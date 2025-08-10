Купить квартиру в Трускавце — цены и предложения в августе 2025

Купить квартиру в Трускавце — где дешевые варианты в августе
Трускавец — это известный бальнеологический курорт во Львовской области, который привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет инвестировать в недвижимость. Покупка квартиры в Трускавце может быть выгодным решением для проживания, отдыха или сдачи в аренду. В августе 2025 года рынок недвижимости города остается активным, предлагая разнообразные варианты - от бюджетных однокомнатных квартир до элитных апартаментов в новостройках.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на квартиры в Трускавце в августе 2025 года.
Цены на квартиры в Трускавце
Цены на квартиры в Трускавце зависят от нескольких факторов: расположение, типа дома (новостройка или вторичный рынок), площади, состояния ремонта и инфраструктуры рядом. В августе 2025 года средняя цена за квадратный метр в Трускавце колеблется от 700 до 2 500 долл. в зависимости от класса жилья и его расположения.
Например, квартиры в центре города, вблизи бюветов минеральных вод или Курортного парка, стоят значительно дороже, чем в спальных районах.
По данным DIM.RIA, самые дешевые предложения на вторичном рынке стартуют от 29 000 долл. за однокомнатную квартиру площадью 35-38 кв. м в домах типа "хрущевка" или "чешка".
Самые дорогие квартиры — это апартаменты в элитных жилых комплексах, таких как "Шале Грааль" или Central Apart House, где цена за квадратный метр может достигать 2 375 долл.
Купить квартиру в новостройке Трускавца
Новостройки в Трускавце привлекают современными планировками, качественными материалами и развитой инфраструктурой. Популярные жилые комплексы, такие как ЖК "Будова Медова", ЖК Liberty или ЖК "Роксоланы, 16", предлагают квартиры с ценой от 1 200 до 2 000 за кв. м. Такие квартиры обычно имеют современный ремонт, автономное отопление и удобное расположение возле школ, садиков и супермаркетов.
Элитные новостройки, такие как ЖК Central Apart House на улице Степана Бандеры, предлагают квартиры с авторским дизайном и панорамными видами. Двухкомнатная квартира площадью 89 кв. м стоит 129 000 (1 449 за кв. м), а ремонт выполнен на 80%, что позволяет новым владельцам добавить собственный стиль.
"Трускавец остается привлекательным для инвесторов благодаря высокому спросу на аренду, особенно в курортный сезон", — отмечает риелтор Анна Осташко.
Вторичный рынок недвижимости Трускавца
Вторичный рынок предлагает более доступные цены, но часто квартиры нуждаются в ремонте. Самые дешевые предложения на вторичном рынке - это однокомнатные квартиры в спальных районах, например на улице Стебницкой, где цена составляет 29 000-33 500 долл. за 35-38 кв. м
Для тех, кто ищет бюджетные варианты, есть предложения в домах типа "чешка" или "хрущевка". Такие квартиры подходят для тех, кто планирует сделать ремонт самостоятельно или сдавать жилье в аренду туристам.
Почему стоит купить квартиру в Трускавце
Трускавец — это не только курорт, но и город с развитой инфраструктурой. Рядом с новостройками расположены бюветы, парки, школы, садики и супермаркеты. Покупка квартиры здесь выгодна благодаря возможности сдачи в аренду туристам, ведь город ежегодно посещают тысячи людей.
Кроме того, близость ко Львову (100 км) и границе с Польшей делает Трускавец привлекательным для инвестиций.
"Квартиры в центре Трускавца окупаются быстрее благодаря высокому спросу на посуточную аренду", — отмечает Осташко
Советы для покупателей квартир в Трускавце
- Определите бюджет и цели. Если вы покупаете квартиру для сдачи в аренду, обратите внимание на центр города или новостройки возле парка. Для проживания подойдут спокойные районы, например улица Стебницкая.
- Проверьте документы. На вторичном рынке важно проверить, нет ли долгов за коммунальные услуги.
- Рассмотрите ипотеку. Некоторые квартиры в новостройках, например на улице Роксоланы, доступны по программе "єОселя".
Как сообщалось, рынок загородной недвижимости в Карпатах в августе 2025 года снова активизировался после весеннего спада. Украинцы активно покупают дома в горах, стремясь убежать от летней жары и выгодно инвестировать. Это привело к росту цен, хотя неравномерно по всему региону.
Также мы рассказывали, что во второй половине 2025 года рынок недвижимости Украины показывает тенденцию к стабилизации и умеренному росту. Ожидается, что до конца года стоимость покупки и аренды жилья вырастет до 10%, а самый активный спрос ожидается в августе-октябре.
Читайте Новини.LIVE!