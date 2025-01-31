Оренда квартир в Україні у лютому 2025 — прогноз цін і тенденції

Багатоповерховий будинок. Фото: Freepik

На ринку довготривалої оренди житла в Україні в лютому 2025 року суттєвих змін у вартості не очікується. Зимовий період зазвичай характеризується стабільністю цін або незначним їх зниженням. Водночас, короткострокова оренда може подорожчати в містах із туристичним потенціалом. Динаміка ринку нерухомості значною мірою залежатиме від безпекової ситуації в країні.

Зимовий період традиційно характеризується зниженням активності на ринку нерухомості. Це пов'язано з підвищеними ризиками для енергетичної системи через можливі обстріли та загальною невизначеністю. Проте, це не стосується міст-хабів, таких як Рівне, Луцьк, Полтава та Кропивницький, де потенціал зростання цін зберігається і в лютому.

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"У лютому ціни на довготривалу оренду залишаться стабільними, подекуди можливе незначне зниження чи зростання до 500 гривень. Ринок традиційно активізується в березні через зростання попиту, що і призводить до підвищення цін", — цитує керівницю сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксану Остапчук "24 канал".

Експерти також зазначають, що ринок нерухомості дуже чутливий до змін на лінії фронту та загальної безпекової ситуації. Тому, будь-які непередбачувані події можуть вплинути на ціни.

Короткострокова оренда: чого очікувати

У лютому варто очікувати зміни вартості короткострокової оренди в містах із рекреаційним і туристичним потенціалом.

"Українці продовжують жити своє життя навіть в умовах війни й використовувати кожну можливість, щоб хоч якось залишити приємні спогади про ці роки. Тому ми фіксуємо зростання рівня внутрішнього туризму", — говорить Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості.

За даними Державної агенції з розвитку туризму, з початку великої війни понад 45% опитаних українців подорожували країною з туристичною метою, і цей показник продовжує зростати. Майже 55% обирають міський туризм. Це зазвичай впливає на ринок оренди Львова, Києва. У цей період вартість подобової оренди може зростати на 30-50% середньозважено.

Водночас у містах і селищах, наближених до рекреаційних зон (наприклад, Івано-Франківськ) або в Буковелі та околицях ціни на оренду в активний сезон можуть підскочити на 70-150%. Лютий є одним із місяців активного сезону.

Довготривала оренда у великих містах України

Київ

Медіанна ціна на оренду однокімнатної квартири у Києві становить 15 000 грн. Найдешевший район — Деснянський (8500 грн), найдорожчий — Печерський (37 500 грн). У лютому ціни залишаться на рівні попередніх місяців, можливі коливання в межах 500-1000 грн.

Західні регіони

Ужгород, Львів, Івано-Франківськ і Чернівці продовжують утримувати високі ціни на оренду. Наприклад:

Ужгород — 17 574 грн (зростання у грудні на 700-1000 грн);

Львів — 16 750 грн (очікується стабілізація у лютому, можливе зростання навесні).

Прифронтові області

У Харкові медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 4000 грн, що є найнижчим показником серед великих міст. Ситуація з попитом залишається на рівні 2024 року.

Водночас, Одеса та Дніпро демонструють майже повне відновлення довоєнних показників:

Одеса — 7500-8000 грн (найдорожчий — Приморський район);

Дніпро — 10 000 грн (високий попит через внутрішню міграцію).

Фактори, на які українці не можуть вплинути

В умовах повномасштабної війни прогнози давати важко. Адже схеми, які раніше працювали, вже змінилися.

"До повномасштабного вторгнення існували коливання ринку нерухомості. Вони залежали від дитячих канікул, від свят. І в певний період року ми розуміли, що і як буде. Зараз цього немає", — додає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України.

За її словами, все буде залежати від того, будуть обстріли чи ні та в яких містах. Вплив на ринок нерухомості матиме і геополітика. Ринок тепер дуже гнучкий і швидко на все реагує: "Усе не так, як було раніше: зростав долар, а через місяць на це реагував ринок нерухомості. Тепер тижня достатньо: у понеділок може бути одна ціна, в п'ятницю — інша. Це стосується й оренди, й купівлі-продажу житла".

Чого очікувати в майбутньому

Ситуація на ринку оренди житла в Україні залишається нестабільною та залежить від багатьох факторів. Прогнозувати довгострокові тенденції важко, але експерти сходяться на думці, що найближчим часом значних змін не відбудеться.

Раніше ми порівняли ціни на оренду житла з зарплатами, щоб дізнатися де в Україні найдоступніше житло. Адже минулого року вартість оренди квартир зросла у більшості українських міст, що не завжди можна сказати про зарплати, які подекуди не встигали за цінами.

Також ми розповідали, в яких європейських містах квартири найдорожчі, а де вони доступні за мінімальною вартістю. У той час як швейцарські мегаполіси займають лідируючі позиції за цінами на квартири, українські міста залишаються серед найдешевших.