, які організували обслуговування через обслуговуючу організацію.

Всі ці сторони повинні виконувати обов'язки щодо прибирання території відповідно до чітко визначених стандартів. Зокрема, до таких обов'язків входить:

  • прибирання та підтримка зелених зон, тротуарів, доріжок;
  • видалення снігу в зимовий період, при цьому сніг може бути скидатися лише на ті ділянки, де здійснюється прибирання технікою;
  • організація збору твердих побутових відходів, що передбачає встановлення спеціальних сміттєвих баків, розташованих не ближче 20 м від будинку, але й не далі 100 м.

Як утримується прибудинкова територія в зимовий період

Особливу увагу слід приділяти прибиранню території в зимовий час. Встановлені норми вимагають, щоб територія була посипана піском або іншим матеріалом для забезпечення безпеки пішоходів. Сніг та лід мають бути прибрані оперативно, щоб уникнути травм і забезпечити безперешкодний доступ до будинку.

Обов'язки органів місцевого самоврядування

Крім того, органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у забезпеченні належного утримання прибудинкової території. Вони мають право затверджувати схеми прибирання і здійснювати контроль за виконанням цих вимог. Важливо, щоб органи місцевого самоврядування чітко розмежовували зони відповідальності та не перекладали обов'язки з благоустрою міських територій на ОСББ чи інші приватні організації, якщо ці території не входять у їхню компетенцію.

Нагадаємо, з січня 2025 року українці отримуватимуть субсидії та пільги на оплату комунальних послуг за єдиними правилами. Водночас право на державну допомогу матимуть лише ті сім'ї, чий сукупний дохід не дозволяє самостійно сплачувати комунальні рахунки. За старими умовами пільги та субсидії продовжать надавати учасникам бойових дій і людям, які отримали інвалідність унаслідок війни.

Також ми розповідали, чи можуть українців позбавити житла через заборгованість за комунальні послуги. Адже судові рішення передбачають різні механізми стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, а відповідно до законодавства, навіть у період воєнного стану громадяни зобов'язані сплачувати комунальні рахунки.
 

комунальні послуги земля квартири нерухомість житло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:03 Одеський художній музей з новими відреставрованими дверима

18:54 На вулиці небезпечніше — очільник КМДА про зупинку транспорту

18:26 На одеську інфекційку виділять ще 35 млн — на що підуть гроші

18:20 Українцям в Польщі допоможуть орендувати житло — деталі

18:16 Робота під час тривог — чи були підстави для зупинки транспорту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 День пам'яті Героїв Крут — чи знають у Львові про їхній подвиг

18:06 Що таке е-гривня і чим може зацікавить українців

17:54 Нічна атака дронів на Росію — в СБУ назвали наслідки

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

17:40 Підпалювали авто на замовлення — поліція затримала двох одеситок

19:03 Одеський художній музей з новими відреставрованими дверима

18:54 На вулиці небезпечніше — очільник КМДА про зупинку транспорту

18:26 На одеську інфекційку виділять ще 35 млн — на що підуть гроші

18:20 Українцям в Польщі допоможуть орендувати житло — деталі

18:16 Робота під час тривог — чи були підстави для зупинки транспорту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 День пам'яті Героїв Крут — чи знають у Львові про їхній подвиг

18:06 Що таке е-гривня і чим може зацікавить українців

17:54 Нічна атака дронів на Росію — в СБУ назвали наслідки

17:40 Підпалювали авто на замовлення — поліція затримала двох одеситок

17:35 Прибудинкова територія — хто має утримувати та доглядати її

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати