У Києві зросли тарифи на утримання багатоповерхівок удвічі: нові ціни й причини

Жінка дивиться комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 березня 2025 року киянам доведеться платити більше за утримання багатоквартирних будинків. Відповідні повідомлення від керуючих компаній вже отримали мешканці столиці. Вартість обслуговування тепер становить від 12,50 грн до 13,08 грн за квадратний метр — залежно від району. Це майже вдвічі більше, ніж раніше, адже до підвищення тариф становив приблизно 7 грн/кв. м.

Проте, пише ТСН, якість послуг залишає бажати кращого, і багатьох мешканців такий стрибок у тарифах обурює.

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Чому зросли тарифи на утримання будинків

Основною причиною підвищення тарифів стало проведення конкурсу управителів будинків. Однак експерти кажуть, що конкурс пройшов із численними порушеннями. Виграли ті самі керуючі компанії, що й раніше, а приватні компанії, які пропонували нижчі тарифи, просто не допустили до участі.

"Конкурс провели, але з порушеннями. У ньому перемогли ті ж самі 10 керуючих компаній, які обслуговували будинки раніше. Незалежних учасників просто не допустили", — пояснює голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, приватні компанії пропонували вартість послуг на 50% нижче, але їх усунули з конкурсу. Таким чином, рішення було вигідним лише для комунальних підприємств, а не для мешканців.

Порушення під час конкурсу: що не так із новими тарифами

Процедура проведення конкурсу викликала чимало питань.

"Компанії подавали документи, але їх спочатку приймали, а через кілька днів повідомляли, що вони "не пройшли". Це грубе порушення", — каже Попенко.

Спілка споживачів комунальних послуг уже направила скарги до Київської міської військової адміністрації, Кабміну, Державної аудиторської служби.

Що входить у тариф

Вартість утримання будинків формується з 14 основних пунктів, серед яких:

прибирання прибудинкової території;

освітлення місць загального користування;

технічне обслуговування ліфтів та інженерних мереж.

Проте у багатьох випадках послуги, за які кияни змушені платити, або не надаються взагалі, або їхній обсяг неможливо перевірити.

"Якщо земельна ділянка біля будинку не перебуває у власності мешканців, вони не зобов’язані платити за її прибирання", — зазначає Попенко.

Щоб оскаржити тариф, мешканці мають право скликати загальні збори та відмовитися від певних послуг. Але на практиці таких зборів майже не проводять, а документація на будинки відсутня у більшості районів.

Якщо не платити — що буде

Експерти радять не поспішати з оплатою та вимагати у керуючих компаній обґрунтування нових тарифів. Якщо немає підтверджуючих документів — платити не варто.

"Мешканці мають право вимагати документацію та перевіряти розрахунки. Якщо щось не сходиться — треба діяти!" — наголошує Попенко.

Чи зміниться якість послуг

Багато киян сподіваються, що після підвищення тарифів якість обслуговування будинків покращиться. Однак експерти налаштовані скептично.

"Якщо ваш будинок обслуговувала компанія, яка нічого не робила, то і тепер нічого не зміниться", — каже Попенко.

Корупція у сфері ЖКГ: як мешканців змушують платити більше

Крім необґрунтованих тарифів, у сфері ЖКГ існують і інші схеми зловживань.

"Мертві душі" — нарахування зарплат неіснуючим працівникам керуючих компаній.

Підключення кіосків і магазинів до електромереж будинків, через що мешканці платять за чужу електроенергію.

"Тому нічого хорошого від результатів цього конкурсу чекати не варто", — підсумовує Попенко.

Зазначимо, за останній рік в Україні значно зросли ціни на комунальні послуги. Особливо відчутно подорожчала електроенергія, вартість якої збільшилася на 63,6%. Це стало одним з ключових факторів загального зростання витрат на житлово-комунальні послуги для населення.

Також ми повідомляли, що українці іноді стикаються з некоректними рахунками за комунальні послуги. Для захисту прав споживачів Держпродспоживслужба активно перевіряє підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, та вживає необхідних заходів.