Ці речі стають лише дорожчими з роками — завжди в моді

Вічна класика — 5 речей, які завжди будуть у моді
З кожним роком у світі моди приділяється дедалі більше уваги до усвідомленого споживання. Тренди на вінтаж, вторинне використання речей та зменшення популярності fast fashion вже завоювали серця багатьох дизайнерів, стилістів і шанувальників стилю.
Сайт Новини.LIVE розповість, які речі залишаються актуальними довгі роки завдяки своїй універсальності, практичності та якості.
Ці речі не просто служать десятиліттями, а з часом можуть дорожчати на ринку ресейлу.
П’ять предметів гардероба, які завжди в моді
Сумка Hermès Kelly
Ця сумка — легенда модного світу. Вона відома не лише своєю витонченістю, а й обмеженою доступністю та непідробною якістю. Hermès Kelly стала бажаним об'єктом для модників у всьому світі.
Годинник — аксесуар поза часом
Годинники залишаються популярними протягом століть. Цей аксесуар є не лише стильним доповненням до образу, але й часто має сімейну цінність, передаючись у спадок. Якісний годинник завжди буде ознакою бездоганного смаку.
Двобортне пальто
Двобортне пальто — це класика, яка вже давно перетворилася з військової форми на елемент елегантного гардероба. Воно зігріває в холодну погоду та додає образу вишуканості. Завдяки своїй практичності та довговічності, це пальто можна сміливо назвати інвестиційною річчю.
Шкіряна куртка
Шкіряна куртка — це символ стилю, який не втрачає своєї актуальності. Якщо матеріал якісний, така річ може слугувати десятиліттями. Вона прекрасно доповнює як класичні, так і кежуал-образи.
Туфлі-човники
Класичні туфлі-човники — це незамінна частина гардероба. Їх можна носити практично під будь-який образ, і вони завжди додають елегантності. Простий, але витончений дизайн робить їх позачасовими.
Речі-інвестиції — це не лише про стиль, а й про розумний підхід до вибору гардероба. Такі предмети служать довго, приносять задоволення та навіть можуть стати вигідною покупкою на майбутнє.
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