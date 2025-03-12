В Киеве выросли тарифы на содержание многоэтажек вдвое: новые цены и причины

Женщина смотрит коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 марта 2025 года киевлянам придется платить больше за содержание многоквартирных домов. Соответствующие сообщения от управляющих компаний уже получили жители столицы. Стоимость обслуживания теперь составляет от 12,50 грн до 13,08 грн за квадратный метр — в зависимости от района. Это почти вдвое больше, чем раньше, ведь до повышения тариф составлял примерно 7 грн/кв. м.

Однако, пишет ТСН, качество услуг оставляет желать лучшего, и многих жителей такой скачок в тарифах возмущает.

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Почему выросли тарифы на содержание домов

Основной причиной повышения тарифов стало проведение конкурса управляющих домов. Однако эксперты говорят, что конкурс прошел с многочисленными нарушениями. Выиграли те же управляющие компании, что и раньше, а частные компании, которые предлагали более низкие тарифы, просто не допустили к участию.

"Конкурс провели, но с нарушениями. В нем победили те же самые 10 управляющих компаний, которые обслуживали дома раньше. Независимых участников просто не допустили", — объясняет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, частные компании предлагали стоимость услуг на 50% ниже, но их устранили с конкурса. Таким образом, решение было выгодным только для коммунальных предприятий, а не для жителей.

Нарушения во время конкурса: что не так с новыми тарифами

Процедура проведения конкурса вызвала немало вопросов.

"Компании подавали документы, но их сначала принимали, а через несколько дней сообщали, что они 'не прошли'. Это грубое нарушение", — говорит Попенко.

Союз потребителей коммунальных услуг уже направил жалобы в Киевскую городскую военную администрацию, Кабмин, Государственную аудиторскую службу.

Что входит в тариф

Стоимость содержания домов формируется из 14 основных пунктов, среди которых:

уборка придомовой территории;

освещение мест общего пользования;

техническое обслуживание лифтов и инженерных сетей.

Однако во многих случаях услуги, за которые киевляне вынуждены платить, или не предоставляются вообще, или их объем невозможно проверить.

"Если земельный участок возле дома не находится в собственности жильцов, они не обязаны платить за его уборку", — отмечает Попенко.

Чтобы обжаловать тариф, жильцы имеют право созвать общее собрание и отказаться от определенных услуг. Но на практике таких собраний почти не проводят, а документация на дома отсутствует в большинстве районов.

Если не платить — что будет

Эксперты советуют не спешить с оплатой и требовать у управляющих компаний обоснования новых тарифов. Если нет подтверждающих документов — платить не стоит.

"Жители имеют право требовать документацию и проверять расчеты. Если что-то не сходится - надо действовать!" — отмечает Попенко.

Изменится ли качество услуг

Многие киевляне надеются, что после повышения тарифов качество обслуживания домов улучшится. Однако эксперты настроены скептически.

"Если ваш дом обслуживала компания, которая ничего не делала, то и теперь ничего не изменится", — говорит Попенко.

Коррупция в сфере ЖКХ: как жителей заставляют платить больше

Кроме необоснованных тарифов, в сфере ЖКХ существуют и другие схемы злоупотреблений.

"Мертвые души" — начисление зарплат несуществующим работникам управляющих компаний.

Подключение киосков и магазинов к электросетям домов, из-за чего жильцы платят за чужую электроэнергию.

"Поэтому ничего хорошего от результатов этого конкурса ждать не стоит", — заключает Попенко.

Отметим, за последний год в Украине значительно выросли цены на коммунальные услуги. Особенно ощутимо подорожала электроэнергия, стоимость которой увеличилась на 63,6%. Это стало одним из ключевых факторов общего роста расходов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Также мы сообщали, что украинцы иногда сталкиваются с некорректными счетами за коммунальные услуги. Для защиты прав потребителей Госпродпотребслужба активно проверяет предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, и принимает необходимые меры.