Аренда квартир в Украине в феврале 2025 — прогноз цен и тенденции

Многоэтажный дом. Фото: Freepik

На рынке долгосрочной аренды жилья в Украине в феврале 2025 года существенных изменений в стоимости не ожидается. Зимний период обычно характеризуется стабильностью цен или незначительным их снижением. В то же время, краткосрочная аренда может подорожать в городах с туристическим потенциалом. Динамика рынка недвижимости в значительной степени будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране.

Зимний период традиционно характеризуется снижением активности на рынке недвижимости. Это связано с повышенными рисками для энергетической системы из-за возможных обстрелов и общей неопределенностью. Однако, это не касается городов-хабов, таких как Ровно, Луцк, Полтава и Кропивницкий, где потенциал роста цен сохраняется и в феврале.

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"В феврале цены на долгосрочную аренду останутся стабильными, иногда возможно незначительное снижение или рост до 500 гривен. Рынок традиционно активизируется в марте из-за роста спроса, что и приводит к повышению цен", — цитирует руководительницу сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксану Остапчук "24 канал".

Эксперты также отмечают, что рынок недвижимости очень чувствителен к изменениям на линии фронта и общей ситуации с безопасностью. Поэтому, любые непредсказуемые события могут повлиять на цены.

Краткосрочная аренда: чего ожидать

В феврале стоит ожидать изменения стоимости краткосрочной аренды в городах с рекреационным и туристическим потенциалом.

"Украинцы продолжают жить свою жизнь даже в условиях войны и использовать каждую возможность, чтобы хоть как-то оставить приятные воспоминания об этих годах. Поэтому мы фиксируем рост уровня внутреннего туризма", — говорит Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости.

По данным Государственного агентства по развитию туризма, с начала большой войны более 45% опрошенных украинцев путешествовали по стране с туристической целью, и этот показатель продолжает расти. Почти 55% выбирают городской туризм. Это обычно влияет на рынок аренды Львова, Киева. В этот период стоимость посуточной аренды может расти на 30-50% средневзвешенно.

В то же время в городах и поселках, приближенных к рекреационным зонам (например, Ивано-Франковск) или в Буковеле и окрестностях цены на аренду в активный сезон могут подскочить на 70-150%. Февраль является одним из месяцев активного сезона.

Долгосрочная аренда в крупных городах Украины

Киев

Медианная цена на аренду однокомнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 грн. Самый дешевый район — Деснянский (8500 грн), самый дорогой — Печерский (37 500 грн). В феврале цены останутся на уровне предыдущих месяцев, возможны колебания в пределах 500-1000 грн.

Западные регионы

Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы продолжают удерживать высокие цены на аренду. Например:

Ужгород — 17 574 грн (рост в декабре на 700-1000 грн);

Львов — 16 750 грн (ожидается стабилизация в феврале, возможен рост весной).

Прифронтовые области

В Харькове медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 4000 грн, что является самым низким показателем среди крупных городов. Ситуация со спросом остается на уровне 2024 года.

В то же время, Одесса и Днепр демонстрируют почти полное восстановление довоенных показателей:

Одесса — 7500-8000 грн (самый дорогой — Приморский район);

Днепр — 10 000 грн (высокий спрос из-за внутренней миграции).

Факторы, на которые украинцы не могут повлиять

В условиях полномасштабной войны прогнозы давать трудно. Ведь схемы, которые раньше работали, уже изменились.

"До полномасштабного вторжения существовали колебания рынка недвижимости. Они зависели от детских каникул, от праздников. И в определенный период года мы понимали, что и как будет. Сейчас этого нет", — добавляет Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

По ее словам, все будет зависеть от того, будут обстрелы или нет и в каких городах. Влияние на рынок недвижимости будет иметь и геополитика. Рынок теперь очень гибкий и быстро на все реагирует: "Все не так, как было раньше: рос доллар, а через месяц на это реагировал рынок недвижимости. Теперь недели достаточно: в понедельник может быть одна цена, в пятницу — другая. Это касается и аренды, и купли-продажи жилья".

Чего ожидать в будущем

Ситуация на рынке аренды жилья в Украине остается нестабильной и зависит от многих факторов. Прогнозировать долгосрочные тенденции трудно, но эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время значительных изменений не произойдет.

Ранее мы сравнили цены на аренду жилья с зарплатами, чтобы узнать где в Украине самое доступное жилье. Ведь в прошлом году стоимость аренды квартир выросла в большинстве украинских городов, что не всегда можно сказать о зарплатах, которые иногда не успевали за ценами.

Также мы рассказывали, в каких европейских городах квартиры самые дорогие, а где они доступны по минимальной стоимости. В то время как швейцарские мегаполисы занимают лидирующие позиции по ценам на квартиры, украинские города остаются среди самых дешевых.