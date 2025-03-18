Как доказать факт постоянного проживания в Украине в 2025 году — документы и процедура

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

Доказательство факта постоянного проживания в Украине может быть необходимым для получения гражданства, получения пенсии, социальных выплат, оформления наследства, регистрации брака и т.д. В 2025 году процедура остается регламентированной, и соблюдение ее требований поможет вам быстро получить необходимый статус.

Как разъяснили в Государственной миграционной службе Украины, подтвердить свое место жительства можно с помощью выписки из реестра территориальной общины.

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Этот документ выдается:

органом регистрации (например, сельским, поселковым или городским советом);

Центром предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Выписку могут получить:

лицо, которое регистрирует или декларирует свое место жительства;

собственник (совладелец) жилья;

законный представитель или доверенное лицо;

ипотекодержатель или доверительный собственник.

Также заказать документ можно онлайн через портал "Дія".

Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронном и бумажном форматах, имеют одинаковую юридическую силу.

Альтернативные документы для подтверждения проживания

Если нужно подтвердить место жительства, зарегистрированное до принятия Закона №1871-IX, можно использовать:

паспорт гражданина Украины (в форме книжечки).

паспорт в виде ID-карты или е-паспорт в приложении "Дія".

выписку из реестра территориальной общины.

Эти документы позволяют официально подтвердить место вашего проживания для государственных учреждений и других организаций.

Что делать в случае отказа

Если же вам отказали в признании постоянного проживания, можно обратиться в суд. А для людей, которые не имеют документов, подтверждающих личность и гражданство, стоит обратиться за помощью к юристам.

Ранее мы рассказывали, насколько долго можно оставаться без официальной регистрации, которая является обязательной, а ее отсутствие может привести к штрафам. Тем не менее, многие граждане продолжают проживать без регистрации, независимо от причин. Это создает административные неудобства и проблемы с доступом к некоторым государственным услугам.

Также сообщалось о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Существует много приемов зарегистрировать свое место жительства, даже если нет собственной квартиры.