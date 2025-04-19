Дизайн интерьера — какое интересное решение выбрали Барак и Мишель Обамы (фото)

Мишель и Барак Обама. Фото: BarackObama/Instagram

Интерьер гостиной Барака и Мишель Обамы давно считается образцом сдержанной роскоши, но настоящий резонанс среди дизайнеров вызвал один, казалось бы, простой элемент — кремовое акцентное кресло. Именно оно стало идеальным центром композиции, объединяя остальные детали в гармоничное пространство, которое излучает тепло, комфорт и одновременно изысканность.

Как пишет издание Homes and gardens, цвет кресла не случайный. Кремовые оттенки продолжают оставаться фаворитами дизайнеров интерьера по всему миру. И выбор Мишель Обамы лишь подтверждает эту тенденцию, отмечает дизайнер интерьеров Паулина Вохас.

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"Кремовый - это не просто модный цвет. Он позволяет 'дышать' пространству и делает акцент на фактуре и форме мебели, а не только на их оттенке", — отмечает эксперт.

Универсальность этого тона позволяет легко адаптировать его к любому стилю — от классики до скандинавского минимализма. А в гостиной Обам кремовое кресло выступает не просто предметом мебели, а эстетическим "якорем" в пространстве.

Детали, задающие атмосферу

Жена 44-го президента США соединила центральный объект с:

ковром с красным узором, который добавляет глубины и характера;

деревянным журнальным столиком из темного дерева, что создает визуальный контраст;

цветами, которые добавляют легкости и естественной текстуры;

рассеянным освещением, которое подчеркивает мягкость кремовых поверхностей.

Вся композиция выглядит глубоко продуманной, но в то же время непринужденной. Именно такой эффект и стремятся воссоздать многие дизайнеры в современных жилых пространствах.

Как создать похожий акцент дома

По словам Вохас, секрет успеха в простоте.

"Разместить ковер под креслом — это отличный способ добавить тепла и текстуры. Используйте окружение кресла, чтобы улучшить его: например, повесьте возле него настенный рисунок и поставьте рядом столик и лампу. Это создает стильную и уютную эстетику", — говорит дизайнер.

Фокусируйтесь не только на самом кресле, но и на визуальном балансе вокруг него. Светлые оттенки хорошо работают в небольших комнатах, добавляя воздушности. А дополнительные текстуры — дерево, шерсть, хлопок — только усилят эффект уюта.

Советы для создания центрального элемента в интерьере

Выберите нейтральный оттенок для основного предмета мебели — это дает гибкость в изменении декора.

Сочетайте текстуры, а не цвета — это добавляет глубины без визуального шума.

Создайте композицию вокруг акцента — ковер, лампа, искусство на стене.

Освещение — ключевой союзник: теплый свет усиливает уютность.

Не перегружайте пространство — дайте предмету "дышать".

Отметим, звездные дома нередко демонстрируют роскошь, но не всегда дарят ощущение уюта. Однако гостиная Джастина Бибера является приятным исключением. Несмотря на отсутствие чрезмерного пафоса, она сразу же привлекает и создает желание остаться. Именно благодаря одной особой детали эта комната становится настоящим центром домашнего тепла.

А гостиная актера Роберта Дауни-младшего поражает ощущением света, пространства и покоя. Его эстетический вкус проявляется в возвышенной простоте интерьера, где каждая деталь говорит об изяществе. Это пространство демонстрирует, как лаконичность может стать настоящим искусством.