Купить квартиру в Трускавце — цены и предложения в августе 2025

Трускавец — это известный бальнеологический курорт во Львовской области, который привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет инвестировать в недвижимость. Покупка квартиры в Трускавце может быть выгодным решением для проживания, отдыха или сдачи в аренду. В августе 2025 года рынок недвижимости города остается активным, предлагая разнообразные варианты - от бюджетных однокомнатных квартир до элитных апартаментов в новостройках.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на квартиры в Трускавце в августе 2025 года.

Цены на квартиры в Трускавце

Цены на квартиры в Трускавце зависят от нескольких факторов: расположение, типа дома (новостройка или вторичный рынок), площади, состояния ремонта и инфраструктуры рядом. В августе 2025 года средняя цена за квадратный метр в Трускавце колеблется от 700 до 2 500 долл. в зависимости от класса жилья и его расположения.

Например, квартиры в центре города, вблизи бюветов минеральных вод или Курортного парка, стоят значительно дороже, чем в спальных районах.

По данным DIM.RIA, самые дешевые предложения на вторичном рынке стартуют от 29 000 долл. за однокомнатную квартиру площадью 35-38 кв. м в домах типа "хрущевка" или "чешка".

Самые дорогие квартиры — это апартаменты в элитных жилых комплексах, таких как "Шале Грааль" или Central Apart House, где цена за квадратный метр может достигать 2 375 долл.

Купить квартиру в новостройке Трускавца

Новостройки в Трускавце привлекают современными планировками, качественными материалами и развитой инфраструктурой. Популярные жилые комплексы, такие как ЖК "Будова Медова", ЖК Liberty или ЖК "Роксоланы, 16", предлагают квартиры с ценой от 1 200 до 2 000 за кв. м. Такие квартиры обычно имеют современный ремонт, автономное отопление и удобное расположение возле школ, садиков и супермаркетов.

Элитные новостройки, такие как ЖК Central Apart House на улице Степана Бандеры, предлагают квартиры с авторским дизайном и панорамными видами. Двухкомнатная квартира площадью 89 кв. м стоит 129 000 (1 449 за кв. м), а ремонт выполнен на 80%, что позволяет новым владельцам добавить собственный стиль.

"Трускавец остается привлекательным для инвесторов благодаря высокому спросу на аренду, особенно в курортный сезон", — отмечает риелтор Анна Осташко.

Вторичный рынок недвижимости Трускавца

Вторичный рынок предлагает более доступные цены, но часто квартиры нуждаются в ремонте. Самые дешевые предложения на вторичном рынке - это однокомнатные квартиры в спальных районах, например на улице Стебницкой, где цена составляет 29 000-33 500 долл. за 35-38 кв. м

Для тех, кто ищет бюджетные варианты, есть предложения в домах типа "чешка" или "хрущевка". Такие квартиры подходят для тех, кто планирует сделать ремонт самостоятельно или сдавать жилье в аренду туристам.

Почему стоит купить квартиру в Трускавце

Трускавец — это не только курорт, но и город с развитой инфраструктурой. Рядом с новостройками расположены бюветы, парки, школы, садики и супермаркеты. Покупка квартиры здесь выгодна благодаря возможности сдачи в аренду туристам, ведь город ежегодно посещают тысячи людей.

Кроме того, близость ко Львову (100 км) и границе с Польшей делает Трускавец привлекательным для инвестиций.

"Квартиры в центре Трускавца окупаются быстрее благодаря высокому спросу на посуточную аренду", — отмечает Осташко

Советы для покупателей квартир в Трускавце

Определите бюджет и цели. Если вы покупаете квартиру для сдачи в аренду, обратите внимание на центр города или новостройки возле парка. Для проживания подойдут спокойные районы, например улица Стебницкая. Проверьте документы. На вторичном рынке важно проверить, нет ли долгов за коммунальные услуги. Рассмотрите ипотеку. Некоторые квартиры в новостройках, например на улице Роксоланы, доступны по программе "єОселя".

Как сообщалось, рынок загородной недвижимости в Карпатах в августе 2025 года снова активизировался после весеннего спада. Украинцы активно покупают дома в горах, стремясь убежать от летней жары и выгодно инвестировать. Это привело к росту цен, хотя неравномерно по всему региону.

Также мы рассказывали, что во второй половине 2025 года рынок недвижимости Украины показывает тенденцию к стабилизации и умеренному росту. Ожидается, что до конца года стоимость покупки и аренды жилья вырастет до 10%, а самый активный спрос ожидается в августе-октябре.