Как в 2025 году доказать, что человек не проживает по адресу — пошаговый гайд

Женщина читает документы. Фото: Freepik

В 2025 году многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда в их квартире зарегистрированы люди, которые давно не проживают по этому адресу, но при этом не снимаются с регистрации и не участвуют в расходах на содержание жилья. Чаще всего речь идет о родственниках, с которыми были разорваны отношения, или лицах, которые выехали за границу или переехали в другой город. Если "по-хорошему" договориться не удается, стоит обращаться в суд. Но перед этим важно знать, как грамотно подготовить доказательства, что человек фактически не проживает.

Как отмечает юрист Богдана Яворницкая, снятие с регистрации места жительства возможно в двух форматах: добровольно (по заявлению лица) или принудительно (на основании судебного решения).

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Но принудительное снятие с регистрации происходит по решению суда в следующих случаях:

Лишение права собственности на жилое помещение. Потеря права пользования жилым помещением. Выселение. Признание лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

Статья 405 Гражданского кодекса Украины уточняет, что члены семьи собственника жилья теряют право на пользование помещением, если они отсутствуют без уважительных причин более одного года, если иное не предусмотрено договоренностью или законом. Это ключевая норма для тех, кто стремится доказать, что зарегистрированное лицо фактически не проживает по адресу.

Как доказать, что человек не проживает по адресу

Для успешного решения дела в суде необходимо собрать убедительные доказательства, подтверждающие, что лицо не проживает по адресу и не участвует в содержании жилья. Вот ключевые доказательства, которые могут быть использованы:

документы, подтверждающие право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и тому подобное. Они удостоверяют, что истец является владельцем жилья;

справки о составе семьи. Такие документы выдаются в ЦПАУ и показывают, кто зарегистрирован по адресу;

акты обследования условий проживания. Составленные с участием представителей ЖЭК или ОСМД, они фиксируют, что лицо не проживает в помещении;

показания свидетелей. Соседи или другие лица могут подтвердить в суде, что зарегистрированное лицо не появляется по адресу;

дополнительные доказательства. Это могут быть документы, подтверждающие проживание лица в другом месте: трудовой договор, договор аренды жилья, справки о новой семье, перевозка имущества и тому подобное.

Важно, чтобы доказательства были надлежащими и допустимыми. Например, показания свидетелей должны быть подкреплены другими доказательствами, чтобы избежать субъективности.

Судебный процесс: пошаговый алгоритм

Сбор доказательств. Владелец жилья или его представитель готовит пакет документов, подтверждающих факт непроживания лица и неучастие в расходах на содержание жилья. Подача искового заявления. В иске указывается требование признать лицо утратившим право пользования жилым помещением. К заявлению прилагаются собранные доказательства. Рассмотрение дела в суде. Суд анализирует предоставленные доказательства, заслушивает свидетелей и оценивает, соответствует ли ситуация требованиям закона. Получение решения суда. Если иск удовлетворен, владелец получает решение, вступившее в законную силу. Снятие с регистрации. С решением суда владелец обращается в орган регистрации (ЦПАУ или миграционная служба) для снятия лица с регистрации.

Важные нюансы

Юрист отмечает, что если человек является совладельцем — снять с регистрации будет сложнее, потому что он имеет право на долю имущества. Также если между сторонами есть судебное соглашение о порядке проживания — придется доказывать его невыполнение.

Кроме того, может быть сложность со сбором доказательств — в некоторых случаях трудно доказать, где именно проживает человек. Например, если он выехал за границу, стоит обратиться в консульские учреждения для получения подтверждений.

Что еще стоит знать украинцам

Собственность на квартиру или дом несет не только преимущества, но и регулярные расходы. В частности, ежемесячная оплата коммунальных услуг является обязанностью, которая часто становится камнем преткновения. Нередко возникают конфликты между владельцем недвижимости и лицом, зарегистрированным в жилье, относительно того, кто же должен оплачивать эти счета.

Также мы рассказывали, что в 2025 году прописка и в дальнейшем будет определять правовой статус в Украине, влияя на доступ к госуслугам, оформление документов и банковские операции. Правила регистрации места жительства остаются четкими, поэтому вопрос прописки в доме без согласия собственника является крайне актуальным для многих украинцев.