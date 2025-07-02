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Главная Недвижимость Право собственности на квартиру в ЖК — как не потерять жилье

Право собственности на квартиру в ЖК — как не потерять жилье

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:08
Как оформить право собственности на квартиру в новостройке в 2025 году — сроки и цены
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Оформление права собственности на квартиру в новостройке — завершающий, но критически важный шаг. Без этого документа невозможно будет в будущем продать жилье, передать его по наследству или использовать в качестве залога. В 2025 году процедура стала более цифровизированной, однако не менее ответственной.

Сейчас этот процесс в Украине регулируется Законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". С 2016 года отменена выдача свидетельства о праве собственности, отмечает управляющий партнер компании "РегСервис" Максим Степаненко. Вместо этого подтверждением является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которая имеет одинаковую юридическую силу в электронном и бумажном виде.

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Кто имеет право проводить регистрацию

Согласно украинскому законодательству, право вносить изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество имеют государственные регистраторы (работают в ЦПАУ), государственные и частные нотариусы.

Регистрацию выполняет застройщик

Многие компании берут на себя оформление прав собственности для группы покупателей квартир. Это имеет определенные преимущества — не нужно самостоятельно проходить бюрократические круги. Кроме того, застройщик имеет опыт и доступ к документации.

Но есть и минусы:

  • сроки часто не фиксированы — приходится ждать;
  • за удобство придется заплатить — цена обычно выше;
  • возрастают риски затягивания или ошибок в процессе.

Этот вариант удобен для тех, кто не хочет или не может тратить время на самостоятельное оформление, но готов за это доплатить.

Самостоятельная регистрация собственности

Для тех, кто хочет контролировать процесс и сэкономить, самостоятельное обращение — логичный выбор. Регистрацию можно провести через ЦПАУ, у частного или государственного нотариуса.

Нотариус уполномочен самостоятельно внести все данные в реестр. В ЦПАУ же работник лишь принимает документы и передает их регистратору.

Какие документы нужны

Полный перечень документов зависит от ситуации, но базовый пакет в 2025 году включает:

  • паспорт и ИНН владельца (копии);
  • документ о праве приобретения квартиры (договор купли-продажи, инвестирования и т.д.);
  • технический паспорт из БТИ;
  • акт приема-передачи жилья (оригинал и копия);
  • справка о полном расчете с застройщиком;
  • выписка из перечня инвесторов (выдает застройщик);
  • квитанция об уплате админсбора;
  • заявление.

Регистратор может потребовать дополнительные документы — все зависит от особенностей строительства или договоров.

Как проходит регистрация в 2025 году

  1. Подготовка пакета документов.
  2. Подача документов — или лично в ЦПАУ/нотариусу, или онлайн (в некоторых регионах).
  3. Внесение данных в Государственный реестр.
  4. Получение результата — в виде электронной или печатной выписки из Реестра.

Заявление могут рассматривать до 14 рабочих дней, но стандартный срок — 5 дней. В случае конфликтных ситуаций (совладение, спорные права) сроки продлеваются.

Сколько стоит зарегистрировать квартиру

Стоимость регистрации зависит от срока выполнения и размера административного сбора, который привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц — в 2025 году это ориентировочно 3 028 грн, но точную сумму надо уточнять на момент подачи документов.

Как отмечают специалисты АН "Твоя крепость", размер административного сбора напрямую зависит от срочности:

  • 5 рабочих дней: 0,1 прожиточного минимума (303 грн);
  • 2 рабочих дня: 1 прожиточный минимум (3 028 грн);
  • 1 рабочий день: 2 прожиточных минимума (6 056 грн);
  • 2 часа: 5 прожиточных минимумов (около 15 140 грн).

Дополнительно оплачивается доступ к информации из Государственного реестра. Так, бумажная выписка стоит 0,025 прожиточного минимума (76 грн), а электронная — 0,125 прожиточного минимума (378 грн).

Можно ли получить выписку онлайн

Все данные доступны через электронные сервисы Минюста. Для этого нужно:

  • авторизоваться через BankID или цифровую подпись;
  • указать паспортные данные и ИНН;
  • оплатить стоимость услуги.

Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Более того, проверить факт регистрации собственности может любой желающий — через номер объекта или личный код владельца.

Что еще стоит знать украинцам

Покупка квартиры на этапе строительства, хоть и рискованная, часто разочаровывает инвесторов, когда ожидания быстрого завершения растягиваются на годы. Однако, даже в случае задержки сдачи новостройки или исчезновения застройщика, украинское законодательство предлагает все больше механизмов для защиты прав инвесторов.

Также мы сообщали, что украинский рынок недвижимости в 2025 году переживает значительные изменения, которые существенно влияют на поведение покупателей. Если раньше решение о покупке квартиры принималось примерно за три недели, то теперь этот срок увеличился почти втрое — до более двух месяцев.

недвижимость застройка документы застройщики квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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