Главная Недвижимость Идеальная кухня — сколько метров надо для комфортной готовки

Идеальная кухня — сколько метров надо для комфортной готовки

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 15:10
Какая площадь кухни считается оптимальной для удобного приготовления пищи
Женщина режет овощи. Фото: Freepik

Площадь кухни определяет комфорт не только во время приготовления пищи, но и в ежедневном быту. Именно здесь мы проводим много времени, поэтому важно, чтобы помещение было функциональным. Правильная организация пространства имеет большее влияние, чем само количество квадратных метров. Однако минимальные и оптимальные нормы все же существуют.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых факторах, которые влияют на выбор размера кухни.

Читайте также:

Какая площадь кухни подходит для готовки

Согласно современным стандартам, минимальной считается площадь 6-7 квадратных метров. Этого хватает для компактной кухни с однорядным размещением мебели. Она подходит для маленьких квартир, но вариант не слишком удобен для активной готовки.

Если же в семье больше двух человек и приготовление пищи происходит регулярно, то площадь должна быть не менее 9-10 квадратных метров. Такой размер позволяет расположить рабочую поверхность в форме буквы L, что значительно повышает удобство, пишет портал "УправДом".

Оптимальная площадь кухни для семей

Для семьи с детьми оптимальной считается кухня от 12 квадратных метров. Это обеспечивает пространство для рабочей зоны, хранения продуктов и обеденного стола. Дизайнеры советуют ориентироваться не только на квадратуру, но и на пропорции помещения. Квадратная форма обычно удобнее узкой и вытянутой.

Если площадь больше 15 квадратных метров, кухню можно объединить с гостиной, создав просторную зону для общения и приема гостей.

Влияние площади кухни на эргономику

Правильная эргономика кухни базируется на так называемом рабочем треугольнике: холодильник, мойка и плита должны располагаться так, чтобы передвижение между ними занимало минимум времени.

На практике это означает, что даже большая кухня без продуманной планировки может быть неудобной.

Оптимальное расстояние между элементами треугольника — 1,5-2,5 метра. Поэтому площадь более 20 квадратных метров без зонирования часто создает дополнительные неудобства, отмечают специалисты портала Modulna.

Какая площадь кухни комфортна для современных квартир

В новостройках в Украине кухни в основном имеют площадь от 8 до 12 квадратных метров. Это компромисс между удобством и экономией пространства.

Многие архитекторы отмечают, что оптимальной площадью для большинства семей является 10-14 квадратных метров. Такой размер позволяет разместить технику, обустроить место для хранения и небольшую обеденную зону.

Влияет ли площадь кухни на стиль жизни

Кухня - это пространство, которое отражает стиль жизни человека. Если семья часто питается дома, то нужна кухня от 12 квадратных метров. Для тех, кто готовит редко, достаточно и 7-8 квадратов.

Популярность открытых планировок свидетельствует, что в будущем кухня все больше будет сочетаться с другими зонами. В таком случае ключевое значение имеет не площадь, а качество организации пространства.

Советы по выбору размера кухни

При выборе площади кухни стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. Оцените свои потребности. Если вы готовите редко, хватит 6-8 кв. м. Для частых кулинарных экспериментов лучше выбрать 10-12 кв. м.
  2. Учитывайте количество людей. Для семьи из 4-5 человек комфортной будет кухня от 12 кв. м.
  3. Подумайте о технике. Большая духовка, посудомойка или кофемашина требуют дополнительного места.
  4. Обратите внимание на стиль жизни. Если кухня — это место для вечеринок или семейных посиделок, добавьте место для обеденной зоны.
  5. Консультируйтесь с дизайнером. Профессионал поможет оптимизировать пространство, даже если оно ограничено.

Как сообщалось, спальня — это пространство, имеющее ключевое значение для отдыха и восстановления сил. Оптимальный размер и грамотное зонирование этого помещения напрямую влияют на качество сна, ощущение комфорта и, как следствие, на производительность.

Также мы рассказывали, что стильный интерьер — это гораздо больше, чем просто дорогая мебель. Это грамотно продуманное пространство, где каждая деталь, от освещения до декора, создает уникальную атмосферу и рассказывает историю. 

недвижимость тренды Дизайн кухня зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
