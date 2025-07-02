Как оформить право собственности на квартиру в новостройке в 2025 году — сроки и цены

Право собственности на квартиру в ЖК — как не потерять жилье
Оформление права собственности на квартиру в новостройке — завершающий, но критически важный шаг. Без этого документа невозможно будет в будущем продать жилье, передать его по наследству или использовать в качестве залога. В 2025 году процедура стала более цифровизированной, однако не менее ответственной.
Сейчас этот процесс в Украине регулируется Законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". С 2016 года отменена выдача свидетельства о праве собственности, отмечает управляющий партнер компании "РегСервис" Максим Степаненко. Вместо этого подтверждением является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которая имеет одинаковую юридическую силу в электронном и бумажном виде.
Кто имеет право проводить регистрацию
Согласно украинскому законодательству, право вносить изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество имеют государственные регистраторы (работают в ЦПАУ), государственные и частные нотариусы.
Регистрацию выполняет застройщик
Многие компании берут на себя оформление прав собственности для группы покупателей квартир. Это имеет определенные преимущества — не нужно самостоятельно проходить бюрократические круги. Кроме того, застройщик имеет опыт и доступ к документации.
Но есть и минусы:
- сроки часто не фиксированы — приходится ждать;
- за удобство придется заплатить — цена обычно выше;
- возрастают риски затягивания или ошибок в процессе.
Этот вариант удобен для тех, кто не хочет или не может тратить время на самостоятельное оформление, но готов за это доплатить.
Самостоятельная регистрация собственности
Для тех, кто хочет контролировать процесс и сэкономить, самостоятельное обращение — логичный выбор. Регистрацию можно провести через ЦПАУ, у частного или государственного нотариуса.
Нотариус уполномочен самостоятельно внести все данные в реестр. В ЦПАУ же работник лишь принимает документы и передает их регистратору.
Какие документы нужны
Полный перечень документов зависит от ситуации, но базовый пакет в 2025 году включает:
- паспорт и ИНН владельца (копии);
- документ о праве приобретения квартиры (договор купли-продажи, инвестирования и т.д.);
- технический паспорт из БТИ;
- акт приема-передачи жилья (оригинал и копия);
- справка о полном расчете с застройщиком;
- выписка из перечня инвесторов (выдает застройщик);
- квитанция об уплате админсбора;
- заявление.
Регистратор может потребовать дополнительные документы — все зависит от особенностей строительства или договоров.
Как проходит регистрация в 2025 году
- Подготовка пакета документов.
- Подача документов — или лично в ЦПАУ/нотариусу, или онлайн (в некоторых регионах).
- Внесение данных в Государственный реестр.
- Получение результата — в виде электронной или печатной выписки из Реестра.
Заявление могут рассматривать до 14 рабочих дней, но стандартный срок — 5 дней. В случае конфликтных ситуаций (совладение, спорные права) сроки продлеваются.
Сколько стоит зарегистрировать квартиру
Стоимость регистрации зависит от срока выполнения и размера административного сбора, который привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц — в 2025 году это ориентировочно 3 028 грн, но точную сумму надо уточнять на момент подачи документов.
Как отмечают специалисты АН "Твоя крепость", размер административного сбора напрямую зависит от срочности:
- 5 рабочих дней: 0,1 прожиточного минимума (303 грн);
- 2 рабочих дня: 1 прожиточный минимум (3 028 грн);
- 1 рабочий день: 2 прожиточных минимума (6 056 грн);
- 2 часа: 5 прожиточных минимумов (около 15 140 грн).
Дополнительно оплачивается доступ к информации из Государственного реестра. Так, бумажная выписка стоит 0,025 прожиточного минимума (76 грн), а электронная — 0,125 прожиточного минимума (378 грн).
Можно ли получить выписку онлайн
Все данные доступны через электронные сервисы Минюста. Для этого нужно:
- авторизоваться через BankID или цифровую подпись;
- указать паспортные данные и ИНН;
- оплатить стоимость услуги.
Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Более того, проверить факт регистрации собственности может любой желающий — через номер объекта или личный код владельца.
Что еще стоит знать украинцам
Покупка квартиры на этапе строительства, хоть и рискованная, часто разочаровывает инвесторов, когда ожидания быстрого завершения растягиваются на годы. Однако, даже в случае задержки сдачи новостройки или исчезновения застройщика, украинское законодательство предлагает все больше механизмов для защиты прав инвесторов.
Также мы сообщали, что украинский рынок недвижимости в 2025 году переживает значительные изменения, которые существенно влияют на поведение покупателей. Если раньше решение о покупке квартиры принималось примерно за три недели, то теперь этот срок увеличился почти втрое — до более двух месяцев.
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