Застройщиков планируют обязать строить в ЖК заведения для детей — новые требования

Строительство ЖК в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский рынок жилья снова готовится к изменениям. Министерство развития общин и территорий предложило законодательные инициативы, которые могут существенно повлиять на работу застройщиков. Речь идет о проекте закона, обязывающего строительные компании обеспечивать жилые комплексы детскими садами еще до введения основных жилых объектов в эксплуатацию.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения механизмов обеспечения пешей доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий". Его главная цель — сделать социальную инфраструктуру частью градостроительного планирования, а не вторичным или вообще отсутствующим элементом. Сегодня нередко детские сады возводятся последними — или вообще не строятся.

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Документ обязывает застройщиков:

не откладывать строительство детсада на завершающие очереди, если только вместе с садиком не сдается другой объект, предусмотренный проектом;

включать дошкольные учреждения в каждый этап застройки, если это предусмотрено проектной документацией;

учитывать пешую доступность к детсаду как базовое требование;

обязательно строить дошкольные учреждения при реконструкции или замене старого жилого фонда.

Кто будет контролировать соблюдение требований

Согласно законопроекту, основной контроль за реализацией этих норм возлагается на местное самоуправление. Именно исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов должны следить за:

соответствием застройки утвержденной градостроительной документации;

наличием учреждений дошкольного образования на каждом этапе реализации проекта;

соблюдением инвесторами условий по развитию социальной инфраструктуры;

своевременным введением в действие объектов дошкольного образования.

В случае нарушения проектной документации, местные власти получат право останавливать строительство, если это может привести к вреду или нарушений в сфере градостроительства.

Что изменится для инвесторов-застройщиков

Если будут конкурсы на реконструкцию жилья или обновление старых кварталов, участие застройщика будет возможно только при условии, что он согласится взять на себя ответственность за развитие инфраструктуры. И не только дорог или коммуникаций, но и обязательно детсадов.

Также проект предусматривает закрепление в детальных планах территорий пункта о необходимости дошкольных учреждений. Если их нет — проект может не пройти согласование. А значит, и не стартовать.

В то же время изменения не будут действовать "задним числом". Если разрешительные документы на строительство получены до вступления закона в силу — застройщики могут реализовывать проекты по старым правилам. Но все, что будет подаваться на рассмотрение после этого — будет подпадать под новые требования.

Как это повлияет на рынок

Новые требования могут усложнить жизнь застройщикам, ведь строительство садиков требует дополнительных затрат и времени. По оценкам экспертов, возведение одного дошкольного учреждения на 100 мест стоит от 50 до 100 миллионов гривен в зависимости от региона. Это может привести к:

Росту цен на жилье. Чтобы компенсировать расходы, застройщики, вероятно, повысят стоимость квадратного метра. Изменения в проектировании. Компаниям придется пересматривать планы, предусматривая место для садов еще на этапе разработки. Усиление контроля. Органы местного самоуправления станут более придирчивыми к проектам, что может замедлить выдачу разрешений.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на войну и экономические трудности, украинский строительный сектор демонстрирует значительное восстановление: в первом квартале 2025 года в эксплуатацию ввели более 28 тысяч новых квартир. Это свидетельствует о растущем спросе на жилье, особенно в относительно безопасных регионах страны. Однако, стоит отметить, что рост был неравномерным по всей территории Украины.

Также мы рассказывали, что приемка квартиры от застройщика — это решающий этап после завершения строительства, требующий особого внимания. Нередко выявляются дефекты — от незначительных повреждений до серьезных строительных нарушений. Чтобы обезопасить себя и собственные интересы, действуйте согласно договору, строительным нормам и законодательству.