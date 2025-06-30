Уникальная обувь из грунта - экологическая новинка, которая удивила всех

Обувь из грунта. Фото: Yerbamadredirtshoes.com

Представьте, вы идете в новых туфлях, а за вами след из цветов. Нет, это не метафора. Так выглядит реальный проект Dirt Shoes, который придумали компания Yerba Madre и креативная студия Basura. Эта обувь не просто биоразлагается — она буквально "прорастает". Ее создали из почвы, натуральных волокон, смолы акации и настоящих семян полевых цветов. Сделали каждую пару вручную, используя 3D-печать.

Об этом пишет Dezeen.

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Какова цель создания этой обуви

Идея проста и красива: пока вы гуляете, ваши туфли постепенно рассыпаются, и из них сыплются семена. Так дизайнеры воплотили в обуви символ восстановления — мол, стоит оставлять после себя больше жизни, чем потребления. Но есть нюанс: держатся эти туфли на ногах недолго — несколько минут, и начинают превращаться в пыль.

Туфли. Фото: кадр из видео

А вот другие дизайнеры — Сюзанн Уде Генгель и Йорис де Гроот из Нидерландов — пошли другим путем. Их кроссовки Welded Loop изготовлены из термопластичного полиуретана (TPU) — материала, который не просто можно перерабатывать, но и вязать из него ткань, печатать на 3D-принтере и даже сваривать отдельные части.

Уникальная обувь. Фото: Yerbamadredirtshoes.com

Самое интересное — в процессе производства вообще не используют клей. Благодаря этому обувь не только легче переработать, но и она не вредит окружающей среде, когда заканчивает свою жизнь. Это уже не просто мода, а реальный шаг к ответственному потреблению.

Так что, как видим, будущее обуви — это либо цветы под ногами, либо технологичные материалы без капли клея. И выбор на самом деле вдохновляет.

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