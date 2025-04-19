Дизайн інтер’єру — яке цікаве рішення обрали Барак та Мішель Обами (фото)

Мішель та Барак Обами. Фото: BarackObama/Instagram

Інтер’єр вітальні Барака та Мішель Обам давно вважається зразком стриманої розкоші, але справжній резонанс серед дизайнерів викликав один, здавалося б, простий елемент — кремове акцентне крісло. Саме воно стало ідеальним центром композиції, об’єднуючи решту деталей у гармонійний простір, який випромінює тепло, комфорт і водночас вишуканість.

Як пише видання Homes and gardens, колір крісла не випадковий. Кремові відтінки продовжують залишатися фаворитами дизайнерів інтер’єру по всьому світу. І вибір Мішель Обами лише підтверджує цю тенденцію, зазначає дизайнерка інтер’єрів Пауліна Вохас.

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"Кремовий — це не просто модний колір. Він дає змогу "дихати" простору та робить акцент на фактурі і формі меблів, а не лише на їх відтінку", — наголошує експертка.

Універсальність цього тону дозволяє легко адаптувати його до будь-якого стилю — від класики до скандинавського мінімалізму. А у вітальні Обам кремове крісло виступає не просто предметом меблів, а естетичним "якорем" у просторі.

Деталі, що задають атмосферу

Дружина 44-го президента США поєднала центральний об'єкт з:

килимом із червоним візерунком, який додає глибини й характеру;

дерев’яним журнальним столиком з темного дерева, що створює візуальний контраст;

квітами, які додають легкості й природної текстури;

розсіяним освітленням, яке підкреслює м’якість кремових поверхонь.

Уся композиція виглядає глибоко продуманою, але водночас невимушеною. Саме такий ефект і прагнуть відтворити багато дизайнерів у сучасних житлових просторах.

Як створити схожий акцент вдома

За словами Вохас, секрет успіху в простоті.

"Розмістити килим під кріслом — це чудовий спосіб додати тепла та текстури. Використовуйте оточення крісла, щоб покращити його: наприклад, повісьте біля нього настінний малюнок і поставте поруч столик і лампу. Це створює стильну та затишну естетику", — каже дизайнерка.

Фокусуйтеся не лише на самому кріслі, а й на візуальному балансі довкола нього. Світлі відтінки добре працюють у невеликих кімнатах, додаючи повітряності. А додаткові текстури — дерево, вовна, бавовна — лише підсилять ефект затишку.

Поради для створення центрального елементу в інтер’єрі

Виберіть нейтральний відтінок для основного предмета меблів — це дає гнучкість у зміні декору.

Поєднуйте текстури, а не кольори — це додає глибини без візуального шуму.

Створіть композицію довкола акценту — килим, лампа, мистецтво на стіні.

Освітлення — ключовий союзник: тепле світло підсилює затишність.

Не перевантажуйте простір — дайте предмету "дихати".

Зазначимо, зіркові оселі нерідко демонструють розкіш, але не завжди дарують відчуття затишку. Однак вітальня Джастіна Бібера є приємним винятком. Попри відсутність надмірного пафосу, вона одразу ж приваблює та створює бажання залишитися. Саме завдяки одній особливій деталі ця кімната стає справжнім осередком домашнього тепла.

А вітальня актора Роберта Дауні-молодшого вражає відчуттям світла, простору та спокою. Його естетичний смак проявляється у піднесеній простоті інтер'єру, де кожна деталь говорить про витонченість. Цей простір демонструє, як лаконічність може стати справжнім мистецтвом.

