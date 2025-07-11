10 лет в квартире не дали права собственности — что не так сделала истица

Женщина с документами. Фото: Freepik

В Хмельницком женщина более десяти лет проживала в квартире, которой, по ее словам, открыто пользовалась с 2009 года. Она поддерживала жилье в надлежащем состоянии, делала ремонт, оплачивала коммунальные услуги и считала, что имеет все основания оформить право собственности по приобретательной давности. Однако суд оказался другого мнения.

Хмельницкий горрайонный суд, а затем и апелляционный, отказали в удовлетворении иска, пишет "Судебно-юридическая газета". Причина - не были выполнены ключевые условия, определенные Гражданским кодексом Украины.

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Что такое приобретательная давность и когда она работает

В Гражданском кодексе Украины предусмотрена возможность признания права собственности по так называемой приобретательной давности. Это юридический механизм, позволяющий лицу, которое длительное время владеет чужим имуществом как своим, приобрести на него право собственности. Но для этого нужно соблюсти следующие условия:

Существование недвижимого имущества — то есть квартира или другой объект действительно должен быть физически имеющимся.

Открытое и непрерывное владение — проживание без сокрытия этого факта.

Без правового основания — не должно быть договора аренды, пользования или доверенности.

Отсутствие других претендентов — если владелец или другие люди заявляют права на имущество, это усложняет дело.

Добросовестность — человек не знал и не должен был знать, что имущество ему не принадлежит.

Не менее 10 лет владения — только после этого возникает право обратиться в суд.

Что произошло в Хмельницком

Женщина, о которой идет речь в этой истории, подала иск в Хмельницкий горрайонный суд. Она утверждала, что с 2009 года жила в квартире, ухаживала за ней, платила за коммуналку и считала себя фактической владелицей. По ее словам, настоящий владелец квартиры фактически от нее отказался, потому что не появлялся и не интересовался имуществом.

Казалось бы, все выглядит логично: 10 лет прошло, квартира в хорошем состоянии, коммунальные платежи оплачены. Но суд сказал "нет".

Почему истица проиграла

Суд установил, что женщина достоверно знала о наличии законного владельца — другого человека, который формально никогда не отказывался от своего права на долю в квартире. То есть ее владение не было добросовестным.

Кроме того, в материалах дела не было доказано, что владелец оставил имущество навсегда или отказался от него письменно или публично. А это — ключевой момент.

Коммуналка — не доказательство собственности

Один из аргументов истицы — регулярная оплата коммунальных услуг и ремонт жилья. Но суд отметил: содержание имущества, ремонт или пользование им не является самостоятельным основанием для признания права собственности по приобретательной давности.

Это лишь подтверждает факт проживания, но не демонстрирует правовое основание приобретения имущества.

Что сказал апелляционный суд

Женщина не согласилась с решением и подала апелляцию в Хмельницкий апелляционный суд. Она настаивала, что все условия для приобретательной давности выполнены.

Но апелляционный суд поддержал решение местного суда и подтвердил, что истица:

знала об имеющемся собственнике;

не имела оснований считать себя единственной пользовательницей жилья;

не смогла доказать, что владела имуществом добросовестно.

И главное: приобретательная давность — это не компенсация за оплату коммуналки или ремонт. Это сложная юридическая конструкция, которая работает только при четких условиях. Знание о том, что квартира принадлежит другому человеку, делает владение недобросовестным. А без добросовестности приобретательная давность не работает.

Когда приобретательная давность реально работает

Вот несколько ситуаций, когда приобретательная давность может сработать:

Человек вселился в дом или квартиру, собственник которого умер, и в течение 10 лет ни один наследник не появился.

Человек купил имущество по фиктивному договору, признанному недействительным, и не знал, что оно принадлежит другому владельцу.

Человек въехал в жилье, собственник которого переехал, не поддерживает связь, и отсутствуют какие-либо заявления о возврате прав.

Но во всех этих случаях ключевое — добросовестность, то есть отсутствие знания о другом законном владельце.

Почему важно фиксировать статус проживания

Ситуация в Хмельницком — типичный пример, когда длительное пользование не является автоматическим основанием для получения прав. Более того, когда нет официального подтверждения владения, проживания на условиях договора или наследства — возникает риск остаться без ничего.

Важно:

сохранять документы о передаче жилья;

не ориентироваться только на "фактическое пользование";

оформлять даже внутрисемейные договоренности документально.

Что еще стоит знать украинцам

У украинцев представление о прописке формировалось десятилетиями, уходя корнями в советские времена, когда она была критически важной для трудоустройства или переезда. Хотя сегодня регистрация места жительства является в основном формальностью, она все еще определяет доступ ко многим базовым правам.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев квартира является самым ценным активом, а часто и единственным жильем. Однако, даже если недвижимость оформлена не на самого должника, ее все равно могут конфисковать при определенных обстоятельствах. Важно знать эти риски и вовремя позаботиться о юридической защите, ведь потеря жилья - это всегда стресс и сложные испытания.