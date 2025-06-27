Какие штрафы за отсутствие прописки действуют в июле 2025 года

Мужчины в кабинете. Фото: Freepik

После каждого переезда в Украину граждане обязаны зарегистрировать новое место жительства в течение 30 дней. Это требование действующего законодательства. Тот, кто игнорирует эту норму, рискует получить административное наказание.

Вопрос регистрации регулирует статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно ей, за проживание без регистрации предусмотрено:

Реклама

Читайте также:

предупреждение — в случае первого нарушения;

штраф от 17 до 51 грн — если в течение года зафиксировано повторное нарушение.

Однако на практике ситуация не такая суровая, как кажется на первый взгляд.

Кого будут штрафовать в июле 2025 года

Санкции в июле 2025 года грозят:

людям, которые переехали, но не зарегистрировались по новому адресу;

тем, кто снялся с учета, но не стал на новый;

родителям, которые не зарегистрировали ребенка в течение трех месяцев после рождения.

Особенно осторожными должны быть те, кто:

планирует официальное трудоустройство;

пользуется госуслугами или социальной помощью;

оформляет государственную помощь, субсидии, пенсии.

Все эти действия невозможны без актуальной регистрации места жительства.

Что говорит практика: штрафы - скорее исключение

Хотя санкции предусмотрены, в реальной жизни штрафы накладывают редко.

"Худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации, — это штраф в размере 51 гривны", — объясняет РБК-Украина юрист Игорь Тетеря.

По словам юриста, судебная практика свидетельствует: большинство дел по статье 197 КУоАП заканчиваются предупреждением, а не финансовым наказанием.

"Если проанализировать Единый госреестр судебных решений, можно найти более 9 тысяч дел. Однако в подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются предупреждением", — отмечает Тетеря.

Причин несколько:

доказать факт проживания без прописки сложно;

часто нет заинтересованной стороны в открытии дела;

государство не считает это приоритетом для контроля.

У кого ситуация сложнее — иностранцы и лица без гражданства

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине временно или постоянно, требования к регистрации более жесткие. За нарушение предусмотрен штраф от 510 до 850 грн.

К таким нарушениям относятся:

проживание без регистрации;

представление недостоверных или недействительных документов;

игнорирование сроков регистрации после въезда.

Эти санкции применяются не только к гражданам других стран, но и к лицам без гражданства — например, беженцам, которые находятся на территории Украины.

Кто накладывает штрафы: кто имеет полномочия

В соответствии с законодательством, решения о нарушениях правил регистрации принимают:

исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов;

суды — в более сложных случаях или при обжаловании.

Часто дела закрывают из-за отсутствия состава административного правонарушения.

"Штрафы по части 2 статьи 197 КУоАП, когда нарушителя уже второй раз привлекают к ответственности, практически отсутствуют в судебной практике", — комментирует Тетеря.

Скорее всего, это связано с низкой общественной опасностью такого нарушения и бюрократически сложной процедурой привлечения к ответственности.

В каких случаях стоит все же позаботиться о прописке

Несмотря на мягкость санкций, на практике отсутствие регистрации может стать барьером в важных жизненных ситуациях:

при официальном трудоустройстве, особенно на госслужбу;

при устройстве ребенка в школу или садик;

для регистрации транспортного средства;

при получении паспортных или миграционных услуг;

при оформлении наследства, субсидий, социальных выплат.

Даже если штраф минимальный, отсутствие прописки может задержать или сделать невозможным доступ к важным сервисам.

Что еще стоит знать украинцам

Если вы снимаете жилье и владелец отказывается регистрировать ваше место жительства, помните, что закон дает четкие ответы на этот вопрос. Вы имеете право на регистрацию даже в арендованном жилье, и этот отказ может ограничивать ваши законные возможности.

Также вопрос выписки или выселения из квартиры может оказаться непростым, особенно если вы не знаете всех тонкостей законодательства. В условиях военного положения существуют определенные категории лиц, которых невозможно выписать из жилья, даже по решению суда.