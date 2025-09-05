Неприватизированная квартира — чья собственность и что будет с жильцами

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

Многие украинцы до сих пор живут в квартирах, которые так и не были приватизированы. Для многих этот вопрос кажется формальностью, ведь семьи проживают там десятки лет. Однако с юридической точки зрения ситуация иная.

Как объясняет адвокат Роман Симутин, неприватизированная квартира — это не ничейное жилье, у него есть владелец — государство или соответствующий городской совет.

Реклама

Читайте также:

То есть человек, который живет в таком помещении, имеет лишь право пользования, но не право собственности. А значит, не может продать, подарить или оставить его в наследство. Единственный выход для тех, кто хочет гарантировать себе статус владельца, — это приватизация.

Законопроект о жилищной политике

Адвокат напомнил, что 16 июля 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №12377 об основных принципах жилищной политики. Он призван заменить советский Жилищный кодекс 1984 года, по которому страна живет до сих пор. В документе предусмотрен учет всего неприватизированного жилого фонда, чтобы в дальнейшем его можно было отнести к категории социального жилья.

"Людей пугают, и небезосновательно. Ведь действительно есть нормы, которые позволяют государству распоряжаться неприватизированными квартирами. И если их отнесут в фонд социального жилья, то они могут быть использованы для обеспечения других лиц", — говорит Симутин.

Таким образом, закон не только упорядочивает правила пользования жильем, но и открывает возможность для перераспределения государственного жилищного фонда.

Кто является владельцем неприватизированной квартиры

Право собственности на неприватизированную квартиру принадлежит государству или территориальной общине, от имени которой действует городской совет. Жилец в таком случае — только наниматель. Он может проживать там по договору социального найма, но не имеет никаких юридических механизмов распоряжаться имуществом.

Законопроект подтверждает, что:

жилье государственного фонда нельзя обменивать или продавать без согласия собственника;

не допускается вселение новых лиц без согласия собственника;

отчуждение возможно только в предусмотренных законом случаях.

"Подчеркну, что этот закон будет регулировать только те жилищные отношения, которые возникнут после вступления его в силу. То есть вопрос текущего пользования также будет зависеть от того, успели ли вы приватизировать жилье", — отмечает Симутин.

Почему приватизация становится критически важной

Приватизация — это единственный способ получить полное право собственности на жилье. Без этого жители рискуют оказаться в ситуации, когда квартира может быть передана в аренду или использована для нужд социального фонда.

Фактически приватизация дает возможность:

свободно распоряжаться квартирой (продавать, дарить, завещать);

защититься от выселения;

превратить временное пользование в бессрочное владение;

оставить жилье детям или другим наследникам.

"Единственный шанс для жителей неприватизированного жилья стать полноправными владельцами — это воспользоваться своим правом на приватизацию, пока оно не будет ограничено окончательно", — отмечает Симутин.

Какие риски существуют для жителей

Принятие законопроекта создает новые реалии. Если квартира неприватизирована, она фактически остается в собственности государства. Это означает, что в будущем:

ее могут передать в фонд социального жилья;

жители останутся только арендаторами;

любые сделки по продаже или наследованию будут невозможны.

С другой стороны, законопроект призван упорядочить хаотичную систему. Ведь сегодня большая часть государственного жилищного фонда находится без надлежащего учета.

Что делать жителям неприватизированных квартир

Эксперт советует не откладывать оформление приватизации. Для этого необходимо:

Собрать пакет документов (паспорт, идентификационный код, ордер или договор найма, технический паспорт). Подать заявление в орган местного самоуправления. Дождаться решения и получить свидетельство о праве собственности.

Также стоит внимательно следить за изменениями в законодательстве, ведь возможны дополнительные ограничения или новые сроки подачи документов.

Как сообщалось, приватизация комнаты в общежитии позволяет превратить ее в полноценную частную собственность, которой можно свободно распоряжаться: продавать, дарить или сдавать в аренду. Это реальный шанс получить собственное жилье, однако процесс приватизации имеет свои особенности, и без знания законодательных требований его реализация может быть сложной.

Также мы рассказывали, что война породила множество заблуждений относительно приватизации земельных участков. Например, некоторые люди ошибочно полагают, что земля под домом автоматически принадлежит владельцу, а другие уверены, что в военное время любое оформление недвижимости невозможно. На самом деле, эти вопросы требуют тщательного изучения, ведь существует немало нюансов.