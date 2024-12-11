Эти вещи становятся только более дорогими с годами — всегда в моде

Девушка в кожаной куртке. Фото: Freepik

С каждым годом в мире моды уделяется все больше внимания к осознанному потреблению. Тренды на винтаж, вторичное использование вещей и уменьшение популярности fast fashion уже завоевали сердца многих дизайнеров, стилистов и любителей стиля.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие вещи остаются актуальными долгие годы благодаря своей универсальности, практичности и качеству.

Читайте также:

Эти вещи не просто служат десятилетиями, но и с течением времени могут дорожать на рынке ресейла.

Пять предметов гардероба, которые всегда в моде

Сумка Hermès Kelly

Эта сумка — легенда модного мира. Она известна не только своим изяществом, но и ограниченной доступностью и неподдельным качеством. Hermès Kelly стала желанным объектом для модников по всему миру.

Сумка Hermès Kelly. Фото с Instagram

Часы — аксессуар вне времени

Часы остаются популярными на протяжении веков. Этот аксессуар является не только стильным дополнением к образу, но часто имеет семейную ценность, передаваясь по наследству. Качественные часы всегда будут признаком безупречного вкуса.

Часы на руке. Фото с Instagram

Двухбортное пальто

Двухбортное пальто — это классика, которая уже давно превратилась из военной формы в элемент элегантного гардероба. Оно согревает в холодную погоду и придает образу изысканности. Благодаря своей практичности и долговечности это пальто можно смело назвать инвестиционной вещью.

Двухбортное пальто. Фото с Instagram

Кожаная куртка

Кожаная куртка — это символ стиля, не теряющий своей актуальности. Если материал качественный, то такая вещь может служить десятилетиями. Она прекрасно дополняет как классические, так и кэжуал-образы.

Кожаная куртка. Фото с Instagram

Туфли-лодочки

Классические туфли-лодочки — это незаменимая часть гардероба. Их можно носить практически под любой образ, и они всегда придают элегантность. Простой, но утонченный дизайн делает их вневременными.

Туфли-лодочки. Фото с Instagram

Вещи-инвестиции — это не только о стиле, но и о разумном подходе к выбору гардероба. Такие предметы служат долго, доставляют удовольствие и даже могут стать выгодной покупкой на будущее.

Раньше мы писали о том, что вышло из моды в этом сезоне и от чего стоит отказаться.

Также мы сообщали о наиболее популярной обуви 2025 года, которую зимой будут носить практически все.