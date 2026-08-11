Без дорогостоящих процедур: как избавиться от пушистости волос

Кончики волос, девушка расчесывает волосы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Пушистость волос часто списывают на влажную погоду, но дело далеко не всегда только в ней. Если пряди торчат в разные стороны, электризуются или не хотят укладываться даже после сушки, стоит обратить внимание на ежедневный уход.

Новини.LIVE расскажет, почему волосы становятся непослушными и что поможет сделать их более гладкими.

Почему волосы пушатся

Летом на состояние волос влияют солнце, жара и сухой воздух. Зимой к этому добавляются мороз, холодный ветер и постоянный контакт с шапкой и одеждой. В результате волосы могут стать более сухими и сильнее электризоваться.

Еще одна распространенная причина — горячая укладка. Регулярное использование фена, утюжка или плойки без термозащиты постепенно повреждает структуру волос. Особенно это заметно на осветленных прядях, которые и без того требуют более деликатного ухода.

При осветлении волосы теряют естественный пигмент, из-за чего они могут стать более пористыми. Именно поэтому после осветления пряди нередко пушатся сильнее, чем раньше.

Как устранить пушистость волос

Начните с базового ухода. Для сухих и пористых волос подойдет мягкий шампунь, а после каждого мытья стоит использовать кондиционер. Он помогает сделать поверхность волос более гладкой, поэтому пряди легче расчесываются и укладываются.

Раз или два раза в неделю можно применять маску. Не обязательно скупать всю полку в магазине: гораздо важнее регулярно пользоваться средством, которое подходит именно вашему типу волос. Для пересушенных прядей подойдут увлажняющие и смягчающие формулы.

Пушистые волосы. Фото: magnific

После мытья не трите волосы полотенцем. Аккуратно промокните их и нанесите несмываемое средство — крем, спрей или масло для длины. Такие продукты помогают уменьшить сухость и защищают волосы во время укладки.

Если без фена или утюжка не обойтись, не забывайте о термозащите. Фен лучше держать на умеренной температуре и не подносить его вплотную к прядям. А утюжок не стоит использовать ежедневно только для того, чтобы убрать несколько волосков, которые выбились из прически.

Важно и то, чем вы расчесываетесь. Жесткая щетка может дополнительно травмировать сухие волосы, особенно если они запутались. Начинайте расчесывание с кончиков и постепенно двигайтесь вверх.

И еще один момент: полностью избавиться от пушистости за одну процедуру невозможно. Если волосы сильно повреждены, им нужно время, регулярный уход и меньше агрессивных укладок. Именно такая комбинация обычно дает более заметный эффект, чем попытка ежедневно "приглаживать" пряди новым средством.

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