Яка площа кухні вважається оптимальною для зручного приготування їжі

Площа кухні визначає комфорт не лише під час приготування їжі, а й у щоденному побуті. Саме тут ми проводимо багато часу, тому важливо, щоб приміщення було функціональним. Правильна організація простору має більший вплив, ніж сама кількість квадратних метрів. Проте мінімальні та оптимальні норми все ж існують.

Яка площа кухні підходить для готування

Згідно з сучасними стандартами, мінімальною вважається площа 6-7 квадратних метрів. Цього вистачає для компактної кухні з однорядним розміщенням меблів. Вона підходить для маленьких квартир, але варіант не надто зручний для активного готування.

Якщо ж у родині більше ніж двоє людей і приготування їжі відбувається регулярно, то площа має бути щонайменше 9-10 квадратних метрів. Такий розмір дозволяє розташувати робочу поверхню у формі літери L, що значно підвищує зручність, пише портал "УправДом".

Оптимальна площа кухні для сімей

Для сім’ї з дітьми оптимальною вважається кухня від 12 квадратних метрів. Це забезпечує простір для робочої зони, зберігання продуктів та обіднього столу. Дизайнери радять орієнтуватися не лише на квадратуру, а й на пропорції приміщення. Квадратна форма зазвичай зручніша за вузьку і витягнуту.

Якщо площа більша за 15 квадратних метрів, кухню можна об’єднати з вітальнею, створивши простору зону для спілкування та приймання гостей.

Вплив площі кухні на ергономіку

Правильна ергономіка кухні базується на так званому робочому трикутнику: холодильник, мийка та плита повинні розташовуватися так, щоб пересування між ними займало мінімум часу.

На практиці це означає, що навіть велика кухня без продуманого планування може бути незручною.

Оптимальна відстань між елементами трикутника — 1,5-2,5 метра. Тому площа понад 20 квадратних метрів без зонування часто створює додаткові незручності, наголошують фахівці порталу Modulna.

Яка площа кухні комфортна для сучасних квартир

У новобудовах в Україні кухні здебільшого мають площу від 8 до 12 квадратних метрів. Це компроміс між зручністю і економією простору.

Багато архітекторів зазначають, що оптимальною площею для більшості родин є 10-14 квадратних метрів. Такий розмір дозволяє розмістити техніку, облаштувати місце для зберігання та невелику обідню зону.

Чи впливає площа кухні на стиль життя

Кухня — це простір, який відображає стиль життя людини. Якщо родина часто харчується вдома, то потрібна кухня від 12 квадратних метрів. Для тих, хто готує рідко, достатньо і 7-8 квадратів.

Популярність відкритих планувань свідчить, що у майбутньому кухня дедалі більше поєднуватиметься з іншими зонами. У такому випадку ключове значення має не площа, а якість організації простору.

Поради щодо вибору розміру кухні

При виборі площі кухні варто звернути увагу на такі моменти:

Оцініть свої потреби. Якщо ви готуєте рідко, вистачить 6-8 кв. м. Для частих кулінарних експериментів краще обрати 10-12 кв. м Враховуйте кількість людей. Для сім’ї з 4-5 осіб комфортною буде кухня від 12 кв. м. Подумайте про техніку. Велика духовка, посудомийка чи кавомашина потребують додаткового місця. Зверніть увагу на стиль життя. Якщо кухня — це місце для вечірок чи сімейних посиденьок, додайте місце для обідньої зони. Консультуйтесь із дизайнером. Професіонал допоможе оптимізувати простір, навіть якщо він обмежений.

