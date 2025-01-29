Хто відповідає за прибудинкові території — важливі моменти

Чоловік викидає сміття. Фото: Рexels

Прибудинкова територія — це не тільки важлива частина земельної ділянки, але й об'єкт, за утриманням якого стоїть низка юридичних норм. Визначення, хто саме несе відповідальність за її обслуговування, є не менш важливим, адже неправильно трактовані межі відповідальності можуть призвести до конфліктів і проблем із благоустроєм.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто саме повинен піклуватися про прибудинкову територію, а також як це регламентується на законодавчому рівні.

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Що таке прибудинкова територія і як вона визначається

Прибудинкова територія є частиною земельної ділянки навколо багатоквартирного будинку, призначеною для його обслуговування. Розміри цієї території, а також її призначення визначаються державними будівельними нормами. Важливо зазначити, що проектування території повинно враховувати такі аспекти, як зони для відпочинку, паркування, зелені насадження, майданчики для вигулу тварин і збору сміття.

На рівні мікрорайонів та кварталів існує національний стандарт, що регулює розподіл прибудинкових територій, щоб забезпечити ефективне використання земельних ділянок. Ці норми допомагають не лише визначити розмір, але й забезпечити комфорт і безпеку мешканців.

Як законодавство регулює утримання прибудинкової території

Згідно із законодавством України, зокрема у Законі "Про житлово-комунальні послуги", зазначено, що в разі, якщо прибудинкова територія не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з її утримання можуть бути включені в кошторис витрат на утримання будинку та території лише за згодою споживачів. Важливою умовою є визначення меж цієї території та погодження з органами місцевого самоврядування.

Також органи місцевого самоврядування можуть затверджувати схеми прибирання території, вказуючи конкретні обов'язки ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) чи інших обслуговуючих організацій. Проте варто пам'ятати, що ОСББ не несе відповідальності за утримання територій, які не належать до його прибудинкової ділянки.

Хто саме відповідає за утримання прибудинкової території

Загалом утримання прибудинкової території покладається на балансоутримувача будинку або ж на підприємство, яке уклало договір із балансоутримувачем. Залежно від ситуації, за прибудинкову територію можуть бути відповідальні:

керуючі компанії, що уклали відповідні договори;

власники квартир, які організували обслуговування через обслуговуючу організацію.

Всі ці сторони повинні виконувати обов'язки щодо прибирання території відповідно до чітко визначених стандартів. Зокрема, до таких обов'язків входить:

прибирання та підтримка зелених зон, тротуарів, доріжок;

видалення снігу в зимовий період, при цьому сніг може бути скидатися лише на ті ділянки, де здійснюється прибирання технікою;

організація збору твердих побутових відходів, що передбачає встановлення спеціальних сміттєвих баків, розташованих не ближче 20 м від будинку, але й не далі 100 м.

Як утримується прибудинкова територія в зимовий період

Особливу увагу слід приділяти прибиранню території в зимовий час. Встановлені норми вимагають, щоб територія була посипана піском або іншим матеріалом для забезпечення безпеки пішоходів. Сніг та лід мають бути прибрані оперативно, щоб уникнути травм і забезпечити безперешкодний доступ до будинку.

Обов'язки органів місцевого самоврядування

Крім того, органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у забезпеченні належного утримання прибудинкової території. Вони мають право затверджувати схеми прибирання і здійснювати контроль за виконанням цих вимог. Важливо, щоб органи місцевого самоврядування чітко розмежовували зони відповідальності та не перекладали обов'язки з благоустрою міських територій на ОСББ чи інші приватні організації, якщо ці території не входять у їхню компетенцію.

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