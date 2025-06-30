На каком расстоянии от дома можно строить гараж в 2025 году

Гараж возле частного дома. Фото: Freepik

В 2025 году интерес к малым архитектурным сооружениям, в частности к гаражам, растет. Автомобили давно перестали быть роскошью, а значит, обустройство гаража стало вопросом не только комфорта, но и безопасности. Однако возведение такого сооружения требует соблюдения ряда четких требований, в том числе и расстояния от дома.

Хаотичное строительство в прошлые десятилетия привело к спорам между соседями, нарушению пожарных норм и проблемам с правом собственности. Именно поэтому законодатель в 2025 году оставляет в силе требования, которые защищают всех участников процесса: владельцев, соседей, органы контроля.

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Основные расстояния: что определяют ГСН

В 2025 году в Украине действуют обновленные государственные строительные нормы (ГСН), в частности ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий". Эти нормы прямо определяют, на каком минимальном расстоянии от дома, границы участка и других сооружений разрешено строить гараж:

От жилого дома до гаража — не менее 6 метров. От окон жилого помещения до гаража — не менее 6 метров, чтобы обеспечить проветривание и освещение. От границы соседнего участка до гаража — не менее 1 метра. Это правило действует в случае, если гараж не имеет окон в сторону соседей. От хозяйственных построек (сараев, летних кухонь) — 1-3 метра, в зависимости от конструкции.

Эти расстояния рассчитаны с учетом пожарной безопасности, удобства передвижения и гигиенических норм. Если строительство не будет соответствовать этим требованиям — могут быть применены санкции, вплоть до принудительного демонтажа сооружения.

Нужно ли разрешение на гараж в 2025 году

Вопрос наличия разрешения зависит от типа сооружения:

если гараж - капитальный, с фундаментом, бетонными стенами, крышей, проведением электричества — нужна регистрация права на выполнение строительных работ (через сообщение в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

если это легкая металлическая конструкция (МАФ) — можно обойтись без разрешений, но только при условии соблюдения расстояний, прописанных в ГСН.

В городах разрешения могут регламентироваться еще и местными ПДП (планами детального планирования), особенно в исторических зонах.

В любом случае — если есть сомнения, стоит обратиться к архитектору или юристу. Иначе вместо удобной парковки можно получить судебный процесс.

Если гараж планируется на общей границе

Распространенная ситуация — когда владелец хочет поставить гараж вплотную к соседскому участку. Закон разрешает это только при письменном согласии соседа, и лучше его заверить нотариально. Иначе — конфликт неизбежен.

Кроме того, не стоит забывать, что гараж на общей границе может мешать доступу к солнечному свету, влиять на вентиляцию и микроклимат — это часто является основанием для судебных претензий.

Пожарные требования: отдельный риск

ГСН прямо указывают, что расстояние между гаражом и соседним жилым домом должно быть не менее чем:

6 метров для негорючих материалов (бетон, кирпич);

9 метров — если одно из сооружений имеет деревянные элементы;

15 метров — если оба сооружения из дерева.

Это не формальность: пожарные требования проверяются при возникновении чрезвычайной ситуации. Если гараж загорится, и будет установлено нарушение — владелец будет отвечать за убытки, а страховка может не покрыть ущерб.

Что будет за нарушение норм

В 2025 году органы контроля за градостроительством активизировали свою работу. Нарушение норм по расстояниям — это:

штраф от 850 до 1 850 грн (по ст. 96 Кодекса Украины об админправонарушениях);

обязанность привести сооружение в соответствие, или — его демонтаж;

риск потерять имущество, если гараж построен на чужой земле или с нарушением границ.

Соседи также могут подать гражданский иск, и суд может обязать демонтировать сооружение даже через несколько лет после строительства.

Как сообщалось, легализация гаража — это ключевой шаг, который поможет избежать юридических проблем, даст вам полное право собственности и защитит от возможного сноса. Хотя этот процесс может показаться сложным, своевременное обращение в соответствующие органы и подготовка нужных документов значительно упростят его, сэкономив ваше время и деньги.

Также мы рассказывали, что многие украинцы покупают автомобили для повседневных поездок, но не у всех есть гараж или удобная стоянка возле дома, особенно в многоэтажках. Поэтому машины часто оставляют прямо во дворе, но важно знать, где именно парковаться запрещено.