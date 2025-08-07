Как передать дом ребенку без дарственной и завещания — законные способы и нюансы в 2025

Девочка среди коробок. Фото: Freepik

Передача дома ребенку без использования дарственной или завещания — это актуальный вопрос для многих родителей в Украине, которые стремятся обеспечить будущее своих детей. Законодательство позволяет оформить недвижимость на несовершеннолетнего ребенка, но процесс имеет свои особенности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об альтернативных способах передачи дома, которые не требуют составления дарственной или завещания.

Можно ли оформить дом на несовершеннолетнего ребенка

Украинское законодательство не запрещает оформление дома на ребенка любого возраста — даже если ему всего несколько месяцев. Основное условие — наличие законного представителя, который будет действовать от имени малолетнего лица, а также согласование с органами опеки.

"Оформить недвижимость на ребенка можно по закону, но только с разрешения органа опеки и согласия родителей. В таких сделках всегда участвуют представители несовершеннолетнего лица", — объясняет адвокат Юрий Айвазян.

Ребенок может стать владельцем дома не только через дарственную или наследство. Существует третий, менее очевидный, но вполне законный путь.

Покупка дома на имя ребенка

Передать недвижимость без дарственной или завещания можно через обычную куплю-продажу. Если родители или родственники хотят передать жилье ребенку, они могут оформить продажу с указанием ребенка как покупателя.

Такой подход имеет ряд преимуществ:

отсутствие рисков, связанных с обжалованием дарственной;

минимизация вероятности оспаривания наследства другими родственниками;

имущество изначально закрепляется за ребенком, без промежуточных этапов.

"Ребенок может быть стороной договора купли-продажи, если имеет от 14 до 18 лет. Но даже в этом случае обязательно письменное согласие родителей и органа опеки", — уточняет Айвазян.

Какие документы нужны для покупки дома на ребенка

Чтобы оформить передачу недвижимости через куплю-продажу, нужны:

договор купли-продажи, заверенный нотариусом;

письменное согласие родителей или опекунов;

разрешение органа опеки и попечительства;

документы на недвижимость;

заявление о регистрации права собственности.

Если ребенок младше 14 лет, договор подписывает его законный представитель. От 14 до 18 — подписывает сам ребенок, но обязательно с припиской родителей и разрешением опеки.

Почему выбирают покупку вместо дарственной

Несмотря на распространенность дарственных, многие родители отдают предпочтение купле-продаже. Причины — в правовой безопасности. Дарственная — это односторонняя сделка, которую могут обжаловать в суде родственники, если увидят нарушения, отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

А вот купля-продажа — это договор, где права четко прописаны, а факт оплаты может быть условным или номинальным.

"На практике часто встречаются ситуации, когда родственники пытаются оспорить дарственную, но сделать это с обычным договором купли-продажи гораздо сложнее", — отмечает Айвазян.

Альтернативные способы передачи дома

Хотя купля-продажа является основным способом передачи дома без дарственной или завещания, есть и другие, менее распространенные варианты.

Например, можно использовать договор пожизненного содержания, по которому дом передается ребенку в обмен на определенные обязательства (хотя этот вариант редко применяется к детям).

Другой путь — создание семейного траста, который позволяет управлять имуществом в пользу ребенка, но в Украине эта практика пока не получила широкого распространения из-за сложности и высокой стоимости.

Как сообщалось, финансовые аспекты семейной жизни могут укреплять или, наоборот, разрушать отношения, если ими не управлять в рамках закона. В Украине правовые нормы, касающиеся управления имуществом несовершеннолетних, закреплены в Семейном и Гражданском кодексах.

Также в случаях, когда при разводе в семье есть несовершеннолетние дети, раздел имущества перестает быть чисто юридическим вопросом, а становится фактором, непосредственно влияющим на их благосостояние и стабильность жизни. Хотя по закону дети не участвуют в разделе имущества, их интересы являются ключевыми для суда и могут значительно повлиять на финальное решение.