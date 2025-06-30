Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1КиноШоу-бизнесНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Гараж возле дома — где можно строить без штрафов в 2025 году

Гараж возле дома — где можно строить без штрафов в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:05
На каком расстоянии от дома можно строить гараж в 2025 году
Гараж возле частного дома. Фото: Freepik

В 2025 году интерес к малым архитектурным сооружениям, в частности к гаражам, растет. Автомобили давно перестали быть роскошью, а значит, обустройство гаража стало вопросом не только комфорта, но и безопасности. Однако возведение такого сооружения требует соблюдения ряда четких требований, в том числе и расстояния от дома.

Хаотичное строительство в прошлые десятилетия привело к спорам между соседями, нарушению пожарных норм и проблемам с правом собственности. Именно поэтому законодатель в 2025 году оставляет в силе требования, которые защищают всех участников процесса: владельцев, соседей, органы контроля.

Реклама
Читайте также:

Основные расстояния: что определяют ГСН

В 2025 году в Украине действуют обновленные государственные строительные нормы (ГСН), в частности ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий". Эти нормы прямо определяют, на каком минимальном расстоянии от дома, границы участка и других сооружений разрешено строить гараж:

  1. От жилого дома до гаража — не менее 6 метров.
  2. От окон жилого помещения до гаража — не менее 6 метров, чтобы обеспечить проветривание и освещение.
  3. От границы соседнего участка до гаража — не менее 1 метра. Это правило действует в случае, если гараж не имеет окон в сторону соседей.
  4. От хозяйственных построек (сараев, летних кухонь) — 1-3 метра, в зависимости от конструкции.

Эти расстояния рассчитаны с учетом пожарной безопасности, удобства передвижения и гигиенических норм. Если строительство не будет соответствовать этим требованиям — могут быть применены санкции, вплоть до принудительного демонтажа сооружения.

Нужно ли разрешение на гараж в 2025 году

Вопрос наличия разрешения зависит от типа сооружения:

  • если гараж - капитальный, с фундаментом, бетонными стенами, крышей, проведением электричества — нужна регистрация права на выполнение строительных работ (через сообщение в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • если это легкая металлическая конструкция (МАФ) — можно обойтись без разрешений, но только при условии соблюдения расстояний, прописанных в ГСН.

В городах разрешения могут регламентироваться еще и местными ПДП (планами детального планирования), особенно в исторических зонах.

В любом случае — если есть сомнения, стоит обратиться к архитектору или юристу. Иначе вместо удобной парковки можно получить судебный процесс.

Если гараж планируется на общей границе

Распространенная ситуация — когда владелец хочет поставить гараж вплотную к соседскому участку. Закон разрешает это только при письменном согласии соседа, и лучше его заверить нотариально. Иначе — конфликт неизбежен.

Кроме того, не стоит забывать, что гараж на общей границе может мешать доступу к солнечному свету, влиять на вентиляцию и микроклимат — это часто является основанием для судебных претензий.

Пожарные требования: отдельный риск

ГСН прямо указывают, что расстояние между гаражом и соседним жилым домом должно быть не менее чем:

  • 6 метров для негорючих материалов (бетон, кирпич);
  • 9 метров — если одно из сооружений имеет деревянные элементы;
  • 15 метров — если оба сооружения из дерева.

Это не формальность: пожарные требования проверяются при возникновении чрезвычайной ситуации. Если гараж загорится, и будет установлено нарушение — владелец будет отвечать за убытки, а страховка может не покрыть ущерб.

Что будет за нарушение норм

В 2025 году органы контроля за градостроительством активизировали свою работу. Нарушение норм по расстояниям — это:

  • штраф от 850 до 1 850 грн (по ст. 96 Кодекса Украины об админправонарушениях);
  • обязанность привести сооружение в соответствие, или — его демонтаж;
  • риск потерять имущество, если гараж построен на чужой земле или с нарушением границ.

Соседи также могут подать гражданский иск, и суд может обязать демонтировать сооружение даже через несколько лет после строительства.

Как сообщалось, легализация гаража — это ключевой шаг, который поможет избежать юридических проблем, даст вам полное право собственности и защитит от возможного сноса. Хотя этот процесс может показаться сложным, своевременное обращение в соответствующие органы и подготовка нужных документов значительно упростят его, сэкономив ваше время и деньги.

Также мы рассказывали, что многие украинцы покупают автомобили для повседневных поездок, но не у всех есть гараж или удобная стоянка возле дома, особенно в многоэтажках. Поэтому машины часто оставляют прямо во дворе, но важно знать, где именно парковаться запрещено.

недвижимость парковка строительство автомобиль дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации