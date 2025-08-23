Как выросли налоги на продажу недвижимости в Украине — новые правила и льготы

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине произошли значительные изменения в налогообложении операций с недвижимостью, которые повлияли на продавцов и покупателей. Новые правила, в частности повышение военного сбора и уточнение условий налогообложения, сделали продажу квартир и домов более затратной для некоторых граждан. В то же время для определенных категорий населения сохранились льготы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменились налоги при продаже недвижимости, кто платит больше, а кто может избежать платежей.

Изменения в налогах на продажу недвижимости

Одно из ключевых нововведений — повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это касается всех операций по продаже недвижимости, если они подлежат налогообложению.

Кроме того, изменения в Налоговый кодекс Украины уточняют, как именно начисляются налоги в зависимости от длительности владения имуществом и количества продаж за год. На размер налога или льготу теперь влияет, сколько объектов недвижимости находится в собственности.

Также сохранились и другие платежи: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), государственная пошлина и сбор в Пенсионный фонд. Теперь продавцы все чаще задаются вопросом, почему одни граждане платят 0%, а другие более 20%.

Сколько нужно платить налогов при продаже

Налоговая нагрузка зависит от количества операций и срока владения имуществом:

первая продажа жилья за год, если им владели более 3 лет — 0% НДФЛ и 0% военного сбора;

первая продажа жилья, если в собственности оно было менее 3 лет — 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

вторая и каждая последующая продажа в течение года — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

"На коммерческую недвижимость налог всегда есть: НДФЛ — 5%, военный сбор — 5%, государственная пошлина — 1%, независимо от количества объектов в собственности", — уточнила эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Таким образом, максимальная налоговая нагрузка на повторную продажу жилья в 2025 году может достигать 23%.

Как считают налог на продажу недвижимости

При определении суммы налога учитывается не вся сумма сделки, а разница между первоначальной стоимостью покупки и ценой продажи.

Например, если квартира была куплена за 1 млн грн, а продана за 1,5 млн грн, то налоги начисляются с разницы в 500 тыс. грн. В этом случае 18% НДФЛ и 5% военного сбора уплачиваются только с этой разницы.

Если подтвердить первоначальную стоимость невозможно, налог начисляется на всю сумму продажи. Именно поэтому при продаже недвижимости обязательной является новая оценка имущества и наличие документов о покупке.

Кто освобождается от налога на продажу недвижимости

В Налоговом кодексе остаются определенные исключения:

Продажа наследственного имущества от родственников первой степени не облагается налогом даже в случае продажи до трех лет после оформления наследства. Недвижимость, которая находится в собственности более 3 лет, также продается без уплаты налогов. Льготы распространяются на лиц с инвалидностью 1 группы, ветеранов боевых действий и внутренне перемещенных лиц, получивших компенсацию за разрушенное жилье.

Таким образом не облагается налогом и недвижимость, которая более 3 лет находится в собственности и имущество, полученное в наследство.

Кто больше платит налогов при продаже недвижимости

В большинстве случаев налоговая нагрузка ложится именно на продавца, однако и покупатель имеет свои обязательства.

Продавец платит НДФЛ, военный сбор и государственную пошлину. Покупатель платит сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от оценочной стоимости недвижимости.

Отдельно следует учитывать расходы на услуги нотариуса, оплату за внесение изменений в Государственный реестр прав, банковские комиссии или страховые платежи.

Как сообщалось, успешная купля-продажа недвижимости требует не только удачного выбора объекта, но и понимания юридических и налоговых аспектов. Особенно важно правильно определить сумму дохода, ведь именно она, зафиксированная нотариусом, определяет размер налогов, которые платит продавец. Таким образом, точное декларирование цены является критическим этапом сделки.

Также отметим, сдача жилья в аренду — это не только пассивный доход, но и налоговое обязательство. В 2025 году правила ужесточили, и теперь государственные органы внимательнее мониторят этот рынок. Владельцам стоит придерживаться всех норм, чтобы избежать штрафов и проверок.