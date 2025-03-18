Як довести факт постійного проживання в Україні у 2025 році — документи та процедура

Факт постійного проживання — які докази приймають у 2025
Доведення факту постійного проживання в Україні може бути необхідним для набуття громадянства, отримання пенсії, соціальних виплат, оформлення спадщини, реєстрації шлюбу тощо. У 2025 році процедура залишається регламентованою, і дотримання її вимог допоможе вам швидко отримати необхідний статус.
Як роз’яснили в Державній міграційній службі України, підтвердити своє місце проживання можна за допомогою витягу з реєстру територіальної громади.
Цей документ видається:
- органом реєстрації (наприклад, сільською, селищною або міською радою);
- Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Витяг можуть отримати:
- особа, яка реєструє або декларує своє місце проживання;
- власник (співвласник) житла;
- законний представник або довірена особа;
- іпотекодержатель або довірчий власник.
Також замовити документ можна онлайн через портал "Дія".
Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронному та паперовому форматах, мають однакову юридичну силу.
Альтернативні документи для підтвердження проживання
Якщо потрібно підтвердити місце проживання, зареєстроване до ухвалення Закону №1871-IX, можна використати:
- паспорт громадянина України (у формі книжечки).
- паспорт у вигляді ID-картки або е-паспорт у додатку "Дія".
- витяг з реєстру територіальної громади.
Ці документи дозволяють офіційно підтвердити місце вашого проживання для державних установ та інших організацій.
Що робити у разі відмови
Якщо ж вам відмовили у визнанні постійного проживання, можна звернутися до суду. А для людей, які не мають документів, що підтверджують особу та громадянство, варто звернутися за допомогою до юристів.
Раніше ми розповідали, наскільки довго можна залишатися без офіційної реєстрації, яка є обов’язковою, а її відсутність може призвести до штрафів. Проте, багато громадян продовжують проживати без реєстрації, незалежно від причин. Це створює адміністративні незручності та проблеми з доступом до деяких державних послуг.
Також повідомлялось про способи отримання прописки, якщо немає власного житла. Існує багато прийомів зареєструвати своє місце проживання, навіть якщо немає власної квартири.
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