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Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді

11 грудня 2024 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ці речі стають лише дорожчими з роками — завжди в моді
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З кожним роком у світі моди приділяється дедалі більше уваги до усвідомленого споживання. Тренди на вінтаж, вторинне використання речей та зменшення популярності fast fashion вже завоювали серця багатьох дизайнерів, стилістів і шанувальників стилю.

Сайт Новини.LIVE розповість, які речі залишаються актуальними довгі роки завдяки своїй універсальності, практичності та якості. 

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П’ять предметів гардероба, які завжди в моді

Сумка Hermès Kelly

Ця сумка — легенда модного світу. Вона відома не лише своєю витонченістю, а й обмеженою доступністю та непідробною якістю. Hermès Kelly стала бажаним об'єктом для модників у всьому світі. 

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Сумка Hermès Kelly. Фото з Instagram

Годинник — аксесуар поза часом

Годинники залишаються популярними протягом століть. Цей аксесуар є не лише стильним доповненням до образу, але й часто має сімейну цінність, передаючись у спадок. Якісний годинник завжди буде ознакою бездоганного смаку.

Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді - фото 2
Годинник на руці. Фото з Instagram

Двобортне пальто

Двобортне пальто — це класика, яка вже давно перетворилася з військової форми на елемент елегантного гардероба. Воно зігріває в холодну погоду та додає образу вишуканості. Завдяки своїй практичності та довговічності, це пальто можна сміливо назвати інвестиційною річчю.

Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді - фото 3
Двобортне пальто. Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка — це символ стилю, який не втрачає своєї актуальності. Якщо матеріал якісний, така річ може слугувати десятиліттями. Вона прекрасно доповнює як класичні, так і кежуал-образи.

Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді - фото 4
Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Туфлі-човники

Класичні туфлі-човники — це незамінна частина гардероба. Їх можна носити практично під будь-який образ, і вони завжди додають елегантності. Простий, але витончений дизайн робить їх позачасовими.

Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді - фото 5
Туфлі-човники. Фото з Instagram

Речі-інвестиції — це не лише про стиль, а й про розумний підхід до вибору гардероба. Такі предмети служать довго, приносять задоволення та навіть можуть стати вигідною покупкою на майбутнє.

Раніше ми писали про те, що вийшло з моди цього сезону і від чого варто відмовитись.

Також ми повідомляли про найбільш популярне взуття 2025 року, яке взимку будуть носити практично усі.

мода одяг речі краса стиль

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